Test: Playtime Engineering Blipblox After Dark, Groovebox

Im Groove der Nacht

Blipblox After Dark von Playtime Engineering ist ein analoger, monophoner Synthesizer mit Rhythmuseinheit und Preset-Sequencer im Format eines Kinderspielzeugs und wid in der originalen weißen Ausführung auch damit beworben, was unserer Meinung nach nur leidlich geglückt ist. Wer mehr über die „Kindertauglichkeit“ der weißen Version erfahren will, kann das im dortigen Test genauer nachlesen. Mit der Black Edition schieben Playtime nun eine neue Version für die „Erwachsenen“, mit etwas erwachsenerem Aussehen, neuen Fähigkeiten und neuen Sounds nach. Was sich so geändert hat, erfahrt ihm im Test.

Auspacken der analogen Blipblox After Dark

In dem Karton befindet sich das nächtliche gefärbte Blipblox After Dark, dessen Gehäuse tatsächlich nicht einfach nur schwarz, sondern durchscheinend ist. Dazu gibt es eine gedruckte englischsprachige Bedienungsanleitung. und ein Dreierpack AA-Batterien. Der Strom kann aber auch über die 5,5/2,1 mm 5 Volt DC-Buchse kommen, für die ein USB-A-Ladekabel beigelegt ist.

Die Verarbeitung lässt soweit keine Kritik aufkommen. Die Potis sind zwar sehr leichtgängig, gleiten aber absolut sanft und kratzfrei durch den Reglerweg. Allerdings gab es ja zwischenzeitlich einige Berichte von Nutzern, die wenig begeistert über die Kurzlebigkeit des weißen Blipblox waren, da schien die Qualitätssicherung nicht auf der Höhe gewesen zu sein. Zumindest funktionierte die Blipblox After Dark während der Testphase einwandfrei.

Neben der anderen Farbe und den nun sinnhaften beschrifteten Reglern und Tastern, zeichnet sich Blipblox After Dark erstmal von der alten Version durch ab, dass über den MIDI-DIN-Eingang per SYSEX-Datei neue Soundpakete für Drum und Synth eingespielt werden können. Leider aber nicht von den Benutzern selbst, sondern nur mit Dateien, die auf der Blipblox-Homepage bereitgestellt werden.

An dem 6,3 mm Mono-Klinkenausgang für Audiosignale, die damit direkt in ein Mischpult etc. eingespeist werden können, hat sich nichts geändert.

Das Handbuch weist ausdrücklich darauf hin, dass der Audioausgang nicht mit Kopfhörern benutzt werden sollte, da es beim Spielen zu drastischen Lautstärkeschwankungen kommen kann.

Eine zeitgemäße Funktion ist das automatische Abschalten, wenn das Blipblox After Dark 30 Minuten lang nicht bedient wurde. Das Verhalten ist per Voreinstellungen veränderbar.

Bedienung des Blipblox After Dark

An der grundlegenden Bedienung des Blipblox After Dark hat sich nichts geändert. Nur gibt es jetzt anstatt der Signalwege ohne Parameterbeschriftung, Parameterbeschriftungen ohne Signalwege. Der spezifische Aufbau wird also nicht abgeschafft, sondern an anderer Stelle weiterbetrieben. Doch wer grundlegende Kenntnisse zum Aufbau eines Synthesizer hat, kann sich anhand der Beschriftung schon eher seinen Teil denken und zumindest deutlich besser, als bei mit den Pfeilen der weißen Version. Von daher ein Schritt seitwärts in die richtige Richtung. Ein grundlegendes Studium des Handbuchs ist dennoch auch für Erwachsene und auch alle, die sich dafür halten, eine gute Idee.

Unterschiede zum weißen Blipblox

Geblieben sind die zwei markanten Regler für Tempo und Filter-Cutoff in Violett. Das Filter ist aber jetzt im Gegensatz zur weißen Version sogar resonanzfähig. Der Resonanzanteil wird mit CRTL 2-Taster plus Filterregler eingestellt.

Der Status wird sogar über die LED 13, neben dem RANDOMIZE-Taster, angezeigt. „Blau“ ist keine Resonanz und „Rot“ die maximale. Außerdem bietet das Filter nun Hoch-, Band- und Tiefpass als Typen an, was jeweils über LED 14, die obere LED neben dem Filter-Mod-Taster, in Grün, Aqua oder Dunkelblau angezeigt wird.

Durchrotiert wird der Filtermodus, indem die FILTER MOD-Taste gedrückt und gehalten wird, bis die LED-Anzeige umspringt. Das Filter arbeitet mit 6 dB/Oktave.

Ebenfalls neu hinzugekommen ist das Delay. Die Delay-Zeit ist zwar fix mit dem Tempo verbunden, aber zumindest lässt sich der Signalanteil des Verzögerungseffekts mit Halten des CTRL 1-Tasters und dem FILTER-Regler einstellen. Der Wet-Anteil des Delay-Effekts am Signal wird mit LED 4, neben dem Soundfreak-Taster angezeigt: „Blau“ signalisiert kein Delay, „Rot“ das Maximum.

Der Oszillator ist stimmstabil und kommt auch ordentlich weit nach unten. Er bietet ganze 16 Schwingungsformen, die mit Drücken des OSCILLATOR-Tasters durchrotiert werden können. Dabei wird die Position in der Liste über die vier LEDs rechts neben dem Lautsprecher angezeigt und ist in vier Farbgruppen unterteilt.

Bei der weißen Version war dieser Taster zum Durchrotieren der 8 festgelegten Osc-Modulationsverschaltungen, die über die beiden begleitenden Taster OSC CONTROL 1 und 2 beeinflusst wurde. Diese Taster heißen nun nur noch CRTL 1/2 und legen die Modulationsquelle für den Oszillator fest.

An Modulationsquellen gibt es für beide CRTL-Taster und die Filtermodulation jeweils die Quellen LFO 1, LFO 2, Anschlagsstärke der Modulationshüllkurve (MOD-ATTACK) oder keine Quelle, die per Drücken durchrotiert werden. Die Auswahl wird mit den LED-Ketten neben dem Lautsprecher entsprechend links, rechts oder beidseitig animiert visualisiert. Die Modulationstiefe wird wie bei der weißen Version mit dem den halbdurchsichtigen MOD-Reglern eingestellt.

Neben dem Tempo-Regler liegt der AMP-ENV Regler (2) für die Abklingphase der Verstärkerhüllkurve, mit dem die Länge der Noten bestimmt wird.

Darunter folgt der SOUNDFREAK-Taster, der die aktuellen Noten einer Sequenz durcheinander würfelt, aber die sonstigen Parameter unangetastet lässt. Allerdings nur, solange der Taster gedrückt wird.

Dem gegenüber liegt ergänzend der RANDOMIZER-Taster, der ergänzend die Parameter Oszillatortyp, Modulationsquelle für CTRL 1 & 2, Filtermodulationsquelle, Filtertyp, Resonanzanteil, Schwingungsformen für LFO 1 & 2 sowie den Delay-Anteil neu auswürfelt.



Wie beim weißem Blipblox können nur die fest eingebauten Sequenzen abgespielt und im Tempo variiert werden. Außer dem Durchrotieren durch Hunderte von vorprogrammierten Sequenzen mit dem SEQ-Taster gibt es sonst keine weiteren Eingriffsmöglichkeiten beim Sequencer.

Für eigene Sequenzen muss dann ein eigenes MIDI-Keyboard angeschlossen werden. Per Voreinstellungen wird der Synthesizer auf MIDI-Kanal 1 angesprochen und Kick und Snare, jeweils wechselnd auf den schwarzen und weißen Noten, auf MIDI-Kanal 2. Das Handbuch beschreibt auch, wie sich auch ein anderer MIDI-Kanal einstellen lässt. Dabei liegt der Kanalnummer für Kick und Snare immer um +1 höher als der Synthesizer-Kanal.

Eingehende MIDI-Noten werden über die LEDs angezeigt, das lässt sich aber, genau die der MIDI-Sync, abschalten.

Um den Synthesizer extern bespielen zu können, muss natürlich der Sequencer vorher aktiviert werden. Die geschieht in de Voreinstellungen. Ist also keine Einstellung die im Live-Betrieb möglich ist.

Dort können auch Rhythmus- und Noten-Sequencer separat stummgeschaltet werden. Der Drum-Solo-Modus gibt ist aber live-tauglich und läuft über die Tastenkombo KICK + SEQ.

In der Voreinstellung hat das Blipblox After Dark auch die Eigenheit die DRUM-Spur bei jedem Wechsel der Sequenz alterierend an- und auszuschalten. Wie sinnvoll das ist, erschließt sich mir nicht, aber dieses Verhalten lässt sich beim Einschalten des Blipblox After Dark in den Voreinstellungen unterbinden.

Ebenso lässt sich per Voreinstellung die Lautstärke der Kick, die im Normalbetrieb für den internen Lautsprecher optimiert ist, für Line-Betrieb anpassen, genauso wie die Lautstärkebeschränkung aufheben. Für den Studio- und Live-Betrieb dringend angeraten!

Kick- und Snare-Taster sind ansonsten gleich geblieben und im DRUM EDIT-Modus lässt sich jeweils zwischen 16 verschiedenen Sounds für beide wählen.

Blipblox für nächtliche Aktivitäten

Ich weiß nicht, ob es an der Beschriftung oder an dem nun deutlich ausführlicheren, zwar immer noch knapp aber gut geschriebenen Handbuch oder der veränderten internen Struktur liegt, aber das Geblinke der LEDs scheint mir bei der Blipblox After Dark deutlich aufgeräumter und nachvollziehbarer zu sein als beim weißen Vorgänger und in Folge dessen bei Weitem nicht mehr so nervig!

War das weiße Blipblox vom Klang her mit LoFi, 8 Bit und Happy Melodies artigem Charme ausgestattet, so ist die Blipblox After Dark nun mit neuen, deutlich „härteren“ und düstereren Sequenzen à la Elektropop-, Techno- und 80s/Wave-ähnlichem bestückt. Die nächtliche Farbgebung sagt eigentlich schon alles.

Dennoch hat das Blipblox After Dark auch weiterhin starke Konkurrenz von z.B. den Korg Volcas, Modal Craftsynth 2 und Skulpt, Teenage Engineering Pockets bieten oder auch Twisted Elektrons Model-Serie und Arturia MircoFreak. Durch den analogen Aufbau bietet das Blipblox sicher auch genügend Ansatzpunkte für Circuit-Bending.

Die Klangbeispiele sind komplett unbearbeitet. Der Peak liegt bei -12 dBFS.