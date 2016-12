Special: Roland MC-909, Groovebox

hmm, habe die mc-909 jetzt auch schon ein geraumes weilchen, aber irgendwie werd ich nicht so recht mit ihr warm. hatte zuerst die korg electribe emx-1, und schätzte sehr ihre „spiel- und jam-freudigkeit“, die ich bei der mc nicht so recht finden kann. kurz mal „on the fly“ kicksteps hinzufügen oder was anderes editieren ist nicht, jedesmal bei änderungen sequenzer stoppen, dann steps hinzueditieren, dann sequenz erneut starten… mache ich da was falsch? schade, der sound ist klasse, umgekehrt ist das das einzige, was mich bei der electribe gestört hat. ne mc-909 mit den jam- und on-the-fly-editierungsmöglichkeiten der electribe, das wär’s. naja, werde mich wohl schweren herzens auch von der mc-909 wieder trennen….