Black Box: Yamaha RM1x, Groovebox (1999)

1999: Yamahas MC-Konkurrent

History: Yamaha Groovebox RM1x

Es ist nie zu spät für ein durchdachtes Produkt, das hat man sich damals wohl bei Yamaha gedacht, als man mit der RM1x eine Rhythm-Box der Gattung ALL IN ONE ins Rennen gegen die allmächtigen ROLAND Produkte Roland MC-303, Roland MC-505 und Roland MC-307 schickte, die den Markt dominierten und eine völlig neue Gerätegattung etabliert hatten: die Groovebox.

Yamaha versuchte den zeitlichen Vorsprung der Roland Serie durch Features und Functions wieder wettzumachen. Und sieht man sich die Konkurrenten heute im Rückblick an, darf man Yamaha bescheinigen, dass dieser Ansatz gelungen ist.

Heute liegt die Yamaha Groovebox RM1x hoch im Kurs, höher als die vergleichbaren Roland Silberlinge. Zwischen 450,- und 600,- Euro werden mittlerweile dafür aufgerufen. Wer Geduld hat und auf eine echte Versteigerung wartet, bekommt das Teil auch schon für gut 300,- Euro. Allerdings hat die RM1x vor 5 Jahren gerade mal 180,- Euro gekostet. Der Vintage-Boom greift also längst auch in der digitalen Ecke um sich.

Der folgende Test zur RM1x entstand 2000 für AMAZONA.de. Leider war der Autor nicht mehr zu ermitteln, sollte er aber zufällig über meine Zeilen stolpern, möge er sich bitte melden, damit wir seinen Namen wieder mit diesem Artikel verknüpfen können.

Nun viel Spaß beim Lesen und Hören.

Eine echte Workstation

Nein, die Idee ist nicht neu, ein komplettes Studio in ein einziges Gerät zu packen.

Seit der Erfindung der „M1“ geistert der Begriff WORKSTATION durch die Musikerszene und genau als solche versteht sich auch der RM1x. Der enthusiastische Dance-Produzent (und als solcher sieht sich heute bereits jeder zweite, der eine Bass-Drum von einer Snare-Drum unterscheiden kann) soll mit dieser Blue-Box ohne Zuhilfenahme weiterer Instrumente komplette Dance-Tracks erschaffen können. Man erlaube mir den Begriff DANCE für diesen Test auf alle modernen Musikstile von Techno bis House auszudehnen.

Das erklärt vielleicht auch, warum der RM1x rückseitig über nur einen Stereo-Ausgang verfügt (2x Monoklinke), womit der professionelle Remix am großen Studiopult ausscheidet.

Ebenfalls rückseitig befindet sich der Kopfhöreranschluss (darüber werden sich Live-Acts besonders freuen) sowie ein Eingang für einen Fußschalter, die Buchse für ein externes Netzteil und das inzwischen für alle Groove-Boxen typische MIDI-Duo In/Out.

Als Top-Teil konzipiert, befinden sich alle Bedienelemente auf der Oberseite.

Da sticht einem sofort das leuchtende, graphikfähige Riesendisplay ins Auge, das für Groove-Boxen in dieser Preisklasse ein Novum darstellt. Ähnliches bietet erst die DM 500,- teurere MC-307 wieder, die ROLAND dieses Jahr auf den Markt gebracht hat.

Zu dem Mega-Display gesellt sich ein etwas kleineres LC-Display, das über die jeweilige Song-Geschwindigkeit (in BPM) Auskunft gibt. 12 „Potis“ des RM1X erlauben den direkten Zugriff auf die wichtigsten Parameter, acht davon, rechts oberhalb des Displays, können frei belegt werden.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Mäuseklaviatur, die über mehr als zwei Oktaven verfügt und „klassisch“ einwandfrei angeordnet ist.

Das ist zum einen die doppelte Kapazität und zum anderen wesentlich übersichtlicher als vergleichsweise bei den ROLAND Groove-Boxen. Über „Bespielbarkeit“ braucht man hier sicher nicht zu streiten, für einen Pianisten bleibt diese Art Klaviatur immer ein armseliges Spielzeug.

Der Produktionsweise heutiger Dance-Produzenten (Definition siehe oben) kommt diese Tastatur allerdings sehr entgegen, vor allem da jede weiße Taste eine LED ziert, die bei der Programmierung von Drumparts das typische TR-808 Feeling mit sich bringen.

Ein weiterer Clou verbirgt sich auf der Vorderseite in Form eines 3 1/2 Zoll Diskettenlaufwerkes.

Man mag es kaum glauben, dass man sich im Zeitalter von ZIP-Drives und SCSI-Medien noch so über ein Diskettenlaufwerk freuen kann, aber gerade in dieser Produktkategorie war dieses Feature schon lange überfällig. Songs und Patterns, Sounds lassen sich abspeichern und auf einer (extrem günstigen) Diskette sichern und zum nächsten „Rave“ wieder einladen. Vor allem aber, wenn der RM1X als Master-Sequencer auch für externe Klangerzeuger eingesetzt wird, ist dieses Feature unschätzbar. Hier das wohl größte Manko: Sounds lassen sich leider nicht separat speichern, sondern nur innerhalb von Setups.

Das alles hat YAMAHA in ein stabiles, übersichtliches Metallgehäuse gepackt, das einen sehr robusten Eindruck macht. Dazu kommt eine klare Gliederung der Bedienelemente, eine aufgedruckte Menü-Übersicht, die selbst bei schlechten Lichtverhältnissen gut lesbar ist.

Get the Groove

Einschalten, PLAY drücken und ab geht der Groove. Sofort fällt auf, dass die RM1x am Audioausgang ordentlich Dampf machen kann und in Pausen so gut wie kein Rauschen zu hören ist.

Der Klangcharakter erinnert stark an die YAMAHA-eigenen MU-Expander, tendiert eher zu kühl und digital als zu warm und analog, das gilt auch für die resonanzfähigen Filter. Trotz alledem erzeugen die Bässe und Drums enormen Druck und können kräftig knallen. Leider vermisse ich aber, genau wie bei der MC-303/MC-505, die Brillanz in den Becken und HiHats. Da greift die Datenkompression zu stark zu. Selbst die berühmte HiHat der TR-909 klingt „silbriger“ als die Surrogate in dieser Produktklasse.

Zu den Synthie-Sounds (654, plus 128 GM) sei gesagt, dass sie nur in geringem Umfang editierbar sind (ähnlich wie bei der ROLAND MC-303) und sich nur innerhalb der Sequenzen abspeichern lassen. Wer also einen ausgefuchsten Synthesizer innerhalb einer Groove-Box sucht, dem bleibt derzeit nur der Griff zur DM 1.300,- teureren MC-505.

Die Styles und Patterns sind hervorragende Grundlagen für eigene Kreationen. Hier wurde mit Liebe zum Detail gearbeitet.

Da aber besonders in der Dance-Musik täglich neue Stile geboren werden, tut man aber wirklich gut daran, diese Presets nur als Ideengeber zu nutzen, da man sonst Gefahr läuft, den Anschluss zum neuesten Trend zu verlieren.

32 Voices bringen im 16-fachen Multimode, gesteuert durch den 16-fachen Sequencer, das Teil richtig zum kochen. Zwei Stereoeffekte lassen sich, ähnlich wie bei einem echten Mischpult, pro Spur über Send-Wege antriggern. Dazu kommt eine dritte Effekteinheit, die wahlweise per Send-Level angesprochen wird oder in einer der Spuren als Insert-Effekt dient. Für diese Unit stehen 43 verschiedene Effekte zur Verfügung. Dazu gehören u. a. weitere Hall-Algorithmen, Delays, Rotary-Speaker, Distortion und Over-Drive. Die Qualität der Effekte geht in Ordnung.

Quasi eine vierte Effekteinheit stellt die PLAY-FX Sektion dar. Hier werden keine Delays oder Pitch-Shifting-Effekte auf Grund eines DSP-Prozessors generiert, sondern mit Hilfe von MIDI-Effekten.

Dies funktioniert wunderbar, geht aber auf Kosten der Stimmenanzahl. Bei 32 verfügbaren Stimmen dürfte dies allerdings selten ein Problem werden, deshalb: eine gute Idee und ein weiterer Pluspunkt zu Gunsten der RM1x.

Eher „schwach auf der Brust“ zeigt sich der Arpeggiator der RM1x. Nur fünf verschiedene Typen stehen zur Auswahl: Up, Down, Alternate 1, Alternate 2 sowie Random. (Als Vergleich MC303 – 34 Typen, MC505 53 Typen).

Dies entspricht eher den Arpeggiatoren vergangener Vintage-Produkte und ist für meine Begriffe, besonders in der heutigen Dance-Musik, längst überholt.

Der Sequencer des Yamaha RM1X

Ein ergiebiger Fundus an 960 verschiedenen Preset-Patterns, die sich aus 60 verschiedenen Styles rekrutieren, macht den dürftigen Arpeggiator-Bereich allerdings wieder wett. Dazu lassen sich bis zu 800 Patterns und 50 neue Styles programmieren. Zusammen mit einer Speicherkapazität von 110.000 Noten im Sequencer ist der RM1x geradezu prädestiniert für den Marathon-Live-Einsatz beim nächsten MAYDAY-Event.

Patterns lassen sich an jeder beliebigen Stelle während des Betriebes umschalten. Man muss also nicht warten, bis ein Pattern seine komplette Länge abgespielt hat, sondern kann ohne Rücksicht auf Verluste und ohne den Sequencer zwischendurch anzuhalten, sofort weitersteppen – bei der schnellen Suche nach dem geeigneten Ausgangsmaterial eine enorme Hilfe!

Der RM1X wäre übrigens selbst ohne Klangerzeuger als Master-Sequencer sein Geld bereits wert. Die Editierung des Sequencers wird durch das Display enorm vereinfacht und erinnert stark an den Hardware-Sequencer QY-700 von Yamaha. Der kostet derzeit immerhin DM 1.790,-. Also Augen auf, wer im Moment einen zuverlässigen Hardware-Sequencer mit 16 Spuren und unendlich vielen Möglichkeiten sucht, der sollte sich, alleine schon aus diesem Aspekt, den RM1X mal genauer ansehen.

Zu guter Letzt sei auch noch die Möglichkeit erwähnt, in einem Pattern-Chain-Modus beliebige Patterns aneinanderzureihen, um z. B. komplexe vorprogrammierte Abläufe zu speichern.

Für diejenigen, die sich mit dem Pattern-Modus nicht anfreunden können (dürfte in dieser Szene eher selten vorkommen!) gibt es auch noch den guten alten Bandmaschinenmodus, der besonders bei der Überspielung kompletter Multitrack-Arrangements vom Computer in den RM1x seine Verwendung finden dürfte.

Der Nachfolger: Die Yamaha RS7000, die bessere RM1x

Noch ein kleiner Nachtrag von mir (pg). Zwei Jahre nach der RM1x brachte Yamaha mit der RS7000 einen würdigen Nachfolger auf den Markt. Die neue Groovebox besaß nicht nur alle Features der RM1x, sondern bot zusätzlich an: Sampling, opt. Einzelausgänge, mehr Filtermodes, mehr Sounds! SCSI, SM-Card und mehr Echtzeitregler. HIER GEHT ES ZUM RS70000 Artikel.

Die Yamaha RM1X Groovebox on YouTube

Danksagung

An dieser Stelle noch ein dickes Dankeschön an Stefan Gubatz für die schönen Bilder der Yamaha RM1x in diesem Artikel.