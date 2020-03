Test: Gotharman’s Tiny LD, Groovebox

Kleine Box mit viel Potenzial

Nicht mal ein Jahr ist vergangen, seit der Test von Gotharman’s Little deFormer 3 erschienen ist und wer möchte, kann diesen hier nachlesen. Dies zu erwähnen ist sehr wichtig, weil es sich bei beiden Geräten um Geschwister handelt, die sich in Funktionalität, Design und Sound sehr stark ähneln und teilweise sogar identisch sind. Bei beiden Instrumenten handelt es sich um Workstations/Grooveboxen, die zusätzlich über Sampling-, Sequencer- und Synthesizer-Funktionen verfügen. Im Vergleich zum Little deFormer 3 wurde die Funktionalität und auch die Anschlüsse der Tiny LD-Version eingeschränkt. Beide Instrumente verfügen aber über eine identische Software und damit über den identischen Workflow.

Viele Mängel, die den Test des Gotharman’s Little deFormer 3 erschwerten, konnten dank Software-Updates verbessert werden. Trotzdem gibt es wesentliche Unterschiede zwischen beiden Instrumenten, die sich auf dem ersten Blick an der Anzahl der Anschlüsse, Regler und Größe der Grooveboxen zeigen. Ob dies ein Nachteil oder Vorteil ist, werden wird nun im Einzelnen betrachten.

Wie auch beim Little deFormer 3 umfasst das Handbuch des Gotharman’s Tiny LD über 400 Seiten und die Möglichkeiten sind unglaublich vielfältig. Dies setzt aber auch voraus, dass man den unbedingten Willen mitbringen muss, dieses Instrument zu erlernen, wenn man es wirklich spielen und verstehen möchte.

Aufbau des All-in-one-Gerätes

Auch wenn das Gehäuse des Gotharman’s Tiny LD im Vergleich zum Gotharman’s Little deFormer 3 geschrumpft ist, wurden die gleichen Elemente zum Bau des Instrumentes verwendet. Hierbei handelt es sich um ein Gehäuse, das komplett aus Metall besteht und in einem Kunststoffrahmen eingefasst ist.

Die ganze Konstruktion wirkt äußerst wertig und es wurden mit Sicherheit keine minderwertigen Materialien verwendet. Die vier Regler sind mit dem Gehäuse verschraubt und verfügen über einen leichten Drehwiderstand. Die 12 Knöpfe können je nach Funktion in einer unterschiedlichen Farbe leuchten. Es handelt sich um Hartplastikknöpfe die beim Drücken klicken, was an den Klang einer alten Computertastatur erinnert.

Fast die gesamte Oberfläche wird von dem Touchscreen eingenommen. Der Screen leuchtet sehr hell und kann damit ohne Probleme abgelesen werden. Wie beim Vorgänger auch, geizt Gotharman’s bei der Verwendung des Display mit dem Einsatz von Farben. Hier und da blitzen sie schon mal auf, aber das Betriebssystem ist hauptsächlich in Schwarz/Weiß gehalten.

Wie bei Gotharman’s üblich, sind die Anschlüsse an den unlackierten Seitenteilen des Instruments angebracht. Links befindet sich das MIDI In/Out-Pärchen sowie ein Stereoeingang, der in Form von zwei großen Klinkenbuchsen vorliegt.

Auf dem rechten Seitenteil befindet sich der USB-Anschluss, um mit einem USB-Stick Samples und Updates hin und her zu schieben. Ein direkter Anschluss an den Computer ist nicht vorhanden. Auf der rechten Seite befindet sich auch das Stereo-Out-Pärchen, das ebenfalls in Form zweier Klinkenbuchsen vorliegt. Sehr lobenswert ist der Ein/Aus-Schalter, den man in den letzten Jahren immer weniger findet, sowie der Anschluss für das externe Netzteil.

Wie auch beim Vorgänger könnte man den Eindruck gewinnen, dass das Gerät mit Komponenten aus dem Elektrofachmarkt konstruiert worden sei. Bei Gotharman’s spielen ästhetische Designvorstellungen keine große Rolle, es geht vielmehr um Funktionalität und eine hochwertige Verarbeitung.

Ein Wort zum Touch-Display

Da es sich bei Gotharman’s Tiny LD um exakt das gleiche Touch-Display handelt, das beim Gotharman’s Little deFormer 3 verwendet wurde, muss unbedingt erwähnt werden, dass sich die Bedienung merklich verbessert hat.

In der frühen Version des Gotharman’s Little deFormer 3 war das Display nicht immer sehr reaktiv und es war nur sehr schwer möglich, bestimmte Funktionen zu erreichen. Dies wirkte sich sehr frustrierend auf den Workflow aus. Glücklicherweise ist dieses Problem nun offensichtlich behoben worden. Dadurch entsteht nun endlich ein wesentlicher flüssiger Workflow, der bei einem Instrument mit diesem gewaltigen Funktionsumfang auch unbedingt notwendig ist.

Die Bedienung findet nicht nur über das Display statt, sondern korrespondiert mit den vier Reglern. Die Funktionen werden im Display meistens über 2 Zeilen mit jeweils 4 Funktionen angezeigt. Also steht Regler 1 für Funktion 1, Regler 2 für Funktion 2 usw.

Die aktive Zeile wird mit einem grünen Punkt angezeigt. Drückt man nun im Display die Zeile ohne grünen Punkt, wird diese aktiviert und man kann die Parameter der Funktionen mit den Reglern verändern.

Dies unterstreicht nochmals die Wichtigkeit des Touch-Displays für die Bedienbarkeit des Tiny LD und verdeutlicht, warum es so wichtig ist, dass dieses perfekt funktioniert. In Live-Situationen darf die Performance nicht daran scheitern, weil Parameter nicht aufgerufen werden können. Und im Studio möchte man nicht in seinem Workflow unterbrochen werden, der so unglaublich wichtig für den kreativen Fluss ist.

Klangerzeugung der Gotharman’s Tiny LD

Jede Sektion der Klangerzeugung ist ähnlich aufgebaut, somit stehen für die Oszillatoren, dem VCF, dem Input, dem LFO, den Envelopes und der EFX-Sektion dieselben Modulationsmöglichkeiten zur Verfügung. Wenn man die unterschiedlichen Bausteine des Gotharman’s Tiny LD als Module in einem Modular-Synthesizer sehen würde, wären das sicher nicht sehr viele Module, aber die Patchbay wäre der reine Wahnsinn! Eine nicht mehr zu überblickende Anzahl von Ein- und Ausgängen würde zur Verfügung stehen. Die Kupferkabelhersteller würde es sicher freuen! Zum Beispiel lassen sich in der Envelope-Sektion die Modulationsquellen auf jeden Parameter der ADSR-Hüllkurve anwenden.

Nach dem Laden des Startbildschirm muss man im rechten Eck des Bildschirms „Edit“ auswählen damit man in die Syntheseabteilung weitergeleitet wird. Im ersten Bild erkennt man die Struktur der Klangerzeugung, diese ist sehr übersichtlich dargestellt.

Durch Antippen der Elemente werden die folgenden Funktionen aufgerufen. Es sind ein Oszillator, Filtertypen, VCA, VCF, ENV, INP(ut) und eine EFX-Sektion zu finden. Hinter der OSC-Abteilung verbirgt sich nicht nur ein Oszillator, sondern verschiedene Formen der Klangerzeugung. Im Fenster „Select“ können unter dem Punkt „Mode“ die verschiedenen Formen der Klangerzeugung aufgerufen werden.

Zur Auswahl steht ein Oszillator (monophon und polyphon), dazu ein Noise Oszillator und drei unterschiedliche Sampler, die auch Granularsynthese beherrschen.

Die zugehörigen Parameter können im „OSC“-Fenster eingestellt werden, u. a. die üblichen Parameter wie Tuning, Fine-Tuning und verschiedene Loop-Funktionen für den Sampler.

Der Sampler verfügt über die typischen klangverändernden Funktionen: Das Sample kann gestimmt, der Start- und Endpunkt des Samples bestimmt werden und es stehen verschiedene Abspielmöglichkeiten für die Loop-Funktion zur Verfügung. Das Sample kann man zerhacken, auch FM steht zur Verfügung.

In der Oszillator-Sektion findet man auch zwei Fenster, die mit „MOD“ und „MOD“ 1 bezeichnet sind. Hier können Pitch, Detune, PWM und FM mit verschiedenen Modulationsquellen zugewiesen werden. Wenn man seinen Oszillator eingestellt hat, kann man weitere Einstellungen vornehmen, die man am Zielfenster wieder auswählen kann. So kann man beispielsweise zwischen 16 Filtertypen auswählen, die verschiedensten Modulationszielen zugewiesen werden.

Wenn man auf gar nichts mehr Lust hat und sich total uninspiriert fühlt, ist es auch möglich, den Zufallsgenerator zu bemühen, der die gesamte Klangerzeugung beeinflussen kann. Das „kann“ hat hier besondere Bedeutung, weil man einzelne Parts auswählen kann, die der Zufallsgenerator beeinflussen darf (siehe Foto). Der Zufall darf also z. B. auf den Envelope und EFX angewendet werden.

Sampler der Gotharman’s Tiny LD

Der Sampler des Gotharman’s Little deFormer 3 verfügt über eine unglaubliche Sample-Zeit von 193 Minuten bei 16 Bit, 44,1 kHz und 8.192 Samples. Der Tiny LD bringt es auf immer noch beachtliche 43 Minuten und maximal 2.048 Samples.

Die Samples können über den Audioeingang aufgenommen oder mit einem USB-Stick geladen werden. Im Test des Little deFormer 3 konnten nur bestimmte USB-Sticks genutzt werden. Dies ist immer noch der Fall, der Tiny LD verweigert den Dienst mit meinem USB-Stick.

Nach der Gotharman’s Spezifikation ist ein USB-Stick mit höchstens 32 GB notwendig und muss in MS DOS FAT32 formatiert sein, aber auch der Hersteller ist wichtig. Dies ist leider ein höchst unbefriedigender Zustand. Man kann nicht einfach einen USB-Stick kaufen, sondern die Suche wird auch mit Herstellerangaben von Gotharman’s ein Glücksspiel, weil bestimmte USB-Sticks auch wieder vom Markt verschwinden und es keine Garantie gibt, dass die neuen Modele mit Tiny LD bzw. Little deFormer 3 funktionieren.

Das Filter

Die Filtersektion ist ähnlich wie die OSC-Sektion aufgebaut. Der Tiny LD verfügt über zwei identisch aufgebaute Filter, deren Funktionen über die schon beschriebenen zwei Zeilen ausgewählt werden.

Der Vorteil eines digitalen Filters besteht darin, dass man so zwischen 16 verschiedenen Filtertypen auswählen kann. Es stehen z. B. 4 verschiedene Lowpass-Filter und 4 Bandpassfilter zur Verfügung. Die Filter machen einen sehr guten Job, vom Bassgewitter bis zu ultraspitzen Höhen bietet das Filter so einiges. Da es dank zweier Filter möglich ist, doppelt zu filtern, steht schon allein mit dem Oszillator und Filter ein reichhaltiges Klangspektrum zur Verfügung.

Doch da machen die Filter noch lange nicht halt. Mit dem Mix-Regler kann man den Anteil des gefilterten Signals auf die Klangquelle bestimmen. Das macht sich natürlich bei Samples sofort positiv bemerkbar, da auf diese Weise bestimmte Frequenzen des Ausgangsmaterials betont oder abgeschwächt werden können.

Mit Input bestimmt man die Lautstärke des Ausgangsmaterials, also des Samples oder des Oszillators. Mit „Boost“ wird dem Signal noch mal Dampf gemacht, da es nach dem Filterprozess an Kraft verlieren kann. Mit „Nrw“ (nicht Nordrhein-Westfalen…sondern „narrow“), wird mit zunehmendem Einsatz das Spektrum des Filters verengt, was sich natürlich sehr gut dafür eignet, bestimmte Frequenzen zu betonen.

Mit „Low“ werden natürlich die tiefen Frequenzen betont und dies kann bis in die Verzerrung gehen. Die Filter lassen sich außerdem seriell und parallel verschalten, damit lässt sich schon viel anfangen.

Die Auswahl an Filtermöglichkeiten, die bis hierhin nur im Ansatz beschrieben wurde, ist beispielhaft für den Tiny LD. Sie können einen wirklich erschlagen, aber gleichzeitig bieten sie Möglichkeiten, die man in anderen Instrumenten vergeblich suchen wird.

Wer nun denkt, dass die Filter beschrieben sind, hat sich getäuscht, denn jedes Filter verfügt noch über über Modulationsmöglichkeiten. Es stehen die Parameter Filter Cutoff 1, Filter Cutoff 2, Resonanz und Mix zur Verfügung, deren Modulationsanteil dazu auch noch bestimmt werden kann. Und mit was können sie moduliert werden? Dazu bitte im Handbuch die Seiten 38 bis 44 befragen. Auf jeder Seite werden ca. 40 Modulationsquellen beschrieben, das würde den Rahmen dieses Testberichtes deutlich sprengen. Und ehrlich gesagt, auch als erfahrener Synthfreak überfordert mich die Auswahl schlicht und ergreifend. Welche Modulationen wirklich sinnvoll sind, wird sich wohl erst in den Monaten oder Jahren der Benutzung erschließen.

Sequencer der Gotharman’s Tiny LD

Der Sequencer wurde ausführlich im Test zum GLittle deFormer 3 besprochen, im Prinzip hat sich an der Funktionalität nicht viel geändert. Der Sequencer ist ein weiteres Beispiel für die vielen Funktionen des Tiny LD, die unglaublich vielseitig, aber leider nicht intuitiv zu beherrschen oder zu erlernen sind. Der Blick in das Handbuch ist unabdingbar, erst dann wird sich die Welt des Tiny LD in Gänze erschließen.

Wichtig: Es ist nicht möglich, einfach eine Sequenz aufzunehmen, dies bedarf einiger Vorbereitung. Im Start-Fenster auf „REC“ drücken, die Taste „Func/ Mute drücken, dass sie rot leuchtet, kontrollieren, ob die REC-Taste rot leuchtet und auf die Taste „Play“ drücken. Ein Metronom wird einzählen und danach ist es möglich, mit der Klaviatur des Touchscreen oder über einen angeschlossenen MIDI-Controller eine Melodie einzuspielen.

Danach folgen verschiedenste Möglichkeiten, jeden Step mit unterschiedlichen Funktionen zu bearbeiten. Der Step-Sequencer kann hierfür in zwei Darstellungen angezeigt werden. Zum einem kann jeder Step als ein Balken angezeigt werden oder man wählt das klassische Grid.

Mit den verschiedenen Step-Sequencern kann man Gate, Velocity, Position und Tempo beeinflussen. Für jeden Sequencer kann man auch verschiedene Einstellungen vornehmen, wie z. B. die Abspielrichtung.

Sehr merkwürdig ist aber, dass man nicht die Noten verändern kann. Aktive Noten werden in Grün dargestellt, inaktive Steps in gelber Farbe. Obwohl man tatsächlich Velocity, Gate etc. beeinflussen kann, ist es mir nicht gelungen, Noten hinzuzufügen bzw. zu entfernen. Es ist zwar möglich, die Sequenz zu löschen oder neue Noten in Echtzeit aufnehmen, aber oft kommt man dann zum folgenden Szenario: Vieles wird in anderen Instrumenten ähnlich umgesetzt, vieles ist sehr clever und schön gelöst, aber vieles führt auch zum nachdenklichen Kopfkratzen.

Wenn man diesen Abschnitt nun mit der Sequencer-Sektion des Little deFormer 3 vergleicht, wird auffallen, dass viele Funktionen identisch sind, aber hier Funktionen beschrieben werden, die beim Little deFormer 3 nicht erwähnt wurden. Das hat einfach mit dem unglaublichen Funktionsumfang zu tun. Wo fängt man an zu erzählen und wo hört man auf? Am besten ist es sicherlich, wenn man den Tiny LD selber ausprobiert und man daraufhin selber entscheiden kann, ob man mit diesem eigenwilligen Konzept Musik machen möchte.

Dies bedeutet auch, dass das kompakte Gerät nur bedingt für den Einsatz auf der Bühne eignet. Dies würde ich mir erst zutrauen, wenn ich das Gerät wirklich zu einem großen Teil beherrschen würde. Als Anfänger wäre mir das Risiko zu groß, mich im Parameter-Dschungel zu verirren. Eine Situation, die man dem Publikum und sich selbst nicht antun möchte.

Wenn man das Gerät jedoch beherrscht, sich ohne jeglichen Hilfsmittel nur mit dem Tiny LD auf die Bühne stellt, werden den Deck-Sharks sicherlich die Mundwinkel vor Stauen runterfallen, weil die Möglichkeiten einfach der Wahnsinn sind.

Der Sound der Groovebox

Der Sound des Tiny LD ist eindeutig an elektronischen Musiksparten orientiert. Alles was experimentell, hart und kratzig wirkt, fällt dem Tiny LD sehr leicht. Darunter fallen natürlich Techno, Industrail und Electronica eines Aphex Twin oder von Autechre. Musik, bei der es knarzt, kracht und blubbert, sind die Stärken, denn viele Presets haben einen ausgeprägten 8 Bit Charakter, obwohl er zu viel mehr in der Lage ist.

Die Presets spiegeln hauptsächlich elektronische Underground-Sounds wider. Natürlich lässt es der Sampler wie die Oszillatoren auch zu, mit sanften Sounds zu arbeiten, aber dafür würde ich eher zu anderen Instrumenten greifen.

Die unglaublich vielen Modulationsmöglichkeiten, Busse, Insert-Effekte und Effekte auf den Ausgängen machen es möglich, unglaublich komplexe und druckvolle Klanggebilde zu basteln.

Ausblick

Der Tiny LD verfügt über 20 Insert-Effekte wie z. B. Mix Modulation Backwards, Chorus, Distortion, Bit Crush, Pitch Shifter, Resonator, Stretcher usw. Auf dem Output lassen sich Mix/Pan-Modulation, Backwards, Delays, Variator, Reverb, Granulator (unsynced) Time Stretch, Sample Pitch anwenden. Der Tiny LD lässt sich mit verschiedenen analogen Filterboards erweitern, dazu ist es möglich, per „InApp-Kauf“ einen Percussion-Synthesizer freizuschalten. Digitale Klangerzeugung und analoge Filter sind ein bewährtes Konzept, das dem Sound nochmals einen zusätzlichen Kick verleihen kann. Außerdem verfügt der Tiny LD über eine Bus-Sektion, mit der man natürlich den Sound immer schön anfetten oder auf Hochglanz polieren kann.