Test: Eventide SP2016, Reverb Plugin

Ein Hall überlebt seine Zeit

Eventide hat mit dem SP2016 Reverb-Plugin für MacOS und Windows eine Software-Version ihres vielgesuchten digitalen Hardware Halleffekts aus dem Jahr 1983 herausgebracht. Die originale Hardware EVENTIDE SP-2016 hatte einen unglaublich klaren Hall und saubere Hallfahnen, die auch 30 Jahre nach Einführung kaum etwas von ihrem Glanz verloren hatten.

Das SP-2016 war anscheinend so gefragt, dass Eventide im Jahr 2016 eine Neuauflage herausbrachte, das Eventide 2016 mit einem Preis von 3.000,- Euro. Damit hält sich der Preis in etwa die Waage mit dem, der aktuell für die Vintage-Hardware verlangt wird.

Zwischen den beiden Hardware-Ausgaben konnte man noch höchstens mit dem Eventide 2016 Stereo Room-Plugin an den gesuchten 2016er-Hall kommen. Das bot aber auch nur einen Algorithmus der insgesamt 36 Möglichen des SP-2016 (Vintage), nämlich den namensgebenden Stereo Room. Das Plugin klang auch sehr gut, führte aber mehr ein Underground-Dasein.

Das möchte Eventide nun mit dem SP2016 Reverb (neues Plugin) beheben und seitdem tobt der Rave im Netz. Was leider nur wieder bestätigt, dass die meisten DAW-Nutzer nur etwas (an)erkennen, wenn es auch nach dem aussieht, wonach es benannt wurde, was der computergestützten Musikproduktion jede Menge dysfunktionale, skeuomorphe Bedienoberflächen beschert hat, die auf dem Bildschirm nicht funktionieren.

Wir können also von Glück reden, wenn uns Eventide mit dem SP2016 Reverb eine Emulation beschert hat, die auch auf dem Bildschirm funktioniert, wenn man sich mit dem „Schwarz auf Schwarz“-Design anfreunden kann.

Wer jetzt aber glaubt, endlich einen vollwertigen Ersatz des SP-2016 Reverbs (vintage) zu bekommen, liegt leider falsch. Von den 36 Algorithmen der Vintage-Hardware, die als EPROMs nachgerüstet werden konnten, sind beim SP2016-Plugin lediglich drei geblieben. Technisch gesehen eigentlich sechs: Stereo Room, Room Reverb und Hi-Density Plate in jeweils einer „Vintage“- und einer „Modern“-Ausführung. Damit ist das SP2016 Plugin funktionsidentisch mit der Neuauflage des 2016 Reverb.

Was mit den verbleibenden 33 Algorithmen, Small Room, Inverse Room, Stereo Synthesis, Kens Rooms, Gated Reverb, Split Halls, Split Plates, Split Hall/Plate, Loop Edit, Flanger, Envelope Flanger, Chorus, Plate Reverb, Multi Tap Delay, Generic Reverb, RMX Simulation +, Hi Density Plate, Timescramble, Channel Vocoder, Band Delay, Musical Combs, Dual Robots, Moving Reverb, Sync’d Repeats, Long Delay, Dual Delay, Dual Digiplex, Long Digiplex, Lossless Room, Dynamic Reverb, Dynamic Digiplex, Shimmer Reverb, Psycho Panner und Random Ambience geschehen wird, darüber schweigt sich Eventide aus. Vielleicht gibt es Updates für das SP2016-Plugin, vielleicht gibt es separate Plugins, vielleicht geschieht nichts davon. Bleibt uns also nur, mit dem zu arbeiten was wir haben.

Wie alle Eventide Plugins benötigt auch dieses Plugin ein iLok der 1., 2. oder 3. Generation. Eine Autorisation ohne Dongle auf der Festplatte ist auch möglich, doch sollte man immer daran denken: Geht die Festplatte hinüber, ist die Lizenz weg und SSDs sind nur geringfügig weniger fehleranfällig als herkömmliche mechanische Festplatten. Da sollte man sich nichts vormachen. Die iLok-Cloud wird nicht unterstützt.

Die „Schwarz auf Schwarz“-Oberfläche besitzt 11 Regler und vier Taster. Ein- und Ausgangslautstärke sind getrennt regelbar und bieten max +10 dB Verstärkung in 1 dB-Schritten. Der Kill-Taster eliminiert das Eingangssignal komplett. Außer zur Demonstration der Hallfahnen hatte das bei der Hardware auch sicher den Zweck, schnell die Hallzeiten passend einzustellen und nicht ständig die Bandmaschine stoppen zu müssen, könnte ich mir vorstellen.

Ein weiteres Relikt ist der Monitor-Taster, mit dem sich entweder die Eingangs- oder die Ausgangspegel kontrollieren lassen. Der Effektanteil am Signal lässt sich wie zu erwarten mit dem Mix-Regler einstellen, heutzutage ein obligatorischer Standard. Das Pre-Delay ist allerdings etwas besonderes. Es reicht von 1 bis 999 ms und lässt sich auch hervorragend als Delay-Effekt gebrauchen. Sehr praktisch!

Auch der Decay-Parameter ist nicht zu verachten. Die Abklingzeit reicht von 200 ms bis 100 Sekunden! Im Bereich von 200 ms bis 1000 ms in jeweils 10 ms Schritten ab 1 Sekunde dann mit einer Dezimalstelle. 100 Sekunden und der Hall klingt immer noch. Ein ebenfalls sehr praktischer Parameter ist „Position“. Damit wird die Schallquellenposition im Raum von vorne nach hinten verschoben. Damit lassen sich also diverse Stimmen im Mix zueinander positionieren. Zwar nur auf einer Achse, aber wozu gibt es den Panorama-Regler in der DAW. Diffusion bestimmt zuletzt den Streuungsgrad der Schallreflektionen, also ob der virtuelle Raum harte Kachelwände hat oder weiche Teppichverhänge.

Der abschließende EQ bietet ein Low-Shelf von 50 Hz bis 500 Hz in 50er-Schritten und einen High-Shelf von 1000 Hz bis 8000 Hz in 500er-Schritten zu einem eher groben, aber dennoch recht effektiven Anpassen des Ausgangssignals. Warum genau diese bedientechnische Grobkörnigkeit hier übernommen wurde, ist für mich nicht ersichtlich, aber sehr wahrscheinlich wieder so „Weil das Orignal…“-Ausflüchte.

Dafür gibt es aber wieder ein getrenntes Mix- und I/O-Lock, das den Mixanteil und Einstellungen der Signalpegel und des Effekanteils bei Preset-Wechsel fixiert.

Klang des Eventide SP2016 Reverb

Einige Charakteriska, die der Hardware nachgesagt werden, offenbaren sich auch beim Plugin auf den ersten Blick. Als da wären die wirklich natürlich färbenden und lebendig klingen Algorithmen und keine Einstellungen, bei denen der Hall den Klang wirklich versaut.

Der übergroße Sweetspot der Parameter sorgt dafür, dass man sehr schnell herausfindet, ob der 2016er-Hall funktioniert oder nicht. In den allermeisten Fällen funktioniert er und dabei können sowohl die kleinen wie die großen Hallfahnen bei flächigen als auch perkussivem, elektronischem und ganz besonders bei akustischem Material absolut überzeugen. Der Plattenhall ist meistens nur bei geringerem Mixanteil wirklich sexy, aber das trifft auf die meisten Plate-Reverbs zu, während die ganzen Room-Variationen auch bei 100% Effektanteil weder einknicken noch den Klang verwaschen. Meines Erachtens ein Hall, der ganz vorne mitspielt, auch nach über 35 Jahren.

Markt für das Eventide SP2016 Reverb

Alternativen gibt es reichlich und keine. Für 100,- Euro mehr gibt’s das Flux IRCAM Verb für Film und Post Production und viel besser geht es meiner Meinung nach nicht, was Hall-Plugins und Flexibilität angeht. Dafür braucht man zur Bedienung der großen Version aber auch einen Doktortitel. Das kleinere Verb Session ist da eher auf den musikalischen Einsatz zugeschnitten. Oder LiquidSonics Illusion, das genauso viel kostet wie das SP2016 aber deutlich umfangreicher ist. Aber auch diese Optionen haben nunmal den so legendären Klangcharakter der Eventide 2016er Familie nicht.

Als Klangerzeuger kamen U-He Repro 1 (Sage-Preset) und Native Instruments 70ties Drummer (AR-Tight Full Kit) Drums zu Einsatz. Als Sprachteaser kam mal wieder der Opa Jott (Album: Mondlixht) zu Wort.

Die Audiobeispiele sind alle mit 100% Wet aufgenommen, soweit nicht anders angegeben. Die Plates-Demos starten mit 100% Wet und werden dann auf 60% reduziert.

Die unterschiedlichen Lautstärkeantworten der verschiedenen Enstellungen und Plugins wurden so belassen und pendeln zwischen -12 und -1 dBFS.

Zum Vergleich kamen Soundtoys Little Plate und Flux IRCAM Verb zum Einsatz.

Die genauen Parametereinstellungen sind in den Bildern zu sehen.