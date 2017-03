Test: Korg KingKORG, Analog Modeling Synthesizer

Hallo Leute,

ich hatte zwar schon im Voraus etwas gepostet, doch nun habe ich das Teil gekauft und kann noch etwas dazu schreiben.

Also erst mal: es macht wirkl. Spaß das Ding anzuschalten, denn mit seiner Bedienung (nach dem kleinen Leucht-Show-On) wird einem das Soundschrauben versüßt. Im Menue (+/-) gibt es noch reichlich Parameter, für die Freaks ;-) unter den Schraubern.

Über den Grundsound hatte ich schon etwas geschrieben, wer mit „Radiassound“ so nix anfangen kann – irgendwie klingt der Sound sauber und im Grundsound dünn, jedoch nicht so steril wie die Ultranova – die im Grundsound fast wie ein digitaler „Präzisions – Laborsynthesizer“ rüber kommt. Dazu hat Korg so einiges im Programm um den Sound aufzupeppen. 3 Oszi´s mit Sampleabteilung (soweit ich weiß bisher nicht austauschbar?) und Detunereglern, vor allem vielen verschiedenen Oszillatormodellen machen schon mal einen coolen Fundus. Die Filterabteilung bietet viel Auswahl, aber analoge Filter sind und bleiben wohl auch ein anderes Kaliber.

Zum Aufpeppen dient ein bestimmbarer Unisonus, der wie ein übergeordneter wirkl. guter Chorus wirkt. Allerdings ist hier Vorsicht geboten, ähnlich wie der Motorschock verleitet dieser immer leuchten zu müssen :-). Da wirkt ein „mehr = besser Trick“, der dann die Welt der dünnen Sounds aussticht und oft Sounds übermäßig matscht. Hier hilft öfters mal deaktivieren.

Ansonsten die Röhre, ein Garant für gute Verzerrung und Hintergrundwärme. Die Sounds werden auch etwas weicher. Wirklich gut finde ich den korg´schen Stick, besonders Leads profitieren davon. Man hat anscheinend 3 Parameter da hinein gepackt… immerhin einer mehr als die übliche (standard) 2Rad Ausstattung.

Die Effektsektion bietet sicherlich den einen oder anderen coolen Effekt Sound, aber z.B.. der Hall ist mehr grauenvoll schlecht als alles andere, der ist sogar so schlecht, das er schon wieder als nette Retrozugabe gelten könnte. Abgesehen davon bin ich mehrere EFX-Parameter gewöhnt (Yamaha) – hier komme ich beim Korg insgesamt nicht so auf den Nenner, jedoch das schnelle Belegen klappt hervorragend zum Testen, auch sind zwei Regler per EFX sicherlich schon extra was wert und stimmen so ein wenig luxuriös anmutend die Einschränkungen wieder versöhnlich…

Alle Bedienelemente fühlen sich wirkl. gut an. Übermäßige Präzision der gerasterten Potis kann man wohl nie erwarten… …das muss es aber auch nicht. Die Polyphonie ist wirkl. knapp, gerade weil der Unison an der Leistung kratzt, doch so ein bissl´ Haushalten müssen empfinde ich als positive Herausforderung. Ein Gerät ohne Einschränkungen – gibt es das? Solls das sein? Für mich nicht.

Ähm, ach ja – der fehlende Aftertouch ist für mich immer ein Thema bei dem ich Lächeln muss. Bei den wenigsten Geräten ist der Aftertouch wirkl. gut und polyphon. Ich hasse den billig programmierten monophonen Aftertouch, bei dem das kleinste bisschen Aktivierung zu einem übergeordneten maximal Vibrato führt. Denn dann erst mal sinnvoll einzustellen nerft schon ab. Da ist es für mich besser wenn dieser gar nicht vorhanden ist. Ich meine habt ihr mal die Keyboards mit polyphonen Aftertouch gezählt? Ich kenne arsch viele Synthesizer, Workstations und Keyboards aus 40 Jahren Geschichte und bin mir nicht sicher ob ich 10 wüsste, welche polyphonen Aftertouch bieten. Alles andere ist unsinniger Schrott in meinen Augen.

Wenn ihr Vibrato wollt, warum dann nicht per MW oder EFX, Lautstärkemodulation, Pedal, etc.? Ist euch der monophone standart ATch so wichtig – oder ist es ein Klischee aus „musst have & never use“?

Fazit: Kingkorg : cooles Teil mit eigenem Soundcharakter und Spezialisierung auf Bellsounds, synth. Strings und Leads.

