Test: Modartt Pianoteq 8, Physicial-Modeling-Piano

Das virtuelle Klavier geht in die achte Runde

Bereits im letzten Herbst erschien Modartt Pianoteq 8 – die achte Version des beliebten Physical-Modeling-Pianos. Der letzte Testbericht zu diesem Klavier hier auf AMAZONA.de feiert dieses Jahr bereits seinen sechsten Geburtstag. Mittlerweile ist Pianoteq zwei Versionsnummern weiterentwickelt. Höchste Zeit, dass wir hier einen Blick darauf werfen.

ANZEIGE

Der erste Eindruck von Modartt Pianoteq 8

Wie heute üblich, findet Modartt Pianoteq 8 den Weg über ein Download auf die heimische Festplatte. Die Dateigröße ist dabei lächerlich klein: Gut 50 MB sind für ein Piano in dieser Gewichtsklasse praktisch nichts. The Grand wird/wurde auf mehreren Scheiben ausgeliefert, EastWest Quantum Leap Pianos Platinum soll knapp 300 GB auf der Festplatte belegen und selbst die einfacheren Marktbegleiter verbrauchen deutlich mehr Speicherplatz. Der simple Grund: Die Kollegen basieren auf Sampling.

In einem einfachen Installationsprozess wandern so – neben der Standalone-Version – eine AAX-, eine AU- und natürlich auch das Plugin als VST-Version auf den Rechner. Nach wenigen Minuten ist das Klavier auch schon einsatzbereit, vorausgesetzt, es wird ein 64 Bit System genutzt. Unterstützt werden Mac OS X 10.11 oder höher, Windows 7 aufwärts sowie Linux (x86 und ARM) – was wollen wir mehr?

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Physical-Modeling?

So wie heute KI/AI das Schlagwort der Zeit ist, war es in den 1990ern – zumindest teilweise – Physical-Modelling. Modartt Pianoteq 8 steht also in guter Tradition. Unter Physical-Modeling wird zusammenfassend ein grundlegendes Konzept verstanden: Hierbei soll der Prozess der Klangerzeugung selbst nachgeahmt werden (um es stark vereinfachend auszudrücken). Es werden demnach keine Samples benötigt, sondern die Synthesizer und Plug-ins versuchen die physikalischen Vorgänge der jeweiligen Klangerzeugung zu modellieren. Dadurch sind die benötigten Speicher-Ressourcen vergleichsweise klein und unaufwändig. Im Artikel Die besten Physical Modeling Synthesizer und Plug-ins gibt es eine allgemeine Einführung in das Thema dieser Syntheseform.

Lange waren die Physical-Modeling-Klangerzeuger dem Sampling unterlegen, was den Sound angeht. Zu erkennen war der gute Wille, klanglich klappte das jedoch noch nicht so gut. Modartt Pianoteq 8 hingegen kann getrost als Teilnehmer der Champions-League in Sachen Physical-Modeling betrachtet werden: Mögen auch die ersten Versionen noch nicht auf dem Niveau der damaligen Top-Sample-Pianos gewesen sein, die aktuelle Version ist es umso mehr.

Instrumente im Paket

Modartt Pianoteq 8 bietet nicht nur einen Flügel, sondern erlaubt die Wahl zwischen insgesamt 13 Flügeln, je eine Harfe, Gitarre (ganz neu) und Cembalo, zwei E-Pianos und vier Pakete mit chromatischen Perkussionsinstrumenten (Vibraphon, Celesta, Xylo, Steelpans). Es stehen also 22 Instrumenten-Packs zur Verfügung, neben ein paar Freebies.

Pianoteq stellt quasi den Rahmen für Physical-Modelling-Pianos und reizt das Prinzip mit den Perkussionsionstrumenten und – ganz neu in Version 8, einer akustischen Gitarre – entsprechend aus. Ein interessanter Ansatz.

Instrumenten-Packs können für knapp 50,- Euro hinzugekauft werden. Drittanbieter-Packs gibt es nicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Praxis mit Modartt Pianoteq 8

Keine Frage: Modartt Pianoteq 8 präsentiert sich ausgereift stabil. Ein wenig schade ist, dass jedes Majorupdate auch eine eigene Plug-in-ID zu bekommen scheint. Dieser Unfug ist bereits von Native Instruments Kontakt bekannt: Werden alte Sessions, die eine frühere Version von Pianoteq beinhaltet haben, geladen, wird Pro Tools, Logic, Cubase, Studio One oder welchem Sequencer auch immer die große Liebe gilt, melden, dass ein Plug-in nicht gefunden wurde. Das ist sehr ärgerlich, denn die gemachten Einstellungen sind somit auch futsch. Hier sollte Modartt auf lange Sicht nachbessern. Denn eine Parallel-Installation mehrerer Pianoteq-Versionen kann kaum als sinnvoll betrachtet werden.

Dank Physical-Modeling kann Pianoteq 8 Vorteile gegenüber Sampling-basierten Instrumenten sehr gezielt ausspielen. Während Sample-Pianos den Sound weitgehend „so hinnehmen“ müssen, kann der Sound von Pianoteq 8 (zumindest theoretisch) sogar stärker verändert werden als bei einem echten Klavier. Eigene Stimmungen (Werckmeister, Kirnberger, Pythagoras etc.) lassen sich auch mit Samples umsetzen, wenn jedoch die Hammerbeschaffenheit verändert werden oder die Obertonstruktur angepasst werden soll, ist das mittels Physical-Modeling prinzipiell einfacher, vor allem aber authentischer möglich. Genau das macht Modartt Pianoteq 8.

Wie bereits angedeutet, lassen sich verschiedene Stimmungssysteme mit Pianoteq realisieren. Es lässt sich sogar jeder Ton auf der Klaviatur einzeln stimmen. Das gefällt. Es lassen sich zudem etliche Parameter pro Ton extra einstellen. Bspw. kann der Schlagpunkt des Hammers, Hammer-Noise, die Position des Dämpfers und noch vieles mehr für jeden einzelnen Ton eingestellt werden. Manche der Parameter wären auch an einem echten Flügel eine richtige Umbaumaßnahme (wenn das alles überhaupt so möglich ist). Das Handbuch „warnt“ sogar davor, dass es zu beachten ist, dass der Parameter String-Length im Design-Panel von Pianoteq eine wichtige Rolle spielt, wenn man die Werte von Stretch-Point ändert, da die Länge der Saite ihre Inharmonizität direkt beeinflusst – na dann …

Sehr interessant ist zudem, dass die virtuellen Mikrofone vollkommen frei um das virtuelle Piano in Pianoteq platziert werden können. Zugegeben, das Feature ist wirklich nicht neu, aber noch immer eine wirklich großartige Sache. Bis zu 5 simulierte Mikrofone lassen sich aufbauen und entweder auf einen oder zwei Ausgänge mischen oder auf jeweils eigenen Ausgängen ausgeben. Damit lässt sich auch für Surround-Produktionen einiges machen, da die virtuellen Mikrofone frei positioniert werden können. Sogar die Mikrofone selbst können frei gewählt werden. Ein nettes Feature, welches wohl die wenigsten wirklich ausschöpfen werden – irgendwie schade. Alternativ lässt sich der Klang binauralisieren. Somit ist „virtuelles 3D Audio“ im Kopfhörer ab Werk am Start. Zwar in dieser Version auch nicht neu, aber noch immer eine gute Idee.

Ebenfalls nicht neu, aber für alle unter uns, die sich mit dem Schreiben von Songs am Klavier befassen: Modartt Pianoteq 8 speichert die zuletzt „geklimperten“ Töne und macht diese komfortabel zugänglich. So geht wirklich keine Idee mehr verloren, gut gemacht.

Neu in Version 8 ist die klassische Gitarre. Modartt Pianoteq 8 stellt spezifische Spielweisen zur Verfügung: Legato, Vibrato, Glissando, Pinch-Harmonics, Palm-Mute und Rasgueado. Ein paar Keyswitches lassen diese Spielweisen ansteuern. Auch das Steuern, welche Saiten bevorzugt werden sollen oder in welchem Bund gegriffen wird, lässt sich steuern. An diesem Punkt ist die Entwicklungsabteilung aus Frankreich auf der Höhe der Zeit. Wer Schlagmuster spielen will, wird hierfür nicht mit einem Keyswitch belohnt und muss zu Marktbegleitern wie RealGuitar, Acou6tics oder anderen greifen. Immerhin heißt die Gitarre hier auch klassische Gitarre und nicht Lagerfeuergitarre – das geht also (erst mal) in Ordnung. Selbstverständlich lässt sich die Stimmung der Gitarre anpassen, ebenso der Korpus. Klanglich spielt die neue Gitarre nicht in der gleichen Liga wie die Klaviere und auch mit den genannten Konkurrenten zieht diese Gitarre (noch lange nicht?) nicht gleich. Aber auch Pianoteq selbst war anfangs noch nicht so ausgefuchst wie die vorliegende Version und wurde auch kleingeredet.

Der Ausblick mit Modartt Pianoteq 8

In Bälde soll eine iOS-Version das Licht dieser Welt – pardon – das Licht der Leiterbahnen erblicken. Für knapp 30,- Euro wandert die App in den virtuellen Besitz. Eine interessante Idee. Seit Version 6 haben sich einige Dinge geändert/verbessert. So wurden (laut Hersteller) die Saiten-Vibrationen verbessert, so dass die Töne komplexer werden können und einen längeren Sustain bieten. Im letzten Update wurde wohl ein umfassendes Revoicing umgesetzt, welches mehr Präsenz und einen „stärkeren“ Bass ermöglicht – Marketing-Sprache eben.

Wenn wir die Entwicklung von Modartt Pianoteq 8 extrapolieren, ist die Gitarre nur eine logische Konsequenz und wird sich noch sehr deutlich weiter entwickeln und den Marktbegleitern das Fürchten lehren. Bereits kurz nach Version 6 wurde mit Organteq eine virtuelle Orgel vorgestellt, die ebenso auf Physical-Modeling beruht. Schade ist, dass diese Orgel nicht in verschiedenen Packs auch für Pianoteq verfügbar ist, das mag aber durchaus an den deutlich abweichenden PM-Modell liegen. Übrigens: Organteq 2 ist in der Betaphase und wird demnächst ausgerollt – es bleibt spannend.