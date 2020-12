Test: Avantone Pro CLA-10A, Nahfeldmonitor

Comeback der NS-10?

Ganz ehrlich: Das hat schon was, die Avantone Pro CLA-10A bei sich im Studio zu haben. Was muss ich für ein toller Profi sein, dass ich die Nachbauten der legendären Yamaha NS-10 in meinem Setup habe, um meinen Mix zu prüfen?

Aber: Im September hatte Kollege Markus Schroeder die passive Version samt Endstufe im Test und war, sagen wir „semizufrieden“. Jetzt hat der US-Hersteller Avantone Pro die aktive Version mit je 200 Watt RMS Leistung nachgeschoben. Wäre doch gelacht, wenn jetzt nicht das perfekte 80s Feeling aufkommt. Also, gehen wir es an!

Avantone Pro CLA-10A: Ausstattung und Verarbeitung

Rein äußerlich ist die CLA-10 bis auf den Buchstaben „A“ identisch mit der passiven Version – zumindest von vorne. Hinten ragen die ausladenden Kühlrippen der Verstärker hervor und neben der Kaltgerätebuchse, dem Spannungs-Umschalter(110 V/230 V), dem ON/OFF-Schalter und dem Volume-Regler befinden sich auf der Rückseite noch die TRS/XLR-Kombibuchse, ein Cinch-Eingang, ein Erdungsschalter und ein Regler mit dem ominösen Aufdruck VTPC. Das steht für Variable Tissue Paper Control. Mit diesem VTPC-Regler können Sie alles vom vertikalen „m“-Modell der Yamaha NS-10 bis zum horizontalen „Studio“-Modell und alles dazwischen simulieren. Letztlich kann man auch sagen, dass man mit diesem Regler im Bereich von 1,8 kHz den Pegel um +6 dB und bis zu -30 dB variieren kann.

Warum Tissue Paper (also Taschentuch)? Nun, hier geht es wohl um den „berüchtigten“ Trick, ein Taschentuch vor dem Tweeter zu befestigen, um das vorlaute Chassis etwas zu dämpfen. Gleichzeitig geht es dabei auch um die Ausrichtung des Monitors, der entweder liegend oder stehend betrieben werden kann und dies mit besagtem VTPC im Klang angepasst werden kann. Da dem Gerät keine Anleitung beiliegt, ist hier wohl die Hörerfahrung gefragt – oder der persönliche Geschmack.

Interessanterweise findet man keine optische Anzeige auf dem Lautsprecher: Nichts weist darauf hin, in welchem Betriebszustand der Speaker ist (On, Off, Standby). Erfreulicherweise rauscht das System sehr wenig und eignet sich so auch für sehr geringe Hörabstände.

Auch die Chassisbestückung ist identisch mit der passiven Version – wobei Avantone nicht müde wird zu betonen, dass der weiße Tief-/Mitteltöner genau nach den Spezifikationen des Originals von Yamaha gefertigt wurde, um dem Klang bestmöglich nachzubilden. Neben diesem 18 cm Chassis finden wir noch – hinter Gittern – den 3,5 cm Tweeter, der als „Soft Dome“ beschrieben wird.

Die wichtigsten technischen Daten

Maße: 381,5 x 215 x 197,5 mm (H x B x T)

Gewicht: 8,2 kg / Stück

Gehäuse: 18 mm MDF mit Echtholzfurnier

Maximaler Schalldruck (SPL): 104 dB; (Peak): 110 dB

Frequenzbereich: 60 Hz – 20.000 Hz

Moment, wie? Als tiefste wiederzugebende Frequenz wird 60 Hz angegeben? Bei einem 18 cm Chassis in einem aktiven Lautsprecher mit 200 Watt? Das erscheint mir doch recht wenig. Aber dazu später mehr.

In Sachen Verarbeitung gibt es nichts zu mäkeln: Die Verstärkereinheiten sind gerade und bündig eingelassen und alle Schalter, Regler und Buchsen sitzen fest. Auch die Chassis wurden sauber eingepasst und sauber verschraubt. Das Furnier ist astrein (Wortspielalarm!) und der Aufdruck mit der gekrakelten Lord Chris Alge Unterschrift sieht sehr schön vintage aus.

Lord Chris Alge? Ja, das ist ein Mysterium, das ich mir nicht erklären kann. Die Avantone Pro CLA-10A sollen originalgetreue Nachbildungen der Yamaha NS-10 sein und doch durfte der Producer dort an der Abstimmung unterstützen? Wie jetzt? Original oder LCA-Style? Egal, es kommt darauf an, was vorne rauskommt.

Avantone Pro CLA-10A: Einordnung

Niemand, ich wiederhole, niemand sollte sich diese Lautsprecher holen, um a) Musik zu genießen oder b) damit eine Party zu beschallen oder c) dem Nachbarn zeigen, was ein richtiger Bass ist.

Um die Blaupause, also die Yamaha NS-10, ranken sich viele Gerüchte: War es wirklich von Yamaha geplant, dass die so klingen? Wurde hier nicht einfach nur aus der Not („klingt eigentlich ziemlich mies“) eine Tugend („nur wenn es mit der NS-10 gut klingt, dann ist es gut“) gemacht?

Fakt ist: Die NS-10 galt lange als die letzte Hürde im Mixing- und Mastering-Prozess. Wenn der Song mit diesem Lautsprecher klingt, dann kann man das Master zum Pressen geben. Was bedeutet das? Die NS-10 und auch die CLA-10A klingt viel zu hell, fast aufdringlich und sehr bassarm. Mein Kollege Schröder hat es schon bei der passiven Version herausgestellt und dem kann ich mich auch bei der CLA-10 in der aktiven Variante nur anschließen.

Was bei all dieser Legendenbildung gerne vergessen wird: Wir reden hier von den 80er-Jahren. Dem Zeitalter, als man erkannt hatte, dass man durch Kompression den Sound einfach nur lauter und dichter hinbekommen konnte. Wo einerseits Lautsprecher-Gigantismus herrschte (in diesen Jahren wurde „High End“ gesellschaftsfähig) und man im Gegensatz dazu in der Küche oder im Auto eigentlich nur „Klangmüll“ an die Ohren bekam – dumpf und undifferenziert. Man hatte also entweder top High-End-Ware im Wohnzimmer oder indiskutable 70er Speaker. Und darauf reagierten die Producer mit einem höhenlastigen, stark komprimierten Sound – und Chris Lord Alge war der König dieser Mixing-Engineers.

Und unter diesen Voraussetzungen muss man die CLA-10A betrachten – und sich gleichzeitig fragen: Braucht es das noch? Denn heute klingt eigentlich schon jeder HomePod, jeder Bluetooth-Lautsprecher und jedes Standard-Autoradio schon ganz vernünftig. Was sollte ich also mit den Avantones anfangen?

Der Klang

Ganz klar heraus ist der Klang – gemessen an modernen Maßstäben – ziemlich unterirdisch. Die Höhen sind in keinster Weise seidig oder hochaufgelöst, sondern nur sehr vordergründig und einfach zu grell. Im Bereich der Übergangsfrequenz bei 1,8 kHz kann man zwar ein bisschen mit dem VTPC-Regler etwas spielen – aber das ändert an der grundsätzlichen Abstimmung des Lautsprechers nichts. Da aber dem Klangbild auf der anderen Seite praktisch alles an verwertbarem Bassfundament fehlt, leiden auf die Mitten und somit die menschliche Stimme ganz besonders. Das Ganze hat immer der Eindruck eines Telefons aus den 80ern. Ja, man weiß schon, wer an der Leitung ist, aber natürlich hört sich das beim besten Willen nicht an.

Kollege Schröder ist diesem Phänomen ja mit einem EQ oder sogar einer Sonarworks Reference Software an den Leib gerückt, aber dabei machte ich bei der aktiven Version eine interessante Entdeckung:

Der Lautsprecher kann (!) keinen Bass wiedergeben! Was hier so plakativ geschrieben steht, sieht in der Praxis so aus: Am Apollo Twin X von Universal Audio angeschlossen habe ich den formidablen Cambridge EQ in den Signalweg geholt und unterhalb 60 Hz das Kuhschwanzfilter aktiviert. Dieser parametrische Equalizer ermöglicht so eine Tiefenanhebung im gesamten Frequenzbereich unter 60 Hz und nicht in Form einer Glocke.

Das Ergebnis: nichts! Selbst bei 15 dB Anhebung gesellt sich nur ein leises Brummen in den Signalweg. Und wenn ich dann den Pegel anhebe, dann übersteuert die CLA-10A sofort mit einem deutlichen Verzerren. Und laut ist es dabei überhaupt nicht. Ich frage mich: Was macht der Lautsprecher mit den versprochenen 200 Watt? So richtig heiß wurde das System bei mir nie, also in Wärme wird die elektrische Leistung schon mal nicht umgewandelt. Diese Frage kann ich ehrlich gesagt auch nicht beantworten.

Immerhin löst sich der Klang ganz gut von den Speakern und die räumliche Abbildung ist auch gut.

Conclusio

Was also tun? Hier kann ich nur die Hardcore NS-10 Fans fragen. Avantone behauptet selbstbewusst, dass die CLA-10 (passiv) die meist verkauften passiven Monitore der Welt seien. Nun, weil es kaum noch passive Monitore im professionellen Studiobereich gibt? Und wenn es um aktive Speaker geht, dann hat ja KRK nach eigener Aussage die Nase vorn. Letztlich ist das für mich als Tester eine Zwickmühle: Nach modernen Maßstäben ist der Klang klar ungenügend. Aber andererseits hat der Hersteller wirklich sehr klar gemacht, dass es sich um eine sehr originalgetreue Version der Yamaha NS-10 handelt und wer den Klang dieser Lautsprecher sucht, der findet das hier in Perfektion. Deswegen muss und will ich hier die Zielsetzung und das Ergebnis auch wertschätzen: Die CLA-10A ist die perfekte Yamaha NS-10. Das haben die Amerikaner wirklich gut hinbekommen. Ob man diesen „Sound“ noch braucht, muss jeder für sich entscheiden.