Test: JBL Control 1Pro, passive Nahfeldmonitore

Die Legende lebt weiter

Es war 1987, als der amerikanische Hersteller JBL, heute Teil des Samsung-Konzerns, die erste Version der Control One vorstellte. Ich war damals 12 Jahre alt und weiß nicht, wie oft und wo ich seitdem diesem Lautsprecher begegnet bin. Vor allem bei Festinstallationen, wenn Lautsprecher unauffällig ihren Dienst verrichten sollten, als Kontrollmonitore und auch in Besprechungsräumen und Ladengeschäften findet man sie bis heute. Persönliche Schlüsselerlebnisse sind die EXPO 2000 in Hannover und Dialogmuseen im Dunkeln. Ich bin ja ein neugieriger Mensch und die theoretische Vermutung, dass es sich um eine Control One handeln könnte, ließ sich nahezu immer durch kurzes Anfassen validieren, zugegeben dürften die Alternativen damals auch nicht groß gewesen sein. Denn nicht nur ihr Klang ist angenehm auffällig, sondern auch die Haptik und Handhabung.

Von der Control One in ihren verschiedenen Versionen wurden bis heute 1,5 Millionen Einheiten verkauft, dabei hat sie sich die letzten 33 Jahre optisch kaum verändert. Die 1G-Version trägt deutsche Wurzeln und kam 1990 auf den Markt und soll eine bessere Präsenzwiedergabe liefern, die vereinfachte 1C-Version ist nicht geschirmt und weit verbreitet. Hier haben wir es mit der Control 1Pro zu tun, die wohl am ehesten der Ursprungsversion entspricht. Laut Prospekt hat JBL alles überarbeitet und da bleibt die Frage, was man da noch überarbeiten könnte. Neu scheint zumindest die Wandhalterung im Lieferumfang zu sein, die eine einfache Installation verspricht.

HiFi oder Pro?

Diese Frage ist schwer zu beantworten. Wenn ich den Wohlfühl-Sound ausklammere, ist die Control One durchaus ein Beweis dafür, dass sich beides nicht zwingend ausschließt und man sich eher die Frage stellen muss, wie ein Lautsprecher klingen und wo er aufgestellt werden soll. Ohne Frage ist die kleine Box nicht zur Beschallung eines Saals konzipiert, wohl aber liefert sie genügend Dampf, um auch größere Räume im Notfall akustisch zu versorgen. Natürlich fehlt es einer solch kleinen Box an Bassfundament, das gilt schließlich für jeden Regallautsprecher ohne DSP-Kontrolle dieser Größe. Dafür lässt sich ein neutral klingender Lautsprecher besser mit einem Equalizer kontrollieren, als dass sich eine unschöne Klangsignatur im Nachgang bereinigen lässt. Eigentlich ist das, was die Control 1Pro leistet, aus HiFi-Sicht echtes High-End. Denn während im Pro-Audio-Segment symmetrische Kabelverbindungen und neutraler Klang selbstverständlich sind, wie es der Tonmeister bei der Abmischung bevorzugt, findet man Vergleichbares im HiFi-Geschäft eher in der Luxusklasse. Natürlich aus feinsten Materialien mit tollen Lackierungen, alles für den Klang versteht sich. Die Control 1Pro wirkt da fast wie ein Widerspruch, zugegeben ist sie optisch auch kein Hingucker.

Die Control 1Pro im Detail

Sicher in Styropor und Plastik verpackt, erreicht mich das Pärchen, die erwähnte Wandhalterung kann, muss aber nicht montiert werden. Die Boxen sind nur paarweise erhältlich und nahezu alles lässt sich als Ersatzteil nachkaufen: Woofer, Tweeter, Grill und selbst das JBL-Logo. Es gibt sie sowohl in Schwarz und Weiß, für die Stativmontage ist ein optionaler Adapter erhältlich.

JBL selbst sieht sie im Tonstudio gleichermaßen, wie auch im Übertragungswagen, bei AV-Anwendungen und eigentlich überall dort, wo ein pegelfester und neutraler Kleinlautsprecher gebraucht wird. Dementsprechend könnte man sie problemlos an die Wand werfen, sofern es dafür Gründe gäbe. Selbst die Installation in Feuchträumen oder draußen ist prinzipiell möglich. Gefühlt ist sie unkaputtbar und setzt ein Gegengewicht zur eher fragil wirkenden HiFi-Branche, offiziell wetterfest ist sie allerdings nicht.

Das solide Polypropylen-Gehäuse ist auf den kurzen Seiten über die abgerundeten Kanten beschichtet und kann kratzerfrei auf jeden Untergrund gestellt werden. Ob quer oder längs ist dabei egal, den Einschub für die U-förmige Halterung kann man unten und seitlich gut erkennen. Die Bassreflexöffnung befindet sich auf der Frontseite, weshalb auch eine wandnahe Montage problemlos möglich ist. Vor allem auch deshalb, weil die untere Grenzfrequenz keine starken Vibrationen zu erwarten lässt.

Die Wandhalterung besteht aus der kleinen Montageplatte mit vier Löchern, der Kugel aus einem Faserverbundstoff mit Schraube und Überwurfmutter sowie einer Kontermutter zum Fixieren des Kugelgelenks. Das rückseitige Anschlussterminal ist solide, jedoch eher für dünnere Litzen gedacht. Wahlweise kann man sie auch an der Decke montieren und ausrichten, beispielsweise für Dolby Atmos. Die Halterung wirkt zwar stabil, besteht allerdings weitgehend aus Kunststoff.

Das Schutzgitter ist mit einer umlaufenden Gummimanschette vorne aufgesteckt und am Logo erkennt man die Professional-Version. Bei querliegender Aufstellung ist es sogar drehbar. Der Hochtöner ist sehr gut vor Beschädigungen geschützt, was eine Installation ohne Gitter durchaus zulässt. Der Konus-Woofer ist minimal zurückgestellt und wirkt ebenfalls recht solide. Eine Box wiegt 1,8 kg und ist 23,5 cm hoch, 15,9 cm breit und 14,3 cm tief.

Technisches

Der passive Aufbau hat durchaus Vorteile, insbesondere bei Mehrkanalsystemen und immer dann, wenn am Aufstellungsort keine Steckdose zur Verfügung steht. Denkt man an aufwendige Multimedia-Installationen reichen gewöhnliche Boxenkabel aus. Allerdings benötigt man wiederum Endverstärker, die über genügend Ausgänge verfügen müssen. So lässt sich das Signal nicht durchschleifen, was einen auch nicht in Versuchung führt, einen Stapel Control 1Pro in Reihe zu schalten. Die Boxen sind daher keine klassischen Nahfeldmonitore oder anders formuliert, sie stammen aus einer Zeit, als Aktivlautsprecher noch nicht en vogue waren.

Den Frequenzgang gibt JBL von 80 Hz bis 20 kHz mit HiFi-typischen -10 dB Abweichung an, 100 Hz bis 18 kHz sind es dann mit -3 dB Toleranz. Belastbar ist das 2-Wege-System mit bis zu 150 Watt bei 4 Ohm. Während JBL zur einfachen Control One kaum Angaben macht, ist das Datenblatt der Control 1Pro umso ausführlicher. Die Übergangsfrequenz, die sich früher bei rund 6 kHz bewegt hat, beträgt hier 4,2 kHz. Der Woofer misst 135 mm und besteht aus einem nicht näher spezifizierten Material, während der Polykarbonat-Hochtöner 19 mm misst. Der maximale Schalldruck wird mit 108 dB bei 1 m Entfernung angegeben, die Empfindlichkeit mit 87 dB. Beide Treiber sind mittels SonicGuard™ gegen Überlastung vor Beschädigungen geschützt.

Ausführlich ist auch das Frequenzdiagramm, das nicht nur den Verlauf angibt, sondern auch die Abstrahlung, was für spezielle Anforderungen von Beschallungen sehr relevant sein kann.

Der Klang

Aufgrund des passiven Aufbaus der Control 1One Pro blieb mir als Testumgebung nur das Wohnzimmer mit dem neuen Nubert nuConnect ampX, ein überaus respektabler Vollverstärker mit sehr guten Klangeigenschaften und Messwerten. Er entstammt der nuPro-Linie und ist komplett digital aufgebaut, erst kurz vor den Lautsprecherklemmen erfolgt eine Wandlung in analoge Ströme. Die Kabel sind mit 2,5 Quadratmillimeter allerdings etwas zu dick für die Klemmen der Control 1Pro, geht aber gerade noch so rein.

Beschickt habe ich die Boxen mit verschiedener Musik aus meiner Test-Playlist. Der Klangcharakter hat mich nicht überrascht, der Sound ist fast so, wie ich ihn kenne. Etwas hellere Abstimmung, klare Mitten und kein besonderes Low-End sowie keine deutlichen Überzeichnungen. Gemessen an der Größe ist die Tieftonwiedergabe tendenziell schlank, aber man kann ihnen mit Loudness oder Bassanhebung überraschend gut unter den Woofer greifen, dann klingen sie sogar relativ vollständig. Im Präsenzbereich sind sie recht ehrlich und so verwundert nicht, dass man sie auch gerne für die ambiente Effektbeschallung einsetzt. Die Abstrahlung ist gerichtet, so dass man aus nächster Nähe schon hört, wo die Musik spielt.

Ein Problem älterer Versionen ist, dass sich die Hochtonwiedergabe etwas in den Vordergrund drängt, dies konnte ich bei der Control 1Pro nur am Anfang ausmachen, nach einer Einspielzeit hat sich das entweder gelegt, oder ich habe mich daran gewöhnt. Die Höhen klingen nicht überzeichnet, obgleich ich in den Randbereichen etwas an Präzision vermisse. Bei der Nutzung als Nahfeldmonitore ist etwas problematisch, dass der Hochtöner asynchron rechts oberhalb des Woofers montiert ist. Bei geringem Abstand hört man gezielt einen Unterschied und die Richtwirkung ist nicht ganz ideal, das ist aber auch nicht die Stärke der Control 1Pro. Dafür ist immer wieder überraschend, wie viel Krach diese kleinen Würfel machen können, das traut man ihnen so nicht zu. Sie sind belastbar, sehr pegelfest und verzerren bei hohen Lautstärken kaum, dann aber ist vermutlich das Kunststoffgitter über dem Hochtöner ein Problem, Stichwort Kantendispersionen.

Die Grenzen erreicht man mit Titeln, wie „Limit to Your Love“ von James Blake. Ein spezieller Wobble-Bass fordert jeden Lautsprecher und hierbei ist interessant, ob sowohl die Amplitude als auch die tonale Abbildung gelingt. Da war ich bei manchen Kleinlautsprechern überrascht, wie gut das ging. Die JBL Control 1Pro konnte mich erwartungsgemäß nicht überraschen, der Bass ist hörbar, tonal aber nicht einzuschätzen. Bei anderer basslastiger Musik, beispielsweise von Holly Cole, klappte die Abbildung wiederum besser. Umso besser gelang ihr die Tiefenstaffelung und Abbildung des Präsenzbereichs, hier spielt sie auf einem guten Level. Was generell die Präzision angeht, würde ich sie nicht unbedingt auf dem Stand des Machbaren sehen, aber hier ist wiederum der Preis eine wichtige Größe. Für das, was man bekommt, leistet die Control 1Pro einen sehr guten Job.

Überrascht war ich von den spürbaren Gehäusevibrationen an der Rückwand. Vom Gefühl hätte ich erwartet, dass sie diesbezüglich unerschütterlich seien, immerhin war mit dem Ohr direkt am Korpus nicht viel zu hören. Man kennt das von billigen Plastikboxen, deren Seitenteile gerne als Resonanzflächen mitschwingen und den Klang negativ beeinflussen, nicht aber bei der Control 1Pro. Die Beschichtung entkoppelt das Gehäuse vom Aufstellort, aufgrund der unteren Grenzfrequenz wird auch nicht viel angeregt. Spannend können die kleinen Boxen mit einem Subwoofer sein, der das Low-End entsprechend erweitert.

Für die JBL Control 1Pro gibt es durchaus weitere Einsatzbereiche, beispielsweise als Stationslautsprecher für Funkgeräte. Manche Funkamateure nutzen ihn gerne an der Kurzwelle und profitieren zu Recht von seiner Klarheit und dem unaufdringlichen Frequenzgang. Es gibt also kaum Bereiche, wo sich ein Control 1Pro nicht eignen könnte oder zumindest in Erwägung gezogen werden sollte. Immerhin ist auch der aktuelle Preis doch sehr attraktiv und man bekommt dafür schon viel Lautsprecher fürs Geld.