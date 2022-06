Workshop: Loudness War, lauter ist nicht besser

Mastering: Warum lauter nicht gleich besser ist

Loudness Normalisation klingt nach einem technischen und langweiligen Begriff. Lass mich versuchen, dir zu erklären, warum er entscheidend sein kann darüber, wie deine Musik online klingt.

„Klingt super so, aber kannst du das noch lauter machen?“

Diese Frage bekomme ich in meinem Alltag als Mastering-Ingenieur immer wieder zu hören. Meine Antwort:

„Klar, kann ich machen, aber bist du bereit, den Preis dafür zu bezahlen?“

Mit dem Preis meine ich nicht das, was ich dafür berechne, sondern die negativen musikalischen und klanglichen Artefakte, die mit einem zu lauten Mastering einhergehen.

In diesem Artikel werde ich erklären, wo das Problem liegt und darstellen, warum super laute Master heutzutage auf Spotify und Co. keinen Sinn mehr ergeben. Im Gegenteil: Zu stark komprimierte Master können klanglich sogar kontraproduktiv sein. Stichworte: Verlust von Dynamik, unschöne Artefakte durch heftiges Clipping usw.

Aber Moment: Jahrelang haben wir Musiker:innen und Produzent:innen gelernt, dass es von Vorteil ist, wenn unser Master lauter ist als die Konkurrenz! Und jetzt soll das alles nicht mehr gelten?

Loudness War – oder warum lauter nicht immer besser ist

Alle Audiosysteme, egal ob analog oder digital, haben eine Obergrenze (auch Headroom genannt), die definiert, wie laut Signale sein können, bevor sie verzerren. Diese Obergrenze ist uns durch die Physik vorgegeben und damit quasi nicht verhandelbar. Während dieser Übergang bei analogen Geräten oft fließend ist und sich meist auch noch klanglich reizvoll nutzen lässt (Stichwort: Bandsättigung), ist bei digitalen Systemen naturgemäß bei 0dB Schluss. Alles darüber hinaus klingt schnell grenzwertig und schrill.

Das ist wichtig als Grundlage, um zu verstehen, warum ein Mix oder Master eben nicht beliebig laut gemacht werden kann. Irgendwann stößt man dabei nämlich an die Grenzen des Systems und die Musik beginnt zu verzerren. Um die Musik dennoch lauter zu bekommen, bleiben einem dann zwei Mittel:

Beschneidung der Spitzenpegel durch Limiting und/oder Clipping, um den dadurch gewonnen Headroom zu nutzen, um den Mix lauter zu machen Verdichtung des Materials mithilfe eines Kompressors, um die Durchschnittslautstärke oder den RMS-Pegel zu erhöhen

Natürlich waren Limiter und Kompressor schon immer essentielle Werkzeuge bei der Musikproduktion und haben dort selbstverständlich auch ihre Berechtigung. Ein Problem entstand erst, als diese Tools in den 90er-Jahren immer besser wurden und immer mehr Tontechniker angefangen haben, die Grenze des technisch Machbaren weiter auszureizen. So gab es irgendwann immer bessere Limiter (vor allem auf digitaler Ebene) und im Bereich der Kompression begann man irgendwann exzessiv mit Multiband-Kompressoren zu arbeiten, die eine noch höhere Loudness erlaubten.

Dadurch verlor die Musik immer mehr an Dynamik und klang immer aggressiver. Bekannte Negativbeispiele sind zum Beispiel das Metallica Album „Death Magnetic“ (2008) oder „Californication“ (1999) von den Red Hot Chili Peppers. Vergleicht man etwa die letztgenannte Platte mit dem 1991er-Werk „Blood Sugar Sex Magic“ derselben Band, so wird deutlich, was innerhalb weniger Jahre im Bereich Loudness War passiert ist. Auf „Californication“ sind die einzelnen Songs um bis zu 8 dB lauter! Die Musik darauf klingt viel spitzer, aggressiver und ermüdet dadurch das Gehör schneller. Ganz anders „Blood Sugar Sex Magic“, hier klingt alles voll, rund und warm und hat noch jede Menge Punch und Transienten.

Irgendwann war klar, dass es (technisch) nicht noch lauter gehen würde und es gab auch erste Studien, die belegten, dass lautere Master gar keinen messbaren oder gar positiven Einfluss auf Verkäufe oder Airplay im Radio hatten.

Die Lösung für den Loudness War: Loudness Normalisation

Abhilfe kam dann unerwartet durch die Verbreitung von Streaming-Diensten wie Spotify, Apple Music etc. Man kann zwar davon ausgehen, dass eine möglichst audiophile Klangqualität nicht die höchste Priorität in den Chefetagen der genannten Anbieter hatte, jedoch hatten diese Dienste ein ganz anderes Problem: Auf Streaming-Diensten wird Musik bekanntlich immer mehr in Playlists statt in Albumform genutzt. Aber kein Hörer hat Lust, nach jedem Titel die Lautstärke anzupassen, weil der nächste Song plötzlich viel lauter oder leiser ist. Um dieses Problem zu umgehen, wird eine Technik namens „Loudness Normalisation“ genutzt. Dazu wird zunächst von jeder Plattform ein Loudness-Standard definiert. Zum Beispiel bei Spotify liegt dieser bei -14 LUFS (mehr zu LUFS weiter unten). Jeder neu hochgeladene Titel wird nun vom Spotify Algorithmus zunächst analysiert und sein LUFS-Wert berechnet. Titel, die zu leise sind, werden angehoben und Titel, die zu laut sind, eben abgesenkt, um im Ergebnis ein Hörerlebnis ohne Lautstärkesprünge zu haben. Dazu zwei Beispiele:

Titel A hat eine Loudness von -18 LUFS, ist also leiser als die Spotify Vorgabe und wird demzufolge um 4 LU (Loudness Units) angehoben. Titel B hat eine Loudness von -9 LUFS und ist damit 5 LU zu laut. Beim Upload wird dieser Titel also entsprechend abgesenkt.

Beide Varianten führen zu einer ganzen Reihe von Problemen. Im ersten Fall kann es sein, dass die Anbieter einfach einen Limiter einsetzen, um zu verhindern, dass der Titel übersteuert, wenn er lauter abgespielt wird. Wie dieser Limiter klingt und was er mit deiner Musik macht liegt außerhalb dessen, was du beeinflussen kannst. Nicht gut also. Bei lauten Titeln haben wir dagegen das Problem, dass diese nach der Absenkung nicht mehr laut und im Vergleich zu dynamischeren Titeln im Ergebnis oft viel flacher und lebloser klingen. Klar, wir haben ja beim Mixen und Mastern fast alle Transienten und Attacks geopfert, die gemeinhin für einen knalligen und punchigen Sound vonnöten sind.

Hier noch eine Grafik, die das ganze Dilemma zwischen einem für Streaming optimierten Master (-14 LUFS) und einem zu lauten Master (Beispiel 2 von oben) gut illustriert:

Ohne Loudness-Normalisation, also vor dem Upload, würde das rote Master viel lauter klingen und man hätte beim grünen Master die ganze Zeit das Verlangen, es auch so laut zu machen. Denn wie wir wissen, klingt lauter hörpsychologisch immer erstmal besser. Nach dem Upload klingen beide aber gleich laut. Das ganze Limiting im roten Beispiel war also umsonst. An der Wellenform lässt sich ja ganz deutlich sehen, wieviel Pegelspitzen geopfert wurden, um den Titel so laut zu bekommen.

Was bedeutet das nun für Mixing & Mastering?

Bevor wir nun dazu kommen, was das für uns als Musikschaffende bedeutet, möchte ich noch eine Sache klarstellen: Jeder darf, soll und kann natürlich seine Musik so laut mastern, wie man möchte. Es soll Stilistiken geben, wo solch ein stark komprimierter und verzerrter Sound das Maß aller Dinge ist und genau so gewollt ist. Jeder sollte sich nur im Klaren darüber sein, welcher Preis dafür gezahlt werden muss.

Für alle die Dynamik, Punch und eine hohe Audioqualität zu schätzen wissen, nachfolgend einige Tipps für den Umgang mit Loudness-Normalisation:

Wie laut soll ich mixen und mastern?

Ich persönlich achte beim Mixen darauf, irgendwo im Bereich von -18 LUFS zu landen. Bin da aber ganz undogmatisch, wenn es ein wenig lauter oder leiser wird. Wichtig ist mir nur, dass der Mix noch mindestens ein, 2 dB Headroom hat. Beim Mastering wiederum ziele ich auf einen Wert von ungefähr -14 LUFS, da das ein gesunder Kompromiss zwischen all den unterschiedlichen Plattformen ist. Auch hier gilt: Klang geht vor! Wenn ein Master mit -12 LUFS am besten klingt, dann ist das eben so.

Muss ich für jede Streaming Plattform ein extra Mastering machen (lassen)?

Wie oben schon angedeutet, nutzt jede Streaming-Plattform einen eigenen Standard für Loudness-Normalisation. Grob gesagt, bewegen sich dabei alle im Bereich zwischen -13 und -15 LUFS. Deshalb strebe ich einen Wert von circa -14 LUFS an, der einen guten Kompromiss darstellt. Ein extra Mastering für jede Plattform zu machen, ist meiner Meinung nach überflüssig. Zumal ja auch niemand weiß, wie sich diese Standards in Zukunft entwickeln.

Was ist mit CD und Vinyl?

Hier kannst du natürlich tun und lassen, was du willst. Aber letztendlich hat ja jeder Hörer einen Lautstärkeregler und kann deine Musik so laut hören wie gewünscht. Es spricht also nichts dagegen, das Master vom Streaming auch hier zu nutzen. Bei Vinyl kommt noch dazu, dass sich dynamischere Master meist besser anhören als heillos überkomprimierte Produktionen.

Was ist mir Radio Airplay?

Falls du dir Sorgen machst, dass ein dynamisches Master im Radio leiser klingen könnte als die Konkurrenz, kann ich dich auch hier beruhigen. Jeder Radiosender schickt sein Signal noch einmal durch spezielle Sende-Prozessoren (inkl. Multiband-Kompressor + Limiter), die die Musik noch weiter verdichten und komprimieren. Damit wollen die Radiosender sicherstellen, dass alles, was sie senden, egal ob Musik oder Wortbeitrag, gleich laut klingt. Du hast hier mit einem dynamischen Master sogar einen Vorteil, da dieses nicht so empfindlich auf die Bearbeitung reagiert wie ein Master, das von sich aus schon total komprimiert ist.

Und wie laut mastern die Profis?

Bleibt die Frage, wie diese Prinzipien in der Realität umgesetzt werden. Halten sich alle daran? Was machen die Profis?

Leider scheint diese Problematik und das Prinzip der Loudness-Normalisation noch immer nicht bei allen Mixing & Mastering Kolleg:innen angekommen zu sein. Und so findet man immer wieder auch aktuelle Produktionen, die teils unglaublich laut und damit auch verzerrt und lieblos klingen. Hier ein kleiner Tipp, wie du das selbst mit deiner eigenen Lieblingsmusik überprüfen kannst: Gehe zu YouTube und wähle einen aktuellen Clip aus. Dann klickst du mit einem Rechtsklick auf das Bild und wählst die Option „Statistik für Interessierte“. Hier gibt es nun einen Punkt „Volume/Normalized“, der anzeigt, um wie viel dB das Audiomaterial dieses Videoclips angehoben oder abgesenkt wurde. Negative Werte zeigen eine Anhebung, positive Werte zeigen an, dass das Material abgesenkt wurde. Auf diese Weise habe ich auch die Werte ermittelt, die ich weiter oben beim Thema Loudness War genannt hatte.

Was ist eigentlich LUFS?

LUFS ist die Abkürzung für „Loudness Units Full Scale“. Mit dieser von der EBU (European Broadcasting Union) unter dem Begriff R128 festgelegten Empfehlung zur Lautheitsmessung können drei Werte dargestellt werden: Momenraty, Short Time und Intergrated.

Momentary misst dein Material über die letzten 400 ms und ist in etwa vergleichbar mit einem RMS- oder VU-Meter.

Short Time hingegen misst das Signal über die letzten 3 Sekunden.

Integrated berechnet die Lautheit eines Musikstückes über die gesamte Dauer und ist am besten mit Offline-Tools zu messen.

Bei allen hier im Artikel genannten Werten ist übrigens Integrated gemeint. Je höher der Wert, desto lauter ist der Song und desto weniger Dynamik hat er. Die Werteinheit nennt sich LU für Loudness Unit. Ein Unterschied von 1 LU entspricht dabei 1 dB.