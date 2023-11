Profi-DAW mit neuen Features

Nachdem Steinberg vor rund 2 Wochen die neue Cubase-Version vorstellte (hier geht es zu unserer Cubase 13 News) folgt nun ein weiteres Update aus dem Hause Steinberg. Steinberg Nuendo 13 ist ab sofort erhältlich!

Steinberg Nuendo 13

Neu in Nuendo 13 ist das integrierte Authoring und Content-Mixing für das objektbasierte MPEG-H-Audio-Format. Über das Angebot fortschrittlicher Metadaten-basierter Interaktivitätsoptionen und verschiedener Mixversionen in Presetform, lassen sich Projekte als MPEG-H-ADM- oder MPEG-H-Master-Dateien speichern.

Speziell auf die Anforderungen von MPEG-H abgestimmt bietet Nuendo 13 ab sofort wahlweise zwei oder dreilagige z-Panning-Bereiche. Z-Panning in drei Layern bedeutet, dass sich Sounds nun auch unterhalb des Hörposition platzieren lassen. Durch Ergänzung des Supports von 9.1.6 Lautsprecherkonfigurationen für Dolby Atmos, unterstützt Nuendo 13 außerdem die jüngsten Surround-Sound-Entwicklungen für Kino und Home-Cinema.

Ebenfalls neu im Paket: Das ADM-Authoring-Fenster supportet jetzt vier verschiedene immersive Formate: Dolby Atmos (Internal Renderer), Dolby Atmos (External Renderer), MPEG-H und OSC – inklusive Anzeige der einzelnen Attribute und Einstellungen bei Auswahl des jeweiligen Formats.

Mixing und Sounddesign in Nuendo 13

Die Erweiterung der Mixing-Features enthält auch ein Update inklusive fünf zusätzlicher Modelle für Headphones Match, eine neu gestaltete MixConsole, die einen einfacheren Zugang zu häufig genutzten Funktionen bietet und einen neuen, aus dem Projekt-Fenster heraus verfügbaren Channel-Tab, der unmittelbar die gesamte Funktionalität des Kanalzugs bereitstellt ohne Umschaltung in die MixConsole.

Nuendo 13 umfasst zudem neue Sounddesign-Tools. Als besonderes Highlight sticht laut Steinberg der Vocoder mit insgesamt bis zu 24 Filterbändern, Sidechain-Eingang und erweiterter Kontrolle heraus. Das Feature-Set von Nuendo wurde zusätzlich um die klassischen Equalizer EQ-P1A und EQ-M5 sowie um die virtuellen Kompressor-Modelle Black Valve und VoxComp ergänzt.

Für Dialog-Editoren und ADR-Engineers

TonalMatch ist ein neuer Direct-Offline-Prozess, der die klanglichen Charaktereigenschaften einer Audioaufnahme sowohl analysieren, als auch im Anschluss auf andere Clips übertragen kann, wodurch sich nicht nur das spektrale Profil (EQ), sondern auch das Umgebungsrauschen angleichen lässt.

Ein weiteres Highlight in Nuendo 13 scheint der VoiceSeparator zu sein, ein neues, KI-basiertes VST-Plug-in, das in der Lage ist, gesprochene Dialoge aus komplexen Hintergrundgeräuschen und sogar von anderen Stimmen zu isolieren. Auf diese Weise lassen sich bei Bedarf auch unerwünschte Stimmanteile aus dem Hintergrund einer Aufnahme oder einem Ambient-Recording entfernen.

Das in Cubase 13 eingezogene VocalChain-Plug-in ist nun auch in Nuendo erhältlich und beinhaltet verschiedene Module für unterschiedliche Stufen der Stimmbearbeitung, inklusive einer großen Auswahl an exklusiv für die Postproduktion bereitgestellter Presets, mit denen das Sounddesign von Stimmen schnell und einfach von der Hand geht.

Mithilfe des ADR Script Readers können ADR-Takes nun via Webbrowser innerhalb des gleichen LAN-Netzwerks auf Tablets und Laptops angezeigt werden, um beispielsweise Sprechern ein digitales Skript an die Hand zu geben oder Editoren und Session-Direktoren die Möglichkeit einzuräumen, mittels Nuendos Marker-Daten sofortige Änderungen und Notizen einzupflegen.

Und es gibt noch mehr zu entdecken:

• Detect Silence Extensions für erweiterte Bereinigung von Dialogen, bei gleichzeitigem

Erhalten der Hintergrundgeräusche zum Einfügen in einen anderen Track

• Bounce Selection erlaubt das Anlegen eines leeren Audio-Clips aus einer beliebigen

Auswahl heraus

• Support für TTAL 1.1 Netflix Dubbing-Workflows, inklusive Forced Narrative und MultiCharakter-Attribute

• Unabhängige Settings für ADR-Einzähler und Swipe-Optionen

• Höre den unbearbeiteten Sound für direktes Offline-Processing

• Neue Spektral-Warp-Modi für den Sampler Track

Produktivitäts- und Workflow-Expeditionen

Nuendo 13 bietet jetzt auch Track Versions für den Video-Track, worüber A-B-Vergleiche von Video-Edits innerhalb eines Projekts noch komfortabler realisiert werden können. Mit Replace Audio in Video, können Nutzer einen neuen Soundtrack direkt in die originale MP4-Video-Datei einfügen. Zu den weiteren Verbesserungen gehören eine konfigurierbare Startposition für die Wiedergabe sowie neue Projektvorlagen und Verbesserungen beim Track-Import.

Performance-seitig bietet Nuendo 13 jetzt Windows-kompatibles Multi-Fenster-Handling und eine verbesserte Windows-Video-Engine, inklusive GPU-Hardware-Dekodierung für H264 und verbesserte Gesamtperformance. Über den Support von Hybrid-CPU-Architektur, nutzt Nuendo inzwischen auch die Vorteile moderner CPUs bestmöglich aus.

Darüber hinaus bietet Nuendo 13 viele neue Musik-Features:

• Drum- and Key-Editor-Erweiterungen

• Neue Akkordwechsel-Presets über die Chord-Pads

• Iconica Sketch Orchester-Library mit 140 Artikulationen für 34 Instrumente in einer

kompakten 5-GB-Library

• MIDI-2.0-Support, inklusive hochauflösender Daten für Velocity, CC, Aftertouch,

Pitchbend und Poly-Pressure

• Erweiterte MIDI-Effekte

• Vereinfachtes CC-Recording

• Tap-to-Tempo-Feature

• Flexible Return-Kanäle

Nuendo 13 ist über den Handel und den Steinberg Online Shop zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 999,- Euro erhältlich. Der Update-Preis von Nuendo 12 auf Nuendo 13 beläuft sich auf 199,- Euro. Weitere Updates und Crossgrades sind exklusiv über den Steinberg Online Shop verfügbar.