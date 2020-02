Test: Elysia Alpha Compressor, Stereo-Kompressor

Das technisch Machbare in Sachen Mastering Kompression

Elysia Alpha Compressor – wie wird man so einem Brocken gerecht? Ich kann mich noch gut an meinen Test vom Elysia nvelope erinnern: Die schiere Tiefe und Verarbeitung des Geräts hatten mich damals schon sehr beeindruckt. Und nun stehen fast 17 kg Kompressor vor mir. Eine daumendicke Frontplatte mit darauf aufgesetzter, ebenso dicker blau eloxierter Platte für die Bedienelemente. Das zentrale Logo und die kreisförmig angeordnete LED-Peak-Anzeige geben dem Alpha ein Auftreten, vergleichbar mit einem dominanten Kühlergrill eines Sportwagens im Rückspiegel. Es wird einem beim schieren Anblick sofort klar: Der will nicht spielen.

Elysia Alpha Compressor: Die Hardware

Der als rein analoges Stereogerät konzipierte Kompressor hat auf jeder Seite elf aus dem Vollen gedrehte Regler und jeweils zehn Taster. Im Zentrum, unter dem selbstbewussten Logo, dann noch drei weitere Taster:

„Active“ aktiviert die komplexen Schaltkreise, die ansonsten „hard wired“ umgangen werden, so dass echtes (!) A/B-Vergleichen möglich ist und keine Verfälschungen durch Bauteile im Signalweg entstehen

„Channel Link“ verbindet den Doppel-Mono-Modus zu einem Stereogerät, das überwiegend auf der linken Geräteseite bedient wird

Und last but not least der geniale „MS Mode“, dem wir uns später genauer widmen werden

Die Kompressor-Ebene

Trotz reichhaltiger Bedienelemente gestaltet sich der Alpha sehr übersichtlich: Die obere Reihe ist die Kompressor-Ebene mit den bekannten Reglern für Threshold, Attack, Release und Ratio. Der Taster „Fast Forward“ schaltet den Abgriff des Sidechains vor oder hinter die Kompressorschaltung. Bei Aktivierung wird die Kompression deutlich „schärfer“ geschaltet als im klassischen Modus.

„Auto Fast“ bewirkt, dass die Attack-Zeit bei sehr schnellen Impulsen extrem verkürzt wird und dann wieder auf den eingestellten Wert zurückfällt. Dasselbe gilt für die „Auto Fast“-Taste des Release: Der Release-Wert wird auch hier kurzzeitig verkürzt, um ein natürliches Sustain zu gewährleisten.

Die Filter-Ebene

Hier befinden sich der EQ und die Sidechain-Option. Die EQ-Regler sind ein Niveau-Filter, das ähnlich einem Tone-Regler eines Gitarrenverstärkers je nach Drehrichtung die Höhen anhebt und gleichzeitig die Bässe absenkt oder umgekehrt. Mit „EQ Gain“ wird der Pegel des Filters eingestellt und „EQ Freq“ definiert die Frequenz, um welche herum die Frequenzen angehoben bzw. abgesenkt werden. Mit „10x“ kann man diese Frequenz um den Faktor 10 erhöhen.

Sidechain bedeutet, dass der Kompressor auf einen bestimmten Frequenzbereich „lauscht“ (z. B. den Anschlag der Kickdrum) und dann wird das Signal – abhängig vom Pegel der eingestellten Triggerfrequenz – komprimiert. Die Sidechain-Regler definieren diese Frequenz („SC Freq“) und den Pegel bzw. auch die Charakteristik dieses Filters („SC Gain“).

Die Level-Ebene

Der zentrale „Gain“-Regler erklärt sich von selbst – er ermöglicht das Makeup bzw. die Pegelanpassung des finalen Signals nach dem Durchlaufen der jeweiligen Sektionen. Links davon die sehr nützliche „Mix“-Option. Drückt man gleichzeitig den „Direct“- und den „Compressed“-Taster, dann kann man mit diesem Regler eine Parallelkompression fahren. Das bedeutet, dass man das Ausgangssignal in einen komprimierten (Wet-) und einen Dry-Teil mischen kann. „Direct“ aktiviert oder deaktiviert das unkomprimierte Signal direkt aus dem Geräteeingang und „Compressed“ schaltet das komprimierte Signal ein oder aus.

Rechts in der Level-Ebene dann noch die „Soft Clipping“-Option, bei der kurze und laute Transienten abgerundet werden. Die Aktivität des Softclippings wird in den beiden obersten LEDs der Peak-Anzeige sichtbar.

Der etwas versteckte „Transformer“-Taster schaltet einen zusätzlichen Übertrager in den Signalweg, der das Signal insgesamt etwas wärmer macht.

Der M/S-Mode

Eine der Funktionen, bei dem sich der Elysia Alpha Compressor von seinen Mitbewerbern (wenn es welche gibt?) abhebt, ist der M/S-Mode. Hier analysiert der Alpha das Eingangssignal auf die Klanganteile in den räumlichen Mitten und die Stereoanteile links und rechts. So kann man mit der linken Seite des Kompressors die mittleren Signale komprimieren und filtern und mit der rechten Seite die Seitenkanäle, was einen erheblichen Einfluss auf das finale Signal hat. Wenn man z. B. die Mitten stark komprimiert und die Seitenanteile unkomprimiert lässt, ergibt sich ein wahnsinnig hypnotischer Klangeindruck! Ich habe versucht, das später in den Klangbeispielen hörbar zu machen!

Die Anschlüsse des Kompressors

Wer nun denkt: „Na gut, die Bedienung kapier ich ja, aber das Ding lässt sich kaum in mein Setup anschließen“ – der irrt. Geradezu spartanisch präsentiert sich die Rückseite mit jeweils einem XLR-Port für den Eingang und für den Ausgang. Dann noch zwei Einstellräder, mit denen man die Helligkeit des Logos und der blauen Lichter getrennt einstellen kann. Fertig. Na gut, Strom muss man auch noch anschließen.

Das Gerät hat 2 HE im Rack-Schrank und im Lieferumfang sind auch noch vier massive Füße. Ich bin sowieso der Meinung, dass man einen Alpha nicht im Rack-Schrank verstecken sollte.

Die Technik

Also reden wir nicht lange rum – wir sind alle Musikfreaks und außerdem erwachsen. Beim Anblick der Technik des Elysia Alpha Compressors geht einem einer ab! Ja, das schreib ich jetzt einfach so. Sie wissen, dass ich das weder anstößig noch despektierlich meine. Jeder, der nur einen Hauch Faszination für Technik hat, der beim Anblick einer 59er Les Paul oder einem Steinway Flügel Gänsehaut bekommt, der beim Anblick eines Schweizer Uhrwerks oder eines perfekt geschliffenen Diamanten kurz in Ehrfurcht erstarrt, der versteht die Gefühle beim Anblick und beim Erfassen der Technik eines Elysia Alpha.

Das ist nicht nur gut gemacht. Nein, die Detailtiefe ist einfach wahnsinnig und kaum ein anderer Hersteller kann so ein Level vorweisen. Ein paar Beispiele: Ein Heizelement hält Teile der diskreten Schaltung auf einer konstanten Temperatur, so dass das Gerät unabhängig von Umgebungskonstanten identisch klingt. Die Peak-Anzeige des Alpha ist nicht nur irgendeine LED-Kette. Nein, durch modulierte LEDs wird das analoge Verhalten des Kompressors dargestellt, das die Vorteile von VU-Meter und LED-Kette in sich vereint. Alle Potentiometer werden durch spezielle Tests zu „matching Pairs“ sortiert und sogar die interne Verkabelung wird von der deutschen Firma VOVOX geliefert.

Selbstverständlich ist das Gerät ohne jegliche integrierten Schaltkreise (ICs) völlig diskret aufgebaut in reinem Class-A und eine 100 Watt Stromversorgung mit entsprechend dimensionierten Ringkern-Trafo sorgt für die Leistungsversorgung. Ein Gehäuse aus dickem Aluminium und ein Handbuch, das einem sofort das Gefühl vermittelt: OK, das ist jetzt mal edel! Übrigens wird jeder Elysia Alpha erst nach Auftragseingang gefertigt – in Nettetal in Deutschland. Und ich verwette mein Hinterteil, dass Ruben Tilgner, der Gründer von Elysia, persönlich bei jedem Alpha die Endabnahme macht.

Der Kompressor in der Praxis

Wie kann man die klanglichen Eigenschaften des Alpha beurteilen, ohne esoterisches Geschwurbel und mit der entsprechenden Distanz? Ich hatte vor Kurzem den Bettermaker Mastering Kompressor hier: ein Gerät, das die vermeintliche Spitze dieser Gerätegattung darstellt. Und dann kommt Ruben Tilgner und sagt: „Hold my beer“!

Es wäre unseriös, diese beiden Geräte zu vergleichen, denn der Bettermaker musste wieder zum Hersteller zurück und bei einem Mastering-Kompressor ist es nun mal nicht so, dass das Drehen an einem Poti weltbewegende Klangveränderungen bringt. Wie ich im Bettermaker-Test schon schrieb: Die Kompression beim Mastering ist eine ganz behutsame Sache und man kann hier auch viel kaputtmachen.

Also habe ich mich entschlossen, dem Elysia Alpha den schlimmsten Feind gegenüberzustellen, den man sich auf dem Markt suchen kann: das Elysia Alpha Plugin!

Das Elysia Alpha Compressor Plugin

Die Plugin Alliance möchte aktuell für das Plugin 49,99 Dollar (ca. 44,- Euro) haben. Die Hardware kostet 9.499,- Euro, also fast den 216-fachen Preis. Das für Universal Audio optimierte Plugin kostet 209,- Euro. Das ist immer noch das 49-fache.

Die Software sieht identisch aus wie die Hardware und auch von der Bedienung gibt es nur wenig Unterschiede. So hat das Plugin einen „vollständigen“ Channel-Link und allesm was man links dreht und drückt, wird rechts übernommen. Bei der Hardware werden Filter, Mix, Gain und Limiter nicht gelinkt. Aber sonst? Selbst die organische LED-Kette sieht in der DAW sehr realistisch aus. Wie kann ich denn da noch die Hardware verargumentieren?

Nun, zitieren wir die Website von Universal Audio:

„Der über 10.000 US-Dollar teure alpha compressor ist hinsichtlich Transparenz und Unverfälschtheit unter den Dynamikprozessoren nahezu unerreicht. Die elysia alpha compressor Plug-In Collection wurde durch die elysia GmbH autorisiert. Es handelt sich um eine akribische Modellierung auf Komponentenbasis, die den Klang der Original-Hardware exakt abbildet.“

Danke – das macht es auch nicht einfacher. Die Software klingt also nahezu exakt wie das Original? Bei aller Liebe zur Technik, aber so langsam gehen mir die Argumente aus … oder?

Elysia Alpha Compressor: Der Klang

Um es ganz klar zu sagen: Das Plugin ist dem Klang der Hardware ähnlich, aber nicht identisch. In meinem Studio habe ich den Korg Kronos direkt an den Elysia Alpha Compressor angeschlossen und dessen Ausgänge in den Universal Audio Apollo Twin X Quad. So kann ich mit dem jeweiligen „Active“-Taster (virtuell oder physikalisch) sehr gut zwischen Hardware und Software umschalten. Da der Hardware-Alpha, wie erwähnt, hard wired ist, gibt es auch keine klanglichen Veränderungen, wenn er passiv in der Signalkette hängt. Und dann geht es los: hin – her, hin – her. Mit jedem Umschaltvorgang sensibilisiert sich das Ohr für die kleinen, aber relevanten Unterschiede. Wie ist das Ausklingen der Kickdrum, wie metallisch klingen die HiHats, wie intensiv wirken die Impulse, wie ist der Gesamteindruck? Wie groß sind die Unterschiede?

Und ich möchte dazu auch ganz klar Stellung beziehen und nicht irgendwie von „wer sich die Hardware nicht leisten kann, der kommt auch gut mit der Software aus“ rumschwurbeln.

Dazu ein kleiner Fakt: Wussten sie, dass bei Hits von Drake, Justin Bieber und Taylor Swift jeweils mehrköpfige Teams daran arbeiten, die einzelnen Instrumente zu optimieren. So gibt es ein HiHat Team, eins für die Kicks, die Synthies etc. Wenn man sich in solchen Gefilden bewegt, dann weiß man ganz genau, warum man fast 10.000,- Euro für den Kompressor ausgibt und nicht mit dem Plugin zufrieden sein kann. Ja, die Unterschiede sind marginal. Es ist die Freiheit, wie eine Gitarre ausklingt und die eine Transiente, wenn der Drumstick das Fell berührt. Es ist dieser Unterschied, wenn man einen identischen Song einmal mit Plugin und einmal mit dem 16 Kilo Teil mastert und man wippt plötzlich mit. Mastering ist nicht das nachhaltige Verändern eines Songs. Es liegt darin, den Spirit des Stücks herauszuarbeiten und mit geschlossenen Augen am Attack-Regler einen Klick vor, dann wieder zurück und wieder vor drehen – das können Sie mit dem Plugin nicht in dieser Tiefe und in dieser Musikalität.

Was man aber sagen kann, dass Plugin und Hardware bei identisch eingestellten Werten unterschiedlich klingen. In den Klangbeispielen können Sie den Hardware Alpha daran erkennen, dass er dynamischer wirkt, aber etwas schlanker als das Plugin mit identischen Einstellungen.

Trotzdem: Das Plugin ist von wirklich toller Qualität. Bei manchen einzelnen Einstellungen ist praktisch keine Differenz wahrzunehmen, aber in der Summe des fertigen Setups liegt die Magie in der Hardware.

Wie wurde getestet?

Nun, zunächst habe ich mir es wirklich nicht leicht gemacht, denn ein argumentative Damokles-Schwert hängt einem Tester immer über dem Kopf, wenn man so einen Brocken bewerten soll: Ist der Alpha automatisch gut, nur weil er teuer ist und gut verarbeitet ist?

Ich habe tagelang A/B-Tests gemacht. Mit Freunden, die hin und her geschaltet haben, im abgedunkelten Raum mit geschlossenen Augen. Einzelne Gitarrenanschläge, eine Triangel und ein Klavier – immer und immer wieder. Ich habe die Regionen der aufgenommenen Testtöne in Logic Pro X optisch verglichen und akustisch verifiziert. Nach einiger Zeit der akustischen Sensibilisierung habe ich valide und reproduzierbare Ergebnisse gehabt. Wenn man weiß, wo der Alpha „wirkt“, dann wird seine Finesse und klangliche Kompetenz deutlich.

Was man zunächst gar nicht bemerkt und eine der größten Stärken des Elysia ist: Der Alpha verändert nur das, was verändert werden soll! Der Sidechain, der EQ und die Kompression, das alles bewirkt keine tonale Änderung des Gesamtklangs oder der angrenzenden Frequenzbänder, was keine Selbstverständlichkeit ist. Oft bewirkt der Eingriff durch einen Equalizer nicht nur die Betonung oder Abschwächung des gewünschten Bereiches, sondern beispielsweise auch eine Änderung in der Impulswiedergabe oder eine Färbung an anderer Stelle. Das werden Sie beim Elysia Alpha nicht feststellen.

Letztlich darf dieser Test aber Sie, verehrter Leser, faszinieren. Sie sollen einen Eindruck vom technisch Machbaren bekommen und von dem Aufwand und der Leidenschaft, die Ruben Tilgner und sein Team in ihre Geräte stecken um – ja, ich gebe es gerne zu – gegen teures Geld die bestmöglichen Geräte zu machen. Dafür erhalten Sie aber im wörtlichen Sinne den besten Gegenwert, den es für Ihr schwer verdientes Geld geben wird.

Elysia Alpha Kompressor: Die Klangbeispiele

Solch graduelle Unterschiede in Klangbeispielen – zumal als MP3 – zu konservieren, das ist nicht leicht. Deshalb habe ich mit vergleichsweise extremen Einstellungen gearbeitet, damit Sie auch einen Eindruck gewinnen können, in welchem Bereich die Unterschiede liegen. Mehr als sonst lege ich Ihnen gute Kopfhörer oder ebensolche Monitore ans Herz, um die Differenzen wahrzunehmen.

Aufgenommen wurde, wie oben schon beschrieben, mit der Eingangsquelle in den Alpha, dann weiter in den Apollo X und dann in mein Allen & Heath QU16 Pult; alles in 44,1 kHz.

Zuerst eine Combi aus dem Kronos, zuerst unkomprimiert, dann mit dem Plugin, dann wieder pur und letztlich mit dem Hardware Alpha:

Im zweiten Beispiel hören Sie die Wirkung der M/S-Kompression des Alpha. Zuerst nur das Mono-Mittensignal, dann mit MS-Option, dann wieder aus und an:

Im dritten Beispiel zuerst ein Bösendorfer Flügel zuerst pur, dann mit Software-Plugin und schließlich mit dem Hardware Alpha:

Und zuletzt ein Akkord auf einer Westerngitarre (Fender California Newporter Classic) als Loop mit einem DigiTech Trio+ aufgenommen und zuerst pur, dann mit Software und dann mit Hardware komprimiert: