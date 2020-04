Test: U-He Hive 2, Software-Synthesizer-Plugin

Einzigartiger Softwaresynthesizer der Oberklasse

Nachhaltigkeit bei Software-Synthesizern

Gleich zu Beginn dieses Tests möchte ich eine Lanze für Softwaresynthesizer im Allgemeinen und für U-He im Besonderen brechen. Wer bei der Wahl eines neues Synthesizer-Plugins die Augen weit aufmacht und auf Nachhaltigkeit setzt, wird fastzwangsläufig auf U-He stoßen, die wir nun seit knapp 20 Jahren am Markt begleiten und deren Produkte bis heute durchgehend vorbildlich gepflegt und adaptiert werden, damit sie auf aktuellen Betriebssystemen laufen. Aber nicht nur bei U-He gehört die Plugin-Pflege zum Werte-Portfolio, sondern auch bei vielen anderen großen und kleinen Plugin-Herstellern, die längst erkannt haben, dass dies die einzige Möglichkeit ist, Kunden zu binden und Vertrauen für Investitionen in Software-Produkte zu schaffen.

In der Diskussion um den Vergleich von Software- und Hardware-Synthesizern geht es immer weniger um den klanglichen Vergleich, denn hier ist der Unterschied zwischen den beiden Sparten hauchdünn geworden, es geht um Haptik und immer mehr um Nachhaltigkeit. Wie lange funktioniert denn ein Plugin bei den zahlreichen Betriebssystem-Updates, die uns quasi von den großen Plattformen aufgezwungen werden – und wie lange funktioniert im Vergleich dazu ein Synthesizer, bis er in die Werkstatt muss oder mit seinem letzten Klang für immer und ewig ins Jenseits abgedriftet ist?

Dank Firmen wie U-He wird hier mehr und mehr der Beweis geführt, dass auch Plugins eine enorme Langlebigkeit besitzen können. In manchen Fällen evtl. sogar länger als Hardware.

Und so darf auch U-Hes Hive 2 als Vorzeigeprodukt seiner Gattung gelten, der erstmals 2015 auf den Markt kam und Anfang 2019 in einer komplett überarbeiteten Version 2 deutlich verbessert wurde und kurz nach Apples Catalina-Update zeitnah adaptiert wurde und unter Apple Catalina läuft wie am Schnürchen.

U-He Hive 2 der Alleskönner zum kleinen Preis

Galten U-He Plugins früher als enorm leistungshungrig, war der Hive Software-Synthesizer das „3-Liter-Auto“ in der Produktpalette, mit ebenso gutem Sound bei minimalem Prozessorverbrauch und nebenbei einfacher Bedienbarkeit. Dabei wurde an Sonderausstattung keineswegs gespart, er hat umfangreiche Modulations- und Routing.Optionen, eine üppige Effektsektion und einen Step-Sequencer nebst Arpeggiator mit auf den Weg bekommen. All das wurde in der Version 2 nun nochmals deutlich aufgebohrt.

Und auch optisch hat sich einiges getan. Hier der direkte Vergleich zwischen Hive 1 und Hive 2:

U-He Hive 2 Interface

Hive 2 kommt ziemlich aufgeräumt daher, rechts und links befinden sich identische Synthesestränge mit jeweils Oszillator plus Sub, Filter, Amp und Modulatoren. Per Link-Switch können sie simultan editiert werden. Im mittleren Sechseck sind die Effekte und Schrittmacher platziert. Neu hinzugekommen sind einige kleine Screens, die Schwingungsformen abbilden und vor allem das farbig gehaltene Display unterhalb des Sechsecks in der Mitte mit dem sogenannten Shape-Sequencer, der über 4 Ausgänge Parameter modulieren kann.

Ein spezielles Feature ist die Normal/Dirty/Clean-Umstellung über dem Sechseck, die dem gesamten Synthesizer drei grundverschiedene Klangcharakteristiken gibt: Filigran, fett oder schmutzig, das ist sehr gelungen! Soundbeispiele weiter unten.

Glücklicherweise sind die Einstellungen für jedes Modul speicherbar, Presets für alle werden mitgeliefert und des Weiteren sorgen Copy/Paste-Funktionen, Undo/Redo und Solo-Schalter für erhöhten Bedienkomfort.

Soundmöglichkeiten und Presets

Mit Hive 2 ist die Engine des Synths deutlich komplexer geworden. Es gehört schon ein wenig Zeit dazu, sich wirklich in alle Features einzuarbeiten. Entsprechend umfangreich ist das Soundrepertoire, das sich nun auch in über 2300 Preset-Sounds niederschlägt. WOW!

Mag der eine oder andere auch Presets verdammen – zumindest in öffentlichen Diskussionen, so kenne ich keinen User, der sich nicht durch gut gemachte Presets inspirieren lässt und diese anspielt. So darf denn auch hier kräftig ausprobiert werden und das bei durchgehend hoher Qualität. Was das U-He Soundteam hier geleistet hat, ist ganz großes Kino.

Ab sofort gibt’s auch NKS-Kompatibilität.

U-He Hive Engine

Die beiden Oszillatoren bieten je neun verschiedene Schwingungsformen, pro Oszillator einen bis zu 16-fachen Unisono-Modus sowie einen frei stimmbaren Suboszillator. Unter den Schwingungsformen (siehe Screenshot) gibt es mit Version 2 nun auch die Möglichkeit, Wavetables zu wählen.

Interessant und nützlich, die Startphase der Schwingungsformen lässt sich variieren in „reset“ (fixiert), „random“ (zufällig) oder „flow“. Letzteres simuliert annähernd einen analogen Monosynth, bei dem die Oszillatoren frei schwingen. Hier wird das Signal bei jedem Tastenanschlag dort fortgesetzt, wo es beim letzten Note Off aufgehört hat. Bei längerem Release oder Legatospiel erreicht man damit ein realistisch analoges Klangverhalten und auch sonst ist das eine gute Idee. Da die Startphase in Echtzeit modulierbar ist, sind gezielte Phasing-Effekte mit Oszi+Sub oder zwei Oszillatoren möglich. Prima!

Reset und Random sind auch wichtig für Unisono-Sounds, man erhält entweder einen knackigen oder einen weichen Notenbeginn. Unisono ist bis zu 16-fach möglich, netterweise auch mit Stereo-Spreizung. Ein bewährtes Feature für die Klangteppichverlegung:

Die Prozessorlast erhöht sich nur minimal selbst bei maximalem Unisono, das Versprechen der Sparsamkeit hält der Hive mühelos ein.

Die Suboszillatoren sind fast zu Unrecht mit „Sub“ bezeichnet, da sie frei stimmbar sind, die gleiche Schwingungsformauswahl haben und bezüglich Tune und Level auch separat moduliert werden können. Man darf beim Hive also eigentlich mit vier Oszis rechnen, nur auf Unisono muss man bei den Subs verzichten.

Die Filter des Hive 2 Plugins

Die Filter mit den Betriebsarten Tief-/Hoch-/Bandpass- und Bandsperre sowie Peaking (Allpass) sind wie bei U-He üblich keine spezifischen Emulationen, erinnern aber oft an die alten analogen Roland Synthesizer.

Typische Bassline-Sounds kann der Hive jedenfalls ganz gut nachahmen, hier mit 12 und 24 dB:

Sie klingen auch bei hohen Cutoff- plus Resonanzwerten stets sauber und mit Input-Gain kann man sie im Normal- und Dirty-Modus unter- oder übersteuern wie bei einem analogen Hardware-Synth, das ist gut umgesetzt und trägt erheblich zur Klangvielfalt des Hive bei. Im Direktvergleich mit dem AMAZONA.de/U-He Tyrell N6 erscheinen sie etwas zahmer, aber auch ausgewogener. Hier die 12 dB Bassline noch mal mit maximaler Resonanz, erst clean, dann normal und dirty mit Filter-Gain von min bis max:

Das 24 dB klingt fett und eigentlich immer gut, macht unten rum eine gute Figur und ist für Subbässe geeignet:

Das 12 dB ist kniffliger, man muss ein wenig feintunen. Schön seidig bekommt man es etwas untersteuert im Normal-Modus:

Natürlich sind die Filter auch zur Eigenschwingung fähig, aber nur, wenn einer der Oszillatoren mit Level Null in der Auswahlbox aktiviert ist. Unlogisch ist das nicht, ein Minimal-Input wie Grundrauschen ist zur Anregung auch bei den analogen Vorbildern nötig und es macht einen großen Unterschied, ob man den Oszi auf Level 0 oder 1 stellt. In der „Clean“-Einstellung tut sich bei 0 konsequenterweise gar nichts.

Alle Oszis können separat in ein beliebiges Filter geleitet werden und auch serielle Filterschaltung ist machbar. Diese Abteilung ist rundum erstklassig und macht einfach Spaß.

U-He Hive Envelopes

Was wäre ein gutes Filter ohne eine schnelle Hüllkurve? Nur halb so gut. Der Hive hat dankenswerterweise sehr zackige Envelopes mitbekommen, mit denen man mit etwas Feintuning prima Nadelpulse hinbekommt.

Für manche Zwecke ist die Form der Rampen zwar nicht optimal, aber via Matrix kann man z. B. die Decay-Phase mit der Envelope selbst oder einer anderen modulieren und sie so dynamischer oder undynamischer machen (konvex oder konkav). Das funktioniert prima, ist nur ein wenig fummelig. Da wünscht man sich einen zusätzlichen Regler, um das im direkten Zugriff zu haben. Ein Beispiel erst mit Oszillator, dann mit Filterresonanz:

Getriggert werden die Hüllkurven normal (Gate), getriggert (die Hüllkurve läuft auch nach Note-off komplett durch) oder durch einen LFO ausgelöst. Man kann sie also z. B. auch als LFO mit ADSR-Kurvenform zweckentfremden.

U-He Hive LFOs

Nummer 1 und 2 sind vollwertig mit Host-Sync und verschiedenen Triggermodi, sie sind von bi- auf unipolar umschaltbar (schön, dass daran gedacht wurde) und mit den Standard-Schwingungsformen plus Random ausgestattet.

Leider reicht die Geschwindigkeit nicht bis in den Audiobereich, aber FM ist beim Hive einfach nicht vorgesehen, schließlich erfordern solche Spielereien wieder mehr Prozessor-Power. Nummer 3 ist ein Autowheel-LFO mit Rate und Delay, er ist simpel gestaltet und dient als Vibrato-Generator.

Die neuen Funktion-Generatoren

Die Modulationsmatrix wurde in Hive 2 um weitere Quellen erweitert. Dabei hat man sich von analogen Modularsystemen inspirieren lassen. Die Neuen kommen in Form von Function-Generatoren für jeden Oszillator, die in 6 verschiedenen Versionen vorliegen.

Wie der Name schon sagt, erzeugen sie ein eigenes Signal, mit denen beliebige Parameter angesteuert werden können oder wiederum Modulationssignale kontrolliert werden.

Schönes Feature: Die Verknüpfungen werden mit gedrückter Maustaste und Fadenkreuz einfach einem Ziel zugewiesen:

Modulations-Matrix A & B

Die zweigeteilte Matrix (A & B) hat insgesamt zwölf Slots mit jeweils einer oder zwei miteinander multiplizierten Quellen auf zwei Ziele, die per Rechtsklick-Menü oder kurzerhand per drag & drop zuweisbar sind.

Als Quellen stehen neben den oben erwähnten Funktionsgenerators LFOs, Envelopes, diverse MIDI-Controller (auch Poly-Pressure) sowie Constant, Alternate und Random zur Verfügung, als Ziele die Synthesizer-Parameter und zwar auch die der jeweiligen Modulatoren selbst. Wie oben schon angedeutet, ist der Hive zur rekursiven Modulation fähig (ein Modulator moduliert sich selbst, z. B. LFO-Output die LFO-Frequenz). Das kann nicht jedes Plug-in.

Weiterhin kann man auch die Arpeggiator/Step-Sequencer-Clock ansteuern und alle Effektparameter (Stolperstein: Nur die aktivierten tauchen im Rechtsklick-Menü auf), was viele Special-FX wie z. B. per Envelope eingefadeter Chorus, Ducking-Delay und dergleichen ermöglicht. Das gibt ein Plus in der Liste.

In Sachen Übersichtlichkeit schwächelt die Matrix, man muss zwischen den Sechsergruppen hin- und herschalten und sucht manchmal länger nach demjenigen, der einem gerade unerwünscht dazwischenfunkt. Dafür hat jeder Slot einen On/Off-Schalter und die Einstellungen sind für die Matrix 1/2 komplett oder pro Slot separat speicherbar. Das erspart viel mühseliges Gefummel bei der Erstellung von Sounds!

Arpeggiator und Step-Sequencer

Die beiden Schrittmacher können einzeln oder kombiniert betrieben werden, zum Host synchronisiert oder mit eigener Clock.

Diese Abteilung hat noch ein paar Ostereier parat, z. B. kann man den Arpeggiator-Output im Sequencer aufnehmen, den Sequencer mit dem Arpeggiator steuern, beide mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten fahren und dergleichen Spielereien. Das sorgt für interessante Zufallsergebnisse und selbstverständlich sind die Einstellungen hier ebenfalls separat speicherbar.

Shape-Sequencer

Besonders interessant ist der Shape-Sequencer, mit dem übrigens auch einige sagenhafte Presets erstellt wurden.

Die Möglichkeiten, die dieses neue Tool bietet, möchte ich nur ungern versuchen hier zu erläutern, stattdessen verweise ich hier auf das folgende U-He Tutorial, das mir die Aufgabe abnimmt. Ihr werdet schnell erkannt haben, dass dies eines der mächtigsten Werkzeuge im Hive 2 ist.

Hat man sich mal in den Shape-Sequencer reingefuchst, wird er schnell zum kreativen Spielzeug mit dem Sequence- und Sound-Editing enorm Spaß macht.

U-He Hive Effekte

Mit sieben gleichzeitig nutzbaren Effekten in Reihe kann man den Sound weiter aufpeppen. Sie sind zwar fest vorgegeben, aber die Reihenfolge ist frei veränderbar.

Zur Verfügung stehen:

Distortion, von Soft Clip bis völlig kaputt

Chorus, mit einem klasse Ensemble

Reverb, in amtlicher Qualität

Delay, stereo und Host-synchronisierbar

Equalizer, ein dreibandiger halbparametrischer

Compressor, einfach aber wirksam

Phaser, stereo und prima im „stoned“-Modus

Mit allen Effekten aktiv erhöht sich die Prozessorlast natürlich doch ganz ordentlich, das bleibt aber alles im Rahmen. Selbst ältere Prozessoren sind bei Vollgas auf allen Oszis und dem Unterarm auf dem Keyboard kaum auf die 30 % Marke zu treiben und Peaks treten auch nicht auf. Super. Zum Vergleich: Der Tyrell N6 erzeugt mit weniger Modulen und ohne Effekte mehr als doppelt soviel Last.

U-He Hive 2 Wavetables

Diesem Feature möchte ich auf jeden Fall einen eigenen Absatz widmen. Ich war immer schon ein großer Freund des Waldorf Microwave 1. Die Kombination von Wavetables und analogen Filtern war für mich 1989 ein absoluter Must-have in meiner Sammlung. Als schließlich der Microwave 1 auch den Nachfolger 2, XT und Konsorten abgelöst wurde, war ich bitter enttäuscht. Keiner meiner vielgeliebten Sounds war mehr das, was er vorher war. Mit dem Hive 2 hatte ich nun das Gefühl, meinen Microwave 1 (und viel mehr) wieder zurück zu bekommen. gerade weil die Filter im Hive 2 überzeugen können, machen die Wavetables-Features auch richtig Spaß.

Über das vergrößerte Oszillator-Wavetable-Fenster lassen sich die diversen Wavetables aufrufen und danach auch editieren. Hier die von Werk aus mitgelieferten Schwingungsformen, die in folgende Kategorien unterteilt wurden:

Additiv (20)

Complex (37)

FM (20)

Formants (15)

Harmonics (37)

Simple (11)

Neben den hier aufgelisteten Wavetables lassen sich auch neue Wavetables von Drittanbietern einladen oder durch selbsterstellte Wavetables ergänzen.

Die sich daraus ergebende Bandbreite an Sounds macht den Hive 2 nochmals ergiebiger als er eh schon ist. Damit sind auch Klänge möglich, wie man sie aus einem Korg DW-8000 kennt oder anderen hybriden Hardware-Synthesizern. Das wiederum in Verbindung mit den zuvor erwähnten Features, ist das reinste Schlaraffenland.

U-He Hive und MIDI

Die Learn-Funktion steckt hinter dem Zahnrad-Button und ist recht anschaulich, alle eingerahmten Parameter sind per Controller steuerbar, Belegte werden gefüllt dargestellt. In der Liste sind dann alle im Klartext aufgeführt und können weiterbearbeitet werden, so ist eine Integer- oder Feinsteuerung möglich und im Encoder-Modus eine relative Steuerung ohne Sprünge. Das ist in der Anleitung etwas kurz abgehandelt, es funktionierte jedenfalls gut im Test mit einem Arturia Minilab Controller per Regler auf Relative #1 und beim Hive auf Encoder 64, da muss man ggf. ein wenig nachlesen und herumprobieren. Ein feines Feature, wäre da nicht die Angewohnheit vieler Host-Programme, aufeinanderfolgende identische Controller-Daten aus den MIDI-Tracks herauszufiltern – das lässt sich nicht bei allen abstellen. In diesem Fall muss man alternativ oder zusätzlich herkömmliche Controller verwenden, beides ist machbar, da mehrere CCs einen Parameter ansteuern können (andersherum auch ein CC mehrere Parameter). Das ist mehr als bei den meisten anderen Softsynths.

Fast alle Synthesizer-Parameter können angewählt werden, außerdem die der Effekte und des Arpeggiators und des Sequencers. Mit einem entsprechenden Hardware-Controller kann man oldschoolmäßig an den Sequenzen herumschrauben.

Eine Besonderheit kann der Hive noch bieten: Wird er im Omni-Mode angesteuert (also auf allen 16 Kanälen), schaltet er um auf 16 separate Synths mit je einer Stimme. Spezielle Keyboards wie Eigenharp, LinnStrument und ähnliche werden damit unterstützt.

U-He Hive 2 XY/Vektor-Page

Da dieser Testbericht langsam Überlänge bekommt, hier nur kurz erwähnt: Die Vector-Page ist eigentlich ein frei belegbarer Controller, mit dem man innerhalb eines X/Y-Vectors Parameter 4 verknüpfte Parameter in gegenseitiger Abhängigkeit steuern kann. Bekannt wurde das vor allem durch den Sequential Prophet VS, gelangte dann später aber auch in einige andere Synthesizer und war zuletzt gesehen als eines der Features des Korg Wavestate.

U-He Hive 2 Scope Page

Score ist ebenfalls keine Synthese. sondern ein Fenster in die Welt der Wellenformen. Was immer sie in Hive 2 an komplexen Abläufen programmieren, sie lassen sich in Score visualisieren. Das ist zum einen schön anzusehen, zum anderen trägt es aber auch zum Verständnis des Klangverhaltens bei.

Der U-He Hive 2 on YouTube

Die im Test eingefügten Klangbeispiele stammen allesamt von Holger Gerdes. Um sich einen eigenen Eindruck der Hive 2 Klangwelten zu verschaffen, empfehle ich den Download der Demoversion. Darüber hinaus könnte der Preset-Walkthrough des folgenden YT-Videos auch zur Entdeckung der Hive 2 Klangwelten beitragen: