Aodyo Instruments Loom, multidimensionaler MPE-Controller

Multidimensionaler MPE-Controller

Der französische Hersteller Aodyo Instruments möchte auf der Plattform Kickstarter aktuell einen neuen MPE-Controller finanzieren lassen. Bei Aodyo Instruments Loom handelt es sich um einen multidimensionalen MPE-Controller, der über eine längliche Oberfläche verfügt, über die Töne/Signale auf unterschiedliche Arten erzeugt werden können. Drücken wie bei einem Keyboard, sliden wie auf einem Ribbon-Controller – all das erinnert zunächst einmal an das Haken Continuum.

Aodyo Instruments Loom

Der Loom Controller soll in zwei Größen erhältlich sein, mit zwei oder drei Oktaven Breite. Interessant sind die unterschiedlichen Arbeitsmodi, die mit den o. g. Spieltechniken korrespondieren. Zum einen lässt sich der Controller als normales Keyboard, also über eine Art von Tasten spielen. Dann gibt es die Möglichkeit, über die Bedienoberfläche zu sliden, um so entweder ebenfalls Töne zu erzeugen bzw. diese zu modulieren oder mit Hilfe von MIDI-Control-Change-Befehlen diverse Parameter per Slide zu editieren. Auch einen Strum-Mode haben die Entwickler dem Loom Controller spendiert, so dass sich gitarrenartige Arpeggien realisieren lassen. Zu guter Letzt bietet der Controller noch einen Drum-Mode.

Im folgenden Video erfahrt ihr mehr zum Aodyo Instruments Loom:

Die Kickstarter Kampagne zum MPE-Controller Loom läuft bis zum 11.04.2024. Für 239,- Euro könnt ihr euch einen 2-Oktaven-Controller aus der ersten Serie sichern, die 3-Oktaven-Version kostet 339,- Euro. Sollte die Kampagne erfolgreich durchgeführt werden, plant der Hersteller die ersten Geräte ab Juli 2024 auszuliefern. Die voraussichtlichen Verkaufspreise gibt Aodyo mit 400,- Euro (2 Oktaven) bzw. 570,- Euro (3 Oktaven) an.