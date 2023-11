ROLI Seaboard Block M, MPE-Keyboard Controller

Neuauflage des Seaboard Block

Jetzt ist die Katze aus dem Sack, ROLI bringt das Seaboard Block erneut auf den Markt. Das neue MPE-Keyboard trägt den Namen ROLI Seaboard Block M und stellt eine überarbeitete Version des früheren Seaboard Block dar.

ROLI Seaboard Block M

Seit Erscheinen des letzten Teaser-Videos wurde nicht nur bei uns auf AMAZONA.de über das neue Produkt aus dem Hause ROLI spekuliert und diskutiert. Nun ist es klar, es ist das kompakte Seaboard Block M.

ANZEIGE

Das MPE-Keyboard bietet 24 Keywaves, so nennt ROLI die tastenähnlichen, wellenförmigen Erhebungen, über die das Keyboard gespielt wird. Diese bieten eine intuitive Klangformungsmöglichkeiten durch Gesten wie Strike, Press, Glide, Slide und Lift, so dass die eigene musikalische Performance deutlich ausdrücksstärker erfolgen kann als auf herkömmlichen Tastaturen. Mit einer kabellosen Akkulaufzeit von 10 Stunden lässt sich auf dem Seaboard Block M auch länger musizieren.

Zum Seaboard Block M dazu gehört die Studio-Software Suite, die laut ROLI inspirierende Funktionen wie Smart Chords, Multi-Layered Arpeggio und Makros, die alle speziell auf die Verbesserung der musikalischen Performance zugeschnitten sind, bieten. Dazu bietet der ROLI Studio Player eine Auswahl von 400 Sounds und Presets.

ROLI Studio Drums ist der perfekte Begleiter für MPE-Beatmaker. Dieses separate Plug-in innerhalb von ROLI Studio bietet 15 Drum-Kits, jedes mit 16 verschiedenen steuerbaren Parts.

Seaboard Block M lässt sich laut ROLI nahtlos in die meisten DAWs integrieren – einschließlich Ableton Live 11+, Logic Pro und Cubase – und nutzt so die MPE-Fähigkeiten des Instruments voll aus. Neben einer drahtlosen Bluetooth-Verbindung bietet es die Möglichkeit, Verbindungen zu Hardware-Instrumenten über einen MIDI-Out-Anschluss sowie zu weiteren Geräten über einen USB-C-Port herzustellen.

Über die sogenannten DNA-Connectors können mehrer ROLI Produkte emiteinander verbunden werden. Wahlweise mit dem LUMI Keys Studio Edition oder einem weiteren Seaboard Block M, um die Tastatur von 24 auf 48 Keywaves zu erweitern. Und wer weiß, ob nicht bald ein weiteres Produkt von ROLI dazukommt.

Ab sofort kann das Seaboard Block M inklusive ROLI Studio Software Suite und einem Gutschein für den ROLI Sound Store vorbestellt werden. Der Preis beträgt 349,95 Euro. Ausgeliefert werden soll ab März 2024.

ANZEIGE

Hier das offizielle Video zum Seaboard Block M:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hier unsere News vom 21.10.2023

Viele Jahre hat das Roli Seaboard für großes Aufsehen und viele zufriedene Kunden gesorgt, denn erstens war das Seaboard zum Zeitpunkt seines Erscheinens eine erfrischende Neuentwicklung und zweitens konnte man mit dem MPE-Controller deutlich expressiver spielen, als man das von herkömmlichen Keyboards und Controllern bisher gewohnt war. Im Jahr 2021 folgte dann aber leider die Insolvenz des Herstellers, wobei bereits nach kurzer Zeit klar war, dass es irgendwie und irgendwann weitergehen soll und kann.

Auf der Roli Website sowie auf YouTube ist nun ein Video aufgetaucht, in dem ein neues Produkt angeteasert wird. Zum 01.11.2023 soll dies offiziell vorgestellt werden. Um was es genau geht, wird zwar nicht gesagt, aber der folgende Screenshot deutet schon sehr stark auf ein neues Seaboard hin:

Auch die Roli Website deutet stark darauf hin, denn hier wird das neue Produkt wie folgt angepriesen:

„Coming November 1st, get ready for the reintroduction of the most requested ROLI instrument ever — now upgraded and re-engineered!“

Ein paar Tage müssen wir uns zwar noch gedulden, doch am 1. November wissen wir dann alle mehr!

Hier unsere Meldung vom 10.02.2022

Im letzten Jahr berichteten wir über die Insolvenz des Herstellers Roli und den gleichzeitigen Neuanfang unter dem Namen Luminary. Hier unsere damalige News dazu. Viele Jahre sorgten die Seaboards von Roli für allerlei Aufmerksamkeit, doch am Ende reichte das alles nicht, um das Unternehmen langfristig profitabel zu betreiben. So stand laut Music Tech am Ende ein Verlust vor Steuern in Höhe von 34,1 Millionen Pfund im Raum. Klar, dass das auf Dauer nicht gutgehen kann. Unter dem neuen Namen Luminary wollte das Unternehmen dann eine andere Klientel in den Fokus rücken: Einsteiger, die mit Hilfe des mittlerweile erhältlichen LUMI-Keyboards den Start im Musikbereich suchen.

Doch was passiert mit dem Seaboard? Laut Roli wurde das komplette Team des Unternehmens inklusive aller Namensrechte, Patente & Co. übernommen, so dass offensichtlich ausreichend Geld für den Neustart aufgebracht werden konnte. Und wie im September 2021 angekündigt, soll es wohl auch beim Thema Seaboard bald einen Neustart geben. Mit dem heute veröffentlichten Video läutet man diese Phase wohl offensichtlich ein:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wie im Video verkündet wird, soll im März 2022 ein neues Seaboard veröffentlicht werden. Auf der Roli Website kann man sich hierfür bereits in einen Newsletter eintragen, um so über die weitere Entwicklung stets auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Roli schreibt dazu:

„Ein legendäres Instrument, dass das Musizieren für immer revolutioniert hat. Jetzt neu interpretiert, verfeinert und überarbeitet für unendlichen musikalischen Ausdruck. Melden Sie sich an, um die nächste Generation des Seaboard als Erster zu erleben.“

Wir sind gespannt, wie sich das Seaboard 2022 präsentieren wird, an welchen Ecken Roli geschraubt und abgeändert hat und ob es über neue Features verfügen wird.

Mittlerweile hat sich etwas getan und Roli hat das Seaboard 2022 vorgestellt. Alle Informationen dazu findet ihr hier.