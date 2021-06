Test: Roli Lumi Keys Studio Edition, 4D-Controller MPE

Die vierdimensionale Erleuchtung

Vorgeschichte zum Roli LUMI Keys Studio Edition

Mit dem Seaboard Rise überraschte der Hersteller ROLI 2017 die Tastendrückerfraktion. Das Seaboard Rise ist im Prinzip ein Touchpad mit einer daraufliegenden Silikonform, die eine flache und stark abgerundete Tastatur abbildet. Da das Touchpad auch druckempfindlich ist, kann man auf der Tastatur jeden Ton beugen, entlang der Tasten gleiten und über Release-Velocity Akzente setzen, das Seaboard Rise beherrscht darüber hinaus polyphonen Aftertouch und den damals noch jungen Standard MPE (MIDI Polyphonic Expression). Dabei werden Parameter auf mehreren MIDI-Kanälen gesendet, was eine deutlich umfangreichere Parametrisierung ermöglicht. Im Paket mit dem ebenfalls MPE-fähigen Software-Synthesizer Equator ist das Seaboard ein extrem ausdrucksstarkes Instrument.

Später wurden die Roli Lightpad Blocks herausgebracht, quadratische Pads, die ebenfalls mit einer Silikon-artigen weichen Oberfläche aufwarten. Diese kann man als Slider, Pad, Drumpad usw. konfigurieren. Dank magnetischer Kupplungen auf den Seiten kann man mehrere Blocks zu einem größeren Controller zusammenbauen und mit den Control Blocks – kleineren Controllern mit je 10 Buttons – ergänzen.

Als Ergänzung zu den Blocks hat ROLI schließlich das Seaboard Block herausgebracht, ein auf Blocks-Größe geschrumpftes Seaboard Rise, das ebenso über die magnetischen Kupplungen – im ROLI-Sprech als DNA-Connectors bezeichnet – verfügt und somit in ein Blocks-Setup integriert werden kann.

Alle ROLI-Produkte verfügen über einen per USB aufladbaren Akku und Bluetooth und können somit völlig kabellos betrieben werden.

ROLI Lumi Keys Studio Edition, MPE-Controller

Mit der Lumi Keys Studio Edition verlässt ROLI erstmals den Pfad der weichen Silikonoberflächen. Das Keys hat tatsächlich „echte“ Tasten aus Plastik, die anschlagsdynamisch sind und polyphonen Aftertouch bieten, zusätzlich kann man die Tasten seitlich bewegen und somit jede gedrückte Taste separat beugen.

Zuletzt und namensgebend sind die Tasten vollständig hinterleuchtet. Die LEDs sitzen zwar wie bei den NI Kontrol Keyboards ebenso am Tastenansatz, durch die opake Oberfläche der Tasten werden die Tasten aber vollständig hinterleuchtet. Optisch definitiv ein Hingucker.

Vom Formfaktor her ist das Roli LUMI Keys Studio Edition gleich groß wie das Seaboard Blocks und lässt sich über die seitlichen magnetischen Anschlüsse in ein Blocks-Setup einfügen. Man kann auch mehrere Lumis zu einer größeren Tastatur zusammenfügen. Nicht funktioniert hat hingegen das Zusammenfügen eines Lumi mit einem Seaboard Blocks. Wie bei den Blocks ist die Unterseite teilweise mit einer gummiartigen Oberfläche versehen, sodass das Lumi solide und rutschfest steht. Das ist vor allem in Hinblick auf die DNA-Connectors wichtig, da diese nicht verriegeln, sondern nur durch Magneten gesichert sind. Da kann es bei exzessiver Performance schon einmal passieren, dass die Blocks verrutschen und dabei die Verbindung verlieren.

Vom Spielgefühl fühlt sich die Tastatur in etwa wie beim Korg MS-20 Mini an, die Tastengröße ist eher an der Unterkante der Bespielbarkeit, man muss sich erst eingewöhnen. Einzelnoten, Chords, Arpeggios, langsame Läufe gelingen nach kurzer Eingewöhnung tadellos und es kommt so etwas wie Spielfreude auf, bei schnellen Läufen kann es aber schon einmal eng werden, vor allem die schwarzen Tasten liegen doch eng beieinander, zudem ist die Oberfläche der Tasten für meinen Geschmack etwas zu rutschig, von allen Tastaturen in meinem Studio (und das sind einige) hat das Lumi die glattesten Tasten.

Das Roli Lumi Keys Studio Edition in der Praxis

Schaltet man das ROLI LUMI Keys Studio Edition ein, wird man mit einer kleinen Lightshow begrüßt. Das Roli Lumi kann über USB oder Bluetooth mit dem Rechner verbunden werden, bei Erstinbetriebnahme sollte es über USB verbunden werden, damit gegebenenfalls auch gleich die Firmware upgedatet werden kann. Die Roli Software besteht dabei neben Goodies wie z. B. einer Lizenz von Ableton Live light im Wesentlichen aus 3 Programmen.

Roli Connect, Roli Dashboard und Roli Studio

Roli Connect verwaltet die Roli Soft- und Hardware. Eine Internetverbindung vorausgesetzt, werden Programme, Sounds und angeschlossene ROLI-Hardware erkannt. Hier die erste unerwartete negative Überraschung. Roli Connect lässt sich nicht mehr unter Windows 7 installieren. Der ursprüngliche Plan, das LUMI an meinem Hauptstudiorechner zu betreiben, der aus Gründen zur Kompatibilität von auch schon betagterer Hardware noch mit Windows 7 läuft, ist also erst einmal flachgefallen – allerdings muss man dazu sagen, dass der Microsoft Support für Windows 7 ja offiziell im Januar 2020 ausgelaufen ist, zwingend erwarten kann man daher Windows 7 Kompatibilität daher nicht. Daher wurde die Installation dann auf einem Notebook unter Windows 10 – dann allerdings problemlos – durchgeführt.

Im Roli Dashboard werden die Hardware-Einstellungen für die jeweiligen Hardware-Controller vorgenommen. Das umfasst Updates der Firmware, die Verwaltung von MPE und polyphonic Aftertouch sowie die Anpassung der Empfindlichkeit der Hardware generell.

Der Roli Studio Player (standalone oder als VST) ist schließlich die Schaltzentrale, in der das Lumi Sounds unter anderem der Engines von Equator 2, Strobe und Cypher ansteuern kann. Über die Roli Website lässt sich der Studio-Player mit Soundpacks und weiterem Content ausstatten.

Die Sounds können bequem über einen Browser mit Suchfunktion samt Kategorien gefiltert und geladen werden. Für jeden Sound stehen 5 Makro-Controller zur Verfügung.

Mit der Smart Chords-Funktion lassen sich bequem und ohne wesentliche Vorkenntnisse von Harmonielehre Akkordfolgen erstellen, die ebenfalls am Lumi dargestellt werden.

Nach Einstellung von Grundton und Skala können mit 7 Schiebereglern die Akkorde von simplen Dreiklängen bis zu Jazzintervallen eingestellt werden, weiters kann ein zusätzlicher Bass-Grundton aktiviert werden.

Dazu gesellt sich ein Arpeggiator mit 3 Layern, mit dem sich auch komplexe Polyrhythmen generieren lassen. Einstellen lassen sich dabei pro Layer die Anzahl der Noten, der Oktavenumfang, die Geschwindigkeit in Abhängigkeit zur Clock, die Notenwerte (ganze, punktierte, triplets) und die Reihenfolge der Noten.

Zuletzt kann der Klang noch mit 4 Effekten veredelt werden, die ebenfalls in Echtzeit steuerbar sind.

Das visuelle Feedback ist auch hier mehr als ein Gimmick, so kann man sich alle Noten der gewählten Skala hinterleuchten lassen, alle Noten des eben per one-key getriggerten Chords oder die getriggerten Noten des Arpeggiators.

Ein sehr cooles Feature des Roli Studio Players ist es, Makros, Smart-Chords und den Arpeggiator für die Echtzeitsteuerung simpel auf einen angeschlossenen ROLI-Block zu ziehen und das Ganze von diesem aus zu steuern. Über den MIDI-Ausgang des Studio-Players können natürlich via Lumi auch externe Instrumente angesteuert werden, auch die Macros, die Smart Chords und der Arpeggiator schicken MIDI Out. Einfach den MIDI Out definieren und die Klangerzeugung des Studio-Players abschalten und Spaß haben.

Die Hardware – Modi des MPE-Controllers

Das Roli Lumi verfügt über 4 Hardware-Modi, die sich über die Pfeiltasten über der Tastatur umschalten lassen.

Piano Mode: Das Lumi spielt sich wie ein Klavier, also lediglich mit Anschlagsdynamik und ohne die restlichen Features, optisch wird das genial visualisiert – die weißen Tasten sind weiß hinterleuchtet, die schwarzen nicht. So wird das Lumi per Tastendruck optisch zur Klaviatur.

Pro Mode: Zusätzlich zum Piano Mode sind Pitchbend und Aftertouch aktiviert, die Grundtöne der gewählten Skala werden rot hinterleuchtet.

Stage Mode: Funktional wie der Pro Mode, als optisches Feature sind die Tasten in Regenbogenfarben zu 20 % hinterleuchtet und leuchten zu 100 %, wenn sie gespielt werden.

User Mode: Wählbare Farben für Grundtöne und Default Notes – wird eine Taste gespielt, werden alle nichtgespielten Tasten um 50 % gedimmt, um die gespielten zu betonen.

Beim Umschalten der Sounds im Studio-Player wird das optische Feedback und die Erscheinung des Lumi mit umgeschaltet, ist also Teil des jeweiligen Patches.

Das Lumi Snapcase

Passend zum Roli Lumi Keyboard bietet Roli das Lumi Snapcase als Zubehör an. Das Design erinnert dabei stark an die Cover des iPads, so ist der Deckel faltbar und kann entweder benutzt werden, das Keyboard schräg aufzustellen oder man kann damit – Surprise – ein iPad wie dazumal ein Notenblatt schräg hinter dem Lumi aufstellen.

Die Roli Lumi Music App

Auf eben dieses aufgestellte iPad oder iPhone lässt sich dann die kostenlose LumiMusic App installieren. Mit dieser App, die vor allem an Einsteiger gerichtet ist, kann man unter Zuhilfenahme der hinterleuchteten Tasten des Lumi auf spielerische Weise Melodien lernen.

