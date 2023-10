UVI Falcon 3, Software-Synthesizer, Sampler, Workstation

Neue Oszillatoren, Effekte, Presets

UVI verpasst seinem Software-Synthesizer/Sampler ein Major-Update, so dass Falcon 3 ab sofort erhältlich ist. Ein komplexes Layering-System, allerhand Oszillatoren und sehr gute Effekte vereinte Falcon 3 ohnehin schon in sich, doch was hat sich UVI für die neue Version 3 einfallen lassen?

UVI Falcon 3

Insgesamt bietet die Software-Workstation Falcon 3 nun 13 Oszillatoren sowie sieben Sampler, alle natürlich für unterschiedliche Einsatzgebiete und Klänge konzipiert. Ebenfalls neu hinzugekommen sind drei neue Soundmodule.

Bei den drei neuen Oszillatoren handelt es sich um VOSIM, Bowed String und Harmonic Resonator. VOSIM ist eine Hommage an Vintage-Vocal-Synthesizer und bietet zwei Modi zur Erzeugung von Formanten-Sounds. Bowed String umfasst dagegen einen virtuellen Bogen und eine Saite mit mehreren Artikulationsmodi. Harmonic Resonator offeriert daegegen einen mehrschichtigen Exciter mit 6 stimmbaren Resonatoren.

Ebenfalls neu sind die vier neuen Effekte Opal, Ladder Filter, Dispersor und Harmonic Resonator FX. Bei Opal sprechen die Entwickler von einem „…fortschrittlichen, physikalisch modellierten, optischen Kompressor“. Ladder Filter ist dagegen UVIs Interpretation des klassischen East-Coast-Filters. Und bei Harmonic Resonator handelt es sich um einen signalbasierten Resonator-Bank-Effekt, bei Dispersor um einen Transient-Shaper mit variabler Ausbreitung, Frequenz, Ordnung und Stufen.

Im Bereich Skripte und Sequencer bietet Falcon 3 eine großes Spielwiese für kreative Inspirationen. Version 3 enthält eine Reihe neuer und verbesserter Skripte, darunter den MIDI CC Smoother, Node Arp, Motion Grid, SNowflakes und die verbesserte MPE. Und nicht zuletzt können jetzt externe Software- und Hardware-Instrumente über MIDI-Out gesteuert werden.

Weiter Verbesserungen betreffen vor allem den Workflow des Software-Synthesizers/Samplers. Ein neuer Startbildschirm mit 21 neuen Programmvorlagen soll Anwendern dabei helfen, den kreativen Prozess in Gang zu bringen, ein neuer „Mappers“-Editor und eine neue Registerkarte bringen diese Werkzeuge näher an die Oberfläche und schließlich wurden zahlreiche Verbesserungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen, um die Lesbarkeit und Verwendung zu optimieren.

Sehr interessant ist auch die komplett überarbeitete Falcon Factory Library mit über 1.500 Presets mit optimierten Makro-Bedienelementen und neuen Benutzeroberflächen. Parallel dazu wurden etliche neue Sounds hinzugefügt. Hier die neuen Presets:

Im folgenden Video gibt UVI einen schönen Überblick über die neuen Funktionen:

Aktuell gibt es UVI Falcon 3 zum Preis von 199,- Euro. Der reguläre Preis beläuft sich auf 349,- Euro.

UVI Falcon Organic Pads und Modular Noise

Zwei interessante Erwieiterungen für Falcon stellen die beiden Expansions Organic Pads und Modular Noise dar. Wer das ohnehin schon große Klangrepertoire der Software-Workstation erweitern möchte, kann sich mit Organic Pads 100 Pad-Sounds inklusive Makro-Steuerungen und XY-Morphing für Optimierungen und Peformances hinzu holen. Bis zum 05.11.23 kostet die Expansion nur 39,- Euro.

Mit der Expansion Modular Noise gibt es dagegen 100 Eurorack-Samples, ebenfalls mit Makro-Steuerungen ausgestattet. Die Editieroptionen von Falcon können dann für den finalen Schliff herangezogen werden. Bis zum 05.11.23 gibt es auch Modular Noise für 39,- Euro.