Test: Expressive E Osmose, Synthesizer MPE Controller

Die Kunst der halbgedrückten Taste

Expressive E Osmose – mehr als ein Synthesizer?

Wir haben es hier mit einem besonderen Synthesizer zu tun: Er besitzt eine neuartige Tastatur mit extremer Sensibilität in drei Dimensionen und eine polyphone Klangerzeugung aus der Schmiede Haken Audio, die diese Steuerung optimal umsetzt.

ANZEIGE

Der Osmose Synthesizer hatte durch die Medienresonanz große Begehrlichkeiten geweckt und ab Ende 2019 konnte er endlich vorbestellt werden. Da aus Kostengründen die Produktion nach China ausgelagert wurde, konnte der Produktionsprozess aufgrund der Zero-Covid-Beschränkungen gefühlt eine halbe Ewigkeit nicht vorangehen. Expressive E hat auch regelmäßig darüber informiert, dass die Abstimmungen mit der Fertigung ohne persönliche Besuche vor Ort nicht vorankamen und sich etliche Male entschuldigt. Wie auch immer, Ende 2022 kam der erste Container in Frankreich an und die ersten Serien-Osmose wurden sogleich an die Kunden in Europa verschickt. Weitere Lieferungen weltweit werden in den nächsten Wochen folgen. Hat sich das Warten gelohnt oder ist das schon wieder veraltete Technik?

MPE Controller und mehr

MPE (MIDI Polyphonic Expression) wurde entwickelt, um eine feinere Steuerung des Klanges auf jeder individuellen Note zu ermöglichen. Poly-Aftertouch ging schon in diese Richtung und wurde durch MPE um weitere Dimensionen, z. B. Tonhöhensteuerung, konsequent erweitert. Grundsätzlich stehen dem Spieler die Steuerung der Synthese direkt an den Fingern zur Verfügung, so dass oft auf LFOs oder ADSRs verzichtet werden kann. Einige der bekanntesten MPE-Controller sind bisher:

Roli Seaboard mit einem Silikon-Keyboard, bei dem die Tasten eines konventionellen Keyboards angedeutet wurden. Polyphon konnte ich leider nie richtig schnell auf dieser Gummioberfläche spielen. Das Roli Seaboard Grand war richtig innovativ mit seiner internen Equator-Sound-Engine. Es gab durch Rolis finanzielle Kriese leider nie Updates, der versprochene Sample-Import blieb leider aus und man konzentrierte sich auch die kleineren Silikon-Keyboards. Aber für einige MPE-Interaktionen eignen sie sich gut.

Expressive E Osmose Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.799,00 € bei

Roger Linn Design, The LinnStrument mit 3 Dimensionen an MPE (Druck, X-, Y-Achse). Eine Matrix aus Hartgummierhöhungen in Quartenintervallen und optischer Kontrolle per LEDs. Es ist ein harter Spielgefährte mit einer Haptik, fast wie auf einem iPad. Ich kam als Tastenspieler nicht wirklich damit zurecht und es ging weiter an einen Gitarristen.

Das Haken Continuum mit seiner präzisen und sehr aufwändige Abtastmechanik mit Hunderten von Metallstäben unter seiner Neoprenschicht ist heute noch das Maß der Controller-Kunst. Wäre da nicht der hohe Preis und die Tatsache, dass auf der flachen Oberfläche eigentlich nur ausgebildete Streicher mehrere richtige Töne gleichzeitig auf Anhieb treffen.

Der MIDI-Standard mit 31250 Baud kann theoretisch etwa 500 CC-Controller-Daten (14 Bit NRPN) pro Sekunde zu übertragen, in der Praxis ist es wesentlich weniger. Möchte man bei einem mehrstimmigen Akkord individuell für jeden Ton die Klangfarbe, Tonhöhe und vielleicht noch einen dritten Parameter gleichzeitig mit den Fingern modulieren, wird es im MIDI-Kabel schnell eng. Hinzu kommt, dass viele Synthesizer diese Datenflut gar nicht so schnell verarbeiten können. Im Haken Continuum werden die Sensoren über 3000-mal in der Sekunde ausgewertet und auf ca. 500 Hz heruntergerechnet, womit der alte MIDI-Standard überfordert wäre. Also wurde von HakenAudio MPE+ erfunden, es läuft ausschließlich über die USB-Schnittstelle und löst noch andere Probleme mit dem MPE-Protokoll (z. B. Initial-Pitch oder NRPN-Glitches). Osmose läuft mit einer vergleichbaren beeindruckenden Abtastrate und ebenso sensiblen Sensorik, weshalb Haken Audio das erste Mal in seiner Geschichte seine EaganMatrix-Klangerzeugung an einen anderen Hersteller, sprich Expressive E, weitergegeben hat.

Verarbeitung des E Osmose

Der Synthesizer ist erstaunlich leicht , das Gehäuse ist komplett aus Kunststoff gefertigt. Die Tasten wirken empfindlich, wurden vom Hersteller aber auf Langlebigkeit getrimmt und mit Tastenrobotern hunderttausende Male getestet. Falls doch mal eine Taste abbrechen sollte (z. B. weil sie zufällig gegen eine Bierflasche fällt), lässt sie sich sehr einfach austauschen. Osmose hat ein externes Netzteil, den Stecker steckt und dreht man sicher mit einem winzigen Bajonettverschluss ins Gerät ein. Bei dem ersten jungfräulichen Firmware-Update (erforderlich nach dem Auspacken, dauert immerhin 15 min) wäre ein Stromausfall fatal.

ANZEIGE

Neben zwei unsymmetrischen Audioausgängen gibt es zwei TRS-Stecker für Pedale, um zwei Macro-Parameter zu steuern, was unbedingt eine Pedal-Kalibrierung in einem der Menüs erfordert. Über USB finden die MIDI-Kommunikation und Firmware-Updates statt. Daneben sind old-school MIDI DIN In/Out Buchsen. Vorne lässt sich ein Kopfhörer einstecken und kann separat in der Lautstärke geregelt werden. Nettes Detail: Damit er nicht stört, lässt sich dieser Regler sogar versenken, wie bei meinem Backofen.

Hinten befinden sich vier Schraublöcher, die einen Notenständer oder einen iPad-Halter halten können. Expressive E überlegt noch, welches Zubehör später dazu angeboten werden soll.

Die Tastatur besitzt eine angenehm raue, elfenbeinartige Oberfläche – die hoffentlich nicht bald vom Spielen stellenweise glattpoliert wird. Die Tasten sind nach hinten schwarz verlängert, klares Erkennungsmerkmal von Osmose. Durch den längeren Hebelweg sind die Tasten auch im hinteren Bereich gut spielbar und der schwarze Bereich ist für chromatische Experimente nutzbar. Bei entsprechend sensibler Einstellung der Tasten lässt sich darauf z. B. wunderbar glissandieren.

Links daneben befindet sich das Bedienfeld mit einem Farb-LCD, das sich über 6 teilweise gerasterten Reglern und 5 Knöpfen bedienen lässt. Das Ganze ist von der Bedienung her recht spartanisch ausgeführt, aber im Gegensatz zum Haken Continuum, das ja die gleiche Sound-Engine besitzt, wesentlich informativer.

Es gibt auch noch zwei Slider, einer für Modulation (dentisch mit Pedal2) und einer für Pitchbend. Die Federspannung beim Pitchbend-Regler wird in den Extrempositionen für meinen Geschmack unangenehm stramm.

Es gibt sogar einen passenden Softbag für die Osmose, der als Rucksack getragen werden kann und sogar mit einem zusätzlichen Regenschutz ausgestattet ist.

Sensorik des Keyboards

Welche Spieldimensionen hat dieses Keyboard?

Initial Pressure (Z): Die Tasten lassen sich zunächst 10 mm tief drücken, bis ein Widerstand erreicht wird. Jede Position auf dem Weg nach unten wird präzise erfasst und kann zur Kontrolle eines Parameters (z. B. Filter) verwendet werden. Es kann aber auch für andere Spielweisen wie Shake oder Strum eingesetzt werden. Dadurch dass der gesamte Tastenweg feinfühling schon ab dem ersten Millimeter ausgewertet wird, können darüber auch Tap, Velocity oder Release-Velocity abgeleitet werden. Aftertouch (Y): Nach dem Erreichen des ersten Widerstands lassen sich die Tasten noch weitere 10 mm tiefer drücken und erzeugen separate Controller-Werte. Also insgesamt 20 mm Tiefgang, das ist rekordverdächtig. Das erinnert mich an den „Second Touch“ bei manchen Theaterorgeln, bei dem weitere Solo-Register angesprochen werden. Pitch (X): Eine seitliche Tastenbewegung um ca. 1-2 mm wird auch gemessen und wird meistens für polyphones Pitchbend oder Vibrato verwendet. Für weitreichendere Glides gibt es das sog. Pressure-Glide. Damit kann ein Ton von einer Taste zur nächsten gleiten, jeweils wie schnell die eine Taste losgelassen bzw. die andere gedrückt wird. Der maximale Tastenabstand für diesen Effekt lässt sich einstellen.

Osmose besitzt keine Sensorik, wie weit hinten eine Taste berührt wird, sondern wertet als Y-Dimension den Aftertouch aus. Das passt mit persönlich besser, da bei mehrstimmigem Spiel die mittleren Finger immer weiter hinten platziert werden und so nicht wirklich zum Modulieren genutzt werden können.

Wird Osmose über USB mit dem Computer verbunden, werden zwei MIDI-Ports geöffnet: „Osmose“ und „MIDIIN2 (Osmose)“. Über den ersten läuft MIDI entweder mit Poly AT oder standardmäßig mit dem MPE-Protokoll, um Plug-in-Synthesizer zu steuern. Über MIDIIN2 läuft das Haken Audio Protokoll mit MPE+, worüber der Haken Editor kommuniziert oder auch die hochaufgelöste Performance an eine DAW übertragen werden kann.

Die Klänge des Expressive E Osmose

Es gibt es viele ungewöhnliche Klänge, dank der EaganMatrix zu entdecken, wobei die Interaktion mit der sensiblen Velocity und Initial-Pressure eine neue Qualität erreicht. Manche Presets mit extrem eingestellter Empfindlichkeit lösen schon beim leichten Antippen der Tasten einen Klang aus, so als würden die Tasten selber zum Klingen gebracht. Es gibt Sounds, die auf dem Weg des Inital-Pressure reagieren, als würde man auf einer Glocke kratzen oder einen Strum auf mehreren Gitarrensaiten der Reihe nach anzupfen.

Das ist der Grund, warum sich das Spiel auf dieser Tastatur sehr organisch anfühlt. Es gibt aber auch sehr experimentelle Sounds, die durch die zusätzlichen Dimensionen der Tastatur zu interessanten Performances verleiten.

Kinetik

Wenn man schon etwas Keyboard spielen kann, ist im Gegensatz zum Continuum die Umstellung auf Osmose in der Tat nicht sehr schwierig. Das Pitchbend zur Seite bzw. Vibrato ist schon fast intuitiv zu machen. Im Prinzip müssen diese drei Phasen während des Tastenanschlages verinnerlicht werden:

Die Key-Velocity wird schon während des ersten Millimeters beim Tastenanschlag gemessen. Der Finger darf also danach gebremst werden. Initial-Pressure (IP) ist noch ungewohnt. Denn die Taste muss danach kontrolliert nur um einen Teil heruntergedrückt werden, möchte man diese Modulation bewusst nutzen. Nach dem deutlichen Druckpunkt wird Poly-Aftertouch (AT) aktiv. Hier ist der Tastenweg auch sehr viel weicher und länger als bei anderen Poly-Aftertouch-fähigen Keyboards.

Es wird klar, dass AT grundsätzlich von IP abhängig ist: AT kann erst wirken, wenn die Taste bis zur Mitte heruntergedrückt ist, also IP maximal wurde, ist also immer als eine Steigerung von IP zu verwenden.

Durch globale Einstellungen lässt sich das Verhalten der Tasten auf die Spielweise anpassen und das sind einige. Es gibt zunächst das Bending-Menü, also wie die Tonhöhen auf seitliche Tastenbewegung und das Pitchwheel reagieren. In Pressure lässt sich die IP-Empfindlichkeit regeln, von einer sanften Berührung der Tasten, bis zum kompletten Herunterdrücken, wie beim herkömmlichen Keyboard. Aftertouch hat nur einen Parameter für die Übertragungskurve. Die Einstellungen lassen sich auch mit vorgefertigten Sensivity-Presets schnell verstellen und können in global oder pro Sound gespeichert werden.

Letztendlich steht man vor der Herausforderung, sich die Kunst der halbgedrückten Taste anzueignen. Hatte man doch zum Wohle des Timings und Dynamik bisher gelernt, eine Taste ordentlich bis zum Anschlag herunterzudrücken. Bei der Osmose kommt es nun zusätzlich darauf an, gezielt eine bestimmte Tastentiefe zu treffen, um die zusätzliche musikalische Modulation zu nutzen.

Factory-Presets

Es stehen über 500 Factory-Sounds zur Verfügung, die speziell für Osmose angepasst wurden und per Drehregler ausgewählt oder mit zwei Knöpfen durchgesteppt werden können.

Die Sounds lassen sich mit bis zu sechs Macro-Controllern verändern, die der Sounddesigner in der EaganMatrix festgelegt hat und daher bei jedem Preset anders sein können. Viele Parameter sind es nicht, aber der Klang lässt sich damit teilweise dramatisch verändern, und die sollten beim Ausprobieren der Presets auch genutzt werden. Die Symbole auf der Macro-Seite (T-Shirt für Body oder Jin&Jang für Tone) lenken eher ab, ich hätte lieber die Originalskalen vom HakenEditor dort gesehen.

Beim Durchsteppen der Factory-Presets fällt auf, dass sich viele Klänge oft ähneln, also etliche Moog-Sounds, Orgeln, Gitarren und angerauschte Saiten sehr oft vorkommen. Dafür hätte ich mir noch mehr Experimentelles à la EMS VCS3 gewünscht. Nach der Installation des HakenEditors finde ich aber auch die sehr interessanten Original-Sounds für das Continuum und kann sie in den User-Bereich laden, muss mich aber auf eine andere Interaktion mit Y&Z einlassen.

Effekte

Der Effektprozessor ermöglicht Hall und Echos und stellt weitere sechs Parameter zur Verfügung, diese Effekte können als LoFi/HiFi-Varianten ausgewählt werden und sind recht brauchbar, erreichen aber keine Studiohall-Qualität. Dieser Hallprozessor („Recirculator“) ist Bestandteil der EaganMatrix, ebenso wie ein einfacher EQ. Der Compressor ist im Benutzermenü der Osmose nur rudimentär einstellbar, die interessante Convolution für Körperresonanzen leider gar nicht.

Im Testzeitraum hatte ich einige Systemabstürze, es ist jetzt die Firmware V. 1.0 installiert. Es sollen in nächster Zeit weitere Updates erscheinen, derzeit wird noch intensiv an neuen Updates gearbeitet.

MPE Arpeggiator

Eine weitere Innovation verbirgt sich auch hier im internen Arpeggiator, er bietet eine interaktive Steuerung seiner Parameter durch MPE. Dadurch kann das Verhalten des Arpeggios zur Laufzeit verändert werden, je nachdem, wie einzelne Tasten in X, Y oder Z bewegt werden. Deren Zuordnung zu Arpeggio-Parametern ist frei wählbar. Beispielsweise lässt sich das Ratcheting einer Note durch Verschiebung der Taste nach rechts aktivieren oder Aftertouch ändert den Umfang der Oktaven. Das ist eine interessante Zugabe, die mich sehr überrascht hat.

EaganMatrix DSP und Haken Editor

Wie erwähnt, ist im Osmose-Synthesizer die Haken DSP-Engine eingebaut, also die Gleiche wie in den modernen Haken Slim Contiunuums. Und diese sind für ihre exzellenten Klänge und Modulierbarkeit bekannt. Die Synthese-Boards bieten mit 24 Bit D/A-Wandlern bei 96 kHz eine bis zu 24-stimmige Polyphonie, die mit drei SHARC-Prozessoren berechnet werden. Als Synthesemodule sind neben altbekannten Modular-Modulen auch Jenny Oscillator, Modale Synthese, Additive, FM, Sine Grains, Wave Cluster und Kinetische Modelle möglich, um nur ein paar Interessante zu nennen.

Osmose-Sounds können auf dem PC oder Mac mit dem Haken Editor Version 10 bearbeitet werden, damit gelangt man in die Welt jenseits der Presets. Dafür stehen 128 User-Speicherplätze für eigene Experimente zur Verfügung. Der aktuelle Editor verlangt eine Installation von Max 8 als Laufzeitumgebung, wobei glücklicherweise keine Max-Lizenz gekauft werden muss.

Die Grundidee zur EaganMatrix lieferte das Patch-Feld eines EMS Synthesizers. Um Modulverbindungen in der Matrix zu setzen, werden aber anstatt Pins Zahlen und Variablen eingefügt. Um beispielsweise eine Modul-Verbindung mit Initial-Pressure zu regeln, wird ein Z in das Feld eingesetzt, Y für Aftertouch und X für Pitch – also genau die Sensordaten, die Osmose liefert.

Auch wenn Haken Audio nahelegt, für das Lernen des Editors 3 Wochen einzuplanen, das Patchen mit der Matrix ist intuitiv, wenn man das Prinzip verstanden hat. Ein Oszillator ist zunächst einfach mit einem Filter zu verbinden und mit Z und X zu steuern. Es sieht schlimmer aus, als es ist: Viel Mathematik außer Zahlen, Addition und Multiplikation kommt nicht vor. Man kann sich natürlich beliebig in die einzelnen Komponenten und Formeln vertiefen und es ist tatsächlich genug Stoff für 3 Wochen enthalten. Vielleicht folgt eine ausführliche Beschreibung dieser Synthese in einem späteren AMAZONA.de Artikel.

Der Expressive E Osmose on YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren