Test: Expressive E Touché SE, USB-Controller

Kontrolle mit viel Gefühl

Etwas länger als ein Jahr ist es her, dass wir den Controller Touché getestet haben. Vor einigen Wochen kam dann die Meldung, dass der Hersteller Expressive E ein neue Varianten des Controllers auf den Markt bringt. Diese soll deutlich günstiger sein, denn der Preis von Touché war sicherlich einer der größten Hürden, die der Controller überwinden musste. An welchen Stellen Expressive E Kosten eingespart hat und wie sich der Controller in der neuen Version nutzen lässt, erfahrt ihr folgenden Test des Expressive E Touché SE.

Auspacken des Expressive E Touché SE

Optisch bemerkt man zunächst einmal keine Änderung gegenüber dem größeren Bruder Touché, in dessen Produktnamen das Kürzel SE fehlt. Die Größe beider Varianten ist identisch und auch die Optik stimmt 1:1 überein. Der große Unterschied liegt tatsächlich in der Wahl des Materials, denn während der Touché zum Teil aus Echtholz besteht, ist der Touché SE komplett aus Kunststoff gefertigt. Darunter leidet aber keineswegs die Qualität und der haptische Eindruck ist entsprechend gut. Das Gewicht von 626 Gramm sorgt dafür, dass der Controller da bleibt, wo man ihn haben möchte. Zwei Antirutsch-Streifen aus Gummi haben ebenso ihren Anteil daran. Hier eine erste Übersicht was Touché SE überhaupt ist:

Beim Expressive E Touché SE handelt es sich also um eine Spielhilfe, die die Ausdrucksmöglichkeiten beim Spielen, Steuern und Performen von Software-Instrumenten erweitert. Man drückt, zieht und klopft auf den Controller, um Parameter zu modulieren. Gesteuert wird das Ganze über zwei Tasten sowie einen Push-Encoder, allesamt unterhalb der eigentlichen Spiel-Platte positioniert. Eine vierstellige LED-Kette, die um den Push Encoder herum liegt, zeigt jeweils den Status des Controllers an.

Im Gegensatz zu seinem größeren Bruder bietet der Touché SE nur einen USB-Port zum Anschluss an den Computer. Die MIDI- und CV-Schnittstellen des Bruders gibt es beim SE Modell nicht, daher schränkt sich das Einsatzgebiet des Controllers deutlich ein. SE steht für „Software Edition“ und somit ist klar, dass der zweite Controller des französischen Herstellers für die Nutzung in Kombination mit Software-Instrumenten entwickelt wurde. Intern lässt sich zwar ein Standalone-Setup mit vier frei konfigurierbaren MIDI-CCs speichern und über den Anschluss an ein MIDI-Interface auch mit Hardware nutzen, dies ist aber eher als Workaround gedacht. Wer Touché mit Hardware nutzen möchte, sollte also unbedingt zur größeren Version greifen.

Herzstück und Kopf des Touché SE ist die Software Lié, die der Hersteller auf seiner Website zum Download bereitstellt und aktuell in der Version 1.2.8 erhältlich ist. Diese lässt sich entweder standalone oder als VST/AU-Plugin in die DAW laden. Als Systemvoraussetzung gibt Expressive E mac OS 10.10 und Windows 10 an

Nach Registrierung des Touché SE durch Anlegen eines Benutzerkontos auf der Expressive E Website sowie der Eingabe der Seriennummer des Controllers gelangt man an die Software. Im Download-Bereich des User-Accounts findet man neben der Software Lié auch ein PDF-Handbuch für den Controller (das nebenbei auch sehr gute Installationshinweise für die Nutzung mit allen gängigen DAWs bietet) sowie Factory- und Software-Presets für die fertig programmierten Sounds innerhalb Liés und zur Nutzung des Controllers mit gängigen Software-Synthesizern. Derzeit bietet der Hersteller Presets für die folgenden Synthesizer an:

Arturia ARP2600 V3

U-he Diva

UVI Falcon

Native Instruments Massive

Arturia Mini V3

Native Instruments Monark

Native Instruments Prism

Native Instruments Razor

Arturia SEM V2

Reveal Sound Spire

Lennar Digital Sylenth1

KV331 Synthmaster

Auch ein Max for Live Device für die Nutzung mit Ableton bietet Expressive E für den Touché SE an.