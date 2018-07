Test: Elgato Stream Deck, USB-Controller

Kleine Screens - große Wirkung

Manchmal, ganz unerwartet, passiert einem eine Begegnung zur richtigen Zeit und am richtigem Ort – solche Begegnungen können das ganze Leben verändern oder es zumindest angenehmer machen. Was der Anfang einer Lovestory sein könnte, ist nichts anderes als die Feststellung, dass Produkte, die für ein bestimmtes Klientel gedacht sind, ohne Weiteres auch für andere Benutzer interessant sein können. So erging es mir beim Surfen zum Thema, einer anderen Leidenschaft von mir, dem Gaming. Und so stieß ich auf das Elgato Stream Deck, das in erster Linie, der Name deutet es schon an, für das Streamen von Games oder anderem Inhalt ins weltweite Zwischennetz gedacht ist. Abgestimmt ist es primär auf Services wie Twitch oder YouTube. Das Elgato Stream Deck besitzt aber zudem noch andere Möglichkeiten – und die machen es auch für die Musikproduktion interessant.

Um den Fokus auf den für diese Gemeinschaft wichtige Eigenschaften zu legen, lasse ich die ganzen Funktionen, die dem Streaming zugutekommen, einfach mal unter den Tisch fallen. Beschäftigen werde ich mich ausschließlich mit den sogenannten Systemfunktionen des Elgato Stream Deck, die universell eingesetzt werden können.

Geliefert wird das Gerät in einer ansprechenden Box, in der es auch für den späteren Transport sicher gelagert werden kann. Ein kleiner Quickstart-Guide sowie Sicherheitshinweise liegen in gedruckter Form dabei. Tatsächlich braucht man auch nicht viel mehr. Denn die Software, die man bei Elgato herunterladen muss, ist selbsterklärend.

Was ist das Elgato Stream Deck?

Der 12,5 cm x 8,5 cm große Kasten aus leichtem Kunststoff mit einem leicht pultförmigen Unterbau von 1 cm bis 2 cm Höhe beherbergt insgesamt fünfzehn 1,6 cm x 1,6 cm große Taster, hinter denen jeweils ein gleichgroßer LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 72 Pixel x 72 Pixel angebracht ist.

Die Taster wackeln etwas, haben aber einen angenehmen Druckpunkt mit einer guten haptischen Rückkopplung. Der Anschluss an den Rechner erfolgt über ein integriertes USB-Kabel mit einer Länge von 145 cm. Damit das Elgato Stream Deck auch mit steileren Winkeln aufgestellt werden kann, wird ein kleiner Ständer mitgeliefert, mit dem sich acht verschiedene Positionen einstellen lassen. Sowohl der Ständer als auch das Gerät an sich verfügen über rutschfeste Gummifüße, wobei die des eigentlichen Gerätes nicht so rutschfest sind, wie die des Ständers. Dieser ist nicht gerade aus dem stabilsten Kunststoff gefertigt. Da das Gerät aber erst mal nicht für den Bühneneinsatz konzipiert wurde, reicht die gebotene Qualität für den Einsatzzweck auf jeden Fall aus.

Was macht das Elgato Stream Deck?

Schaltet man das Elgato Stream Deck ein, so wird man zunächst mit einem großen Elgato-Logo begrüßt, das die Funktionsbereitschaft signalisiert. Danach bleibt jedoch alles dunkel. Denn das Gerät benötigt eine Software, die ihm sagt, was zu tun ist. Die Software ist unbedingt notwendig, damit das Stream Deck läuft – es werden nämlich keine Daten direkt im Gerät hinterlegt.

Diese Konfigurationssoftware kann man auf der Website des Herstellers herunterladen und ist erhältlich für MacOS ab Version 10.11 (El Capitan) und Windows 10. Schade, dass gerade bei der Windows-Version so hoch angesetzt wird, unterscheiden sich doch die Versionen 7, 8 und 10 (wo war eigentlich die 9?) technisch nicht erheblich voneinander. Manchmal stoße ich sogar noch auf Systemfenster, die ich noch von XP her kenne. Und wenn man dahinter den Code geändert hat, warum nicht auch mal nach 16 Jahren die Optik?.

Das Elgato Stream Deck ist in Profilen organisiert, die jeweils einen kompletten Satz an definierten Aktionen enthalten. Das Praktische dabei ist, dass die Software erkennen kann, welche Applikation gerade gestartet wurde und aktiv ist. Automatisch wird dann das richtige Profil aufgerufen, wenn man es denn vorher erstellt und mit der Applikation verknüpft hat.

Beschäftigen wir uns also mit den für uns sinnvollen Funktionen. Diese befinden sich in der Konfigurationssoftware unter den Abteilungen „Stream Deck“ und „System“. Es sind auch nicht wirklich viele dieser Aktionen, die man letztendlich nutzen wird – die Wirkung auf den Arbeitsfluss jedoch ist erheblich.

Unter der Überschrift System findet man folgende Aktionen:

Webseite

Hotkey-Wechsel

Hotkey

Öffnen

Text

Multimedia

Webseite ruft eine vorher definierte URL auf. Öffnen startet eine Applikation. Multimedia stellt verschiedene Buttons zur Steuerung von Audio-Video-Playern zur Verfügung.

Man kann sich schon denken, dass vor allem die Aktionen Hotkey-Wechsel, Hotkey und Text von Interesse sind. Denn jede gute DAW hat einen wahren Fundus an Tastaturkombinationen, um die ein oder andere Aktion auszuführen – das gilt für Logic und Cubase genauso wie für Reaper und andere. Das beschleunigt die Arbeit ungemein, hat aber einen entscheidenden Nachteil: Man muss sie sich eben auch merken. Gerade wenn man mit mehreren Programmen arbeitet, kann das schon mal zu Verwirrung führen.