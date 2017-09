Test: Expressive E Touché – Update, Controller

Wie es aussieht wird Internet nicht so schnell vergehen wie es in den ersten 10 Jahren noch prophezeit wurde. Ein Web-Interface das (z. B. SysEx) via MIDI ausgibt scheint mir da das Richtige. Ob das Gerät via USB, Thunderbolt, FireWire angesprochen werden will ist dabei irrelevant. MIDI hat die letzten 30 Jahre überlebt. Auch dieser Standard wurde schnell und ausdrücklich für tot erklärt, und feiert immer noch Triumphe.

Und wenn die Spezifikationen bekannt sind ist die Frage des detailreichtums der Oberfläche nur eine Sache des Enthusiasmus. Schaue Dir doch mal die ctrl-Panels an. Da wird aus Freude am Spaß in teilweise exzellenter Qualität gearbeitet und kostenlos verteilt.