Test: Universal Audio OX Amp Top Box, Lautsprechersimulator

Viele Gitarrenaufnahmen werden heute noch nach guter alter Tradition mit der Abnahme per Mikrofon erstellt. Für viele Produzenten, Techniker, Gitarristen, Homerecorder etc. ist diese Methode noch immer konkurrenzlos gut. Die Aufnahme mithilfe einer qualitativ hochwertigen Loadbox mit Lautsprechersimulation bringt jedoch riesige Vorteile. Regelt man die Lautsprecherbox auf ein sehr geringes Level (oder auf null), entfällt die doch teilweise enorme Lautstärkeentwicklung, die bei einer Gitarrenaufnahme schon einmal erzeugt wird.

Unser heutiger Testkandidat, die Universal Audio OX Amp Top Box , gehört momentan zur Oberklasse unter den analogen reaktiven Loadboxen für Gitarrenröhrenverstärker und wurde reichhaltig mit hochwertigen Features bestückt. Damit lässt sich auch ein 100-Watt-Röhrenverstärker bändigen, ohne Klangverluste in Kauf nehmen zu müssen. Zudem ist die Universal Audio OX Amp Top Box auch mit ausgesprochen guten Effekten bestückt und verfügt neben analogen Ausgängen auch über zwei digitale Schnittstellen (USB und S/PDIF).

Bereits beim Auspacken des Boliden fällt sofort dessen Robustheit ins Auge. Hier ist alles von feinster Qualität. Solides Gehäuse aus dickem Stahlblech. Edles Frontpanel, umhüllt von einem sehr solide verarbeiteten Holzrahmen. Der Bolide bringt satte 6,3 kg auf die Waage. Sein Design ist eindeutig Vintage und erinnert an frühere Zeiten. Wirft man einen Blick von oben in das Gerät, findet man dicht gedrängt ausschließlich hochwertige Bauteile. Selbst der Geruch des Geräts ist sehr angenehm, auch wenn man auf der Rückseite den kleinen Aufdruck „Made in China“ lesen kann.

Der orangefarbene Diamant zeigt uns die Bereitschaft zur Arbeit an, die fünf Regler haben große Plastikknöpfe, die Schalter und Potis sind von sehr solider Qualität. Da die OX Amp Top Box gegebenenfalls viel Leistung in Wärme umsetzt, hat man auch am Frontpanel Lüftungsschlitze angebracht. Das ganze Metallgehäuse ist gleichfalls mit vielen Löchern zur Abfuhr der entstehenden Wärme ausgestattet worden.



Regler

Die OX Amp Top Box wurde mit fünf großen Reglern ausgestattet. Ganz links der RIG-Regler. Dieser ist ein sechstufiger Drehschalter und wählt unter sechs Presets aus, welche voreingestellte Mikrofon- und Lautsprecherboxen-Emulationen bereitstellen.

Der ROOM-Regler fügt dem Klang einen hochwertigen Hall bzw. Raumeffekt hinzu.

SPEAKER VOLUME reduziert bei Bedarf die Lautstärke der angeschlossenen Lautsprecherbox und bestimmt auch somit, wie viel Leistung „verheizt“ wird. Steht dieser Regler ganz links, also auf null, kann die Aufnahme auch völlig geräuschlos erfolgen, jedenfalls was den Klang aus dem (der) Lautsprecher der Box betrifft. Somit ist man jederzeit in der Lage, professionelle Gitarrensounds aufzunehmen, ohne dass die Umwelt darunter leidet.

LINE-OUT regelt den Pegel des analogen Line-Ausgangssignals, um diesen z.B. an den Eingang des Audiointerfaces anzupassen.

Auf der Vorderseite befindet sich auch eine Buchse (6,3 mm Klinke) zum Anschluss eines Kopfhörers. Der Pegel dieses Signals kann mithilfe des HEADPHONE-Reglers den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden.