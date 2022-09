Presonus Studio One 6, DAW Major Update

Was bietet das Major Update?

Presonus gehört zu den Herstellern, die ihre hauseigene DAW in regelmäßigen Abständen mit Updates versorgt – und zwar kostenlos. Mit Studio One 6 gibt es nun ein Major Update der Digital Audio Workstation, das zwar nicht kostenlos ist, aber dafür mit etlichen neuen Features aufwartet. Lohnt sich ein Update?

Presonus Studio One 6

Im folgenden haben wir für euch die wichtigsten der neuen Features der DAW Studio One 6 zusammengestellt. Einen ausführlichen Bericht gibt es dann zeitnah in einem Test.

Smart Templates

In Version 6 der Studio One DAW halten Smart Templates Einzug. Diese bieten essenzielle Tool-Sets für anstehende Aufgaben, z.B. für das Abmischen von Stems, die nächste Mastering-Session oder die Vorbereitungen für einen Live Auftritt. Audio-, Video- und MIDI-Dateien können ganz einfach per Drag’n’Drop importiert werden und einige ausgewählte Vorlagen enthalten sogar interaktive Tutorials.

Customization Editor

Innerhalb des neuen Customization Editor lässt sich nahezu jedes Werkzeug ein- oder ausblenden. Änderungen werden sofort übernommen so dass Funktionen auch nach Bedarf angezeigt werden können.

Global Video Track

Studio One 6 bietet ab sofort (in der Professional Version) eine Videospur. Die wichtigsten Funktionen zur Bearbeitung von Video sind vorhanden, so dass der passenden Musik oder dem passenden Sound fürs bewegte Bild nichts mehr im Wege steht. Dabei betont Presonus die von anderen Funktionen bekannte Drag’n’Drop-Mentalität.

Track Presets

Auch bei den Track-Spuren gibt es die Möglichkeit Presets anzulegen. Jeder Aspekt eines bestimmten Tracks oder Kanals kann für den sofortigen Abruf, sogar für mehrere Tracks/Kanäle, gespeichert werden: Track Delay, Time Stretch, Volume, Pan, Inserts, Sends etc. lassen sich für eine spätere Nutzung als One-Click-Preset abspeichern und können auf Wunsch sogar auf bestehende Kanäle angewendet werden.

Presonus Sphere

Innerhalb des Presonus Universums vertieft Studio One 6 die Integration zwischen Studio One Sessions und dem Sphere Workspace. Hierüber lassen sich Sessions archivieren und andere User zur Zusammenarbeit einladen.

Darüber hinaus meldet Presonus weitere neue Features bzw. Überarbeitungen zu:

De-Esser

Vocoder

Pro EQ3

Mixer Verbesserungen (Fader Flip, alternatives Panning, Mixer Channel Overview)

Browser

überarbeitete Stage Page uvm.

Studio One 6 ist ab sofort im Handel erhältlich. Die Preise liegen bei 389,- Euro für die Professional Version und bei 98,- Euro für die Artist Variante. Upgrades gibt es 49,- Euro.

Als Systemvoraussetzungen gibt Presonus macOS 10.14 (oder neuer) bzw. Windows 10 (oder neuer) an.