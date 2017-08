Dudelsack Talent

Ahh ja,

normalerweise wäre das Beste, nichts hierzu zu schreiben. Aber what the f…k ist daran außergewöhnlich? Klicks für Britain got Talent zu bekommen? Der Typ spielt halt Dudelsack. Und dann kommt ein Vollplayback und ein Ansammlung von kleinen Mädchen fangen an zu tanzen. Hut ab… Und der „aussergewöhnliche“ Dudelsackspieler tanzt dann auch kurz. O.K. mit einem Rückwärtssalto aus dem Stand – könnte ich jetzt nicht, ist aber auch nicht sehr musikalisch im Sinne von Dudelsackspielen. Wenn er dabei noch spielen würde, ok.

Wow… Was für ein toller Spaß. Man sieht halt, dass die Sendung in UK genauso hirnrissig ist, wie in Deutschland (und wahrscheinlich dem Rest der Welt).

Ich glaub ich werd zu alt für so einen Sch…