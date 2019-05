Bram Bos Mozaic Plugin Engine, Modulares MIDI-Plug-In, iOS

MIDI-Funktionen selbst erstellen

Wenn Bram Bos eine neue App veröffentlich, dann heißt das meistens Augen on Ohren auf. Diesmal beglückt uns das iOS-Mastermind mit den meisten Platzierungen in unseren iOS-Charts mit einem AUv3-fähigen Plugin, mit dem man sich seine MIDI-Plugins selbst programmieren kann.

Dazu wurde die Programmiersprache Mozaic entwickelt, die einerseits sehr lesbar für Menschen, aber dennoch extrem flexibel ist und andereseits eine voll programmierbare AudioUnit MIDI-Plugin-Laufzeitumgebung darstellt. Natürlich kann in jeder Instanz von Mozaic ein anderes Script laufen und das mit sampleakuratem MIDI-Timing.

Von MIDI-Filtern, Transport-, Tempo- und Synchronisations-Events, generative Werkzeugen, LFOs, Sequencern, Tonskalen, MIDI-Schnittstellen zu andern Plugins und MIDI-Ports, AU-Plugin-Parameterautomation und grafische Bedienoberflächen lässt sich jede nur erdenkliche MIDI-Funktion programmieren. Der Script-Editor mit Code-Autovervollständigung und Syntax-Hilfen ist auch schon eingebaut.

Die Scripte lassen sich sowohl im Standalone-Modus als auch im Plugin geschreiben und testen. Um allerdings mit anderen MIDI-Schnittstellen kommunizieren zu können, muss der Code im AU-Plugin laufen.

Die laut Bram Bos leicht zu erlernende Script-Sprache soll dabei vor allem auf Nicht-Programmierer und Musiker zugeschnitten sein, die sonst mit dem Thema nichts zu tun haben. Ein wenig logisches Denkvermögen und Lernwilligkeit vorrausgesetzt

Für Mosaic gibt es auf der Homepage von Bram Bos eine ausführliche Bedienanleitung.

Mit der Mozaic Plugin Engine füllt Bram Bos die Lücke, die vor Kurzem mit dem aus dem App-Store entfernten scriptSONIC von Jonathan McKenzie entstand und bietet auch eine Alternative zu Audeonics Streambyter. Hier aber mit einer deutlich besseren Unterstützung für graphische Benutzeroberflächen und damit so ziemlich das Beste, was man nach dem nicht mehr weiterentwickelten Liine Lemur bekommen kann. Aber eben leider nicht ganz. Die Lücke, die Lemur hinterlässt, wird auch mit Mozaic nicht so leicht zu füllen sein.

Mozaic Plugin Engine benötigt zur Nutzung der AVv3 MIDI-Funktionen eine AUv3-Host-App und mindestens iOS11.