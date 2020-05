Erste Infos zum neuen Formula Sound NN106

Die modulare Legende PM100 in das Jahr 2020 transportiert?

Kurz und knapp, ein Facebook-Post, ein paar Bilder. Fast schon nebenbei wurde heute von der britischen Firma Formula Sound ein neuer Mixer angekündigt: Der Formula Sound NN106.

Grundlage für den Formula Sound NN106 ist der PM100, ein früherer Mixer der Firma Formula Sound, der modular aufgebaut war. Mit diesem ein wenig als Vorlage jedoch nicht in modularer Form ist der NN106 entstanden, ein 6-Kanal DJ-Mixer in alt-bekannter Formula Sound Qualität.

Ähnlich anderer Modelle aus dem Hause Formula Sound, z.B. FF4.3R oder 6.2 ist der erste, bzw. sind hier die ersten beiden Inputs bestückt mit symmetrischen Klinken-Eingängen, die Kanäle 3-6 mit Cinch-Inputs. Alle Eingänge haben zudem einen XLR-Input.

Dies ergibt folgende Input-Möglichkeiten (die an der Oberseite per Drehregler ausgewählt werden können):

Kanal 1 +2: Mic/ Line/ Balanced Line und USB

Kanal 3-6: Mic/ Line/ Phono und USB.

Möchte man dann seine CDJs auf Kanal 1 und 2 anschließen, bedarf es einem Cinch-Klinke-Kabel. Das ist ungewohnt aber praktikabel.

Hinsichtlich des Phono-Preamps und des Signalflusses setzt man auf die Erkenntnisse, die man beim Bau des FF2.2 gewonnen hat, der kleine 2-Kanal-Mixer, der speziell für Vinyl-DJs entwickelt wurde.

Neben den möglichen 6 Mic-Ins gibt es zudem noch ein Console Mic mit samt 3-Band EQ und Level Regler.

Eine Menge an Schaltern befindet sich in jedem Kanalzug unter dem 3-Band EQ. Hier sitzen Schalter für die Zuweisung der Kanäne zu dem FX-Loop, Aux-Send, Crossfader Seite A / B. Der Crossfader ist in der Faderkurve einstellbar.

Der FX-Loop sitzt als kleiner Kanalzug neben den sechs Kanalzügen und besitzt nicht nur einen Kompressor mit wählbarem Threshold, sondern auch dezidierte High-Pass und Low-Pass-Filter wie einen Dry-/Wet-Regler.

Ein Master-Insert ist zuschaltbar, der Send im Level regelbar ebenso wie der Aux-In. Interessant, für das „Konsolen-Mikrofon“ gibt es ein Voice-Over samt regelbarem Attenuator.

Wie auch schon häufiger gesehen sitzen oben dann 3 große Stereo-Metering für Cue, Booth und Master.

Die genauen Spezifikationen sollen Ende Juni / Anfang Juli veröffentlicht werden, dann gibt es sicher auch weitere Infos hinsichtlich Verkaufsstart und Preis. Aus dem Bauch heraus wird hier eine 3 vorne stehen, danach noch drei Stellen bis zum Komma.