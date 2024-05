Musikbibliothek des DJs – alle Grundlagen

Gut geordnet ist schon halb gewonnen

Musikbibliothek des DJs – nachdem wir euch in den letzten Wochen die Grundlagen des gängigen DJ-Equipments nähergebracht haben, möchten wir heute über einen der wichtigsten Bestandteile eines DJs sprechen: die eigene Musikbibliothek. Woher bekommt man die Songs, welche Qualität sollten die Tracks haben, wie sortiert man sie am besten und wie kommt man an neue Songs, die in die eigene Sammlung passen? All das wollen wir euch heute näherbringen.

Woher kamen früher die Songs für die eigene Musikbibliothek?

Dazu können wir gleich mit einem kleinen Exkurs beginnen, denn in den Anfängen des DJing war das eigentlich relativ einfach. Ab in den Plattenladen, Platte gekauft und soviel Vinyl mit zum Gig genommen, wie der Rücken es zu ließ. Wunderbar.

Mit der Einführung von CD-Playern für DJs lief es zunächst ähnlich, doch schon bald folgte die erste Neuerung. Man konnte nicht nur gekaufte CDs abspielen, sondern auch selbst CDs brennen. Wer also nur bestimmte Songs von mehreren CDs haben wollte, konnte diese auf seinen Computer laden, in eine neue Playlist packen und diese dann auf CD brennen. Und schon hatte man eine CD mit den besten Songs von zehn CDs. Durch das Herausfiltern der relevantesten Songs und den Formfaktor der CD war diese Variante schon deutlich rückenschonender.

Bald gab es aber auch die Möglichkeit, Songs direkt online zu kaufen, so dass der zusätzliche Schritt, Songs von CDs zu importieren, wegfiel. Der größte legale Markt dafür war bald der iTunes Store und mit iTunes hatte man ein ideales Programm, um seine Musikbibliothek aufzubauen und zu verwalten. Songs konnten von vorhandenen CDs importiert oder direkt im Store gekauft und dann auf CD gebrannt werden. Gut, die Qualität der im iTunes Store gekauften Songs war mit 256 kbps okay, aber nicht ideal.

Also wurde damals die passende Musik importiert, gekauft, heruntergeladen und natürlich auf das Medium der Wahl, z. B. den iPod, geladen. Im Vergleich zu heute erscheint der damalige Alltag mit so vielen zusätzlichen Schritten unnötig kompliziert.

Wer heute Musik hören möchte, kann dies problemlos auf sein Smartphone laden, ohne einen Computer zu benutzen, mit Streaming-Anbietern aller Art und teilweise sogar in unkomprimierter Qualität. Aber gestreamt ist nicht gekauft und genau das ist das Problem für den DJ der Neuzeit.

Wir hatten noch das Glück, auf die CD-Sammlung unserer Eltern und unsere eigenen Maxis zurückgreifen zu können, um die gekauften CDJs sofort in Betrieb nehmen zu können.

Streaming hat viel verändert – aber die Musikbibliothek für den DJ ist immer noch da

Diese wird in Zeiten von Streaming immer weniger benötigt. Ja, einige Standalone-Systeme oder DJ-Software bieten die Möglichkeit, auf Streaming-Dienste zuzugreifen. Das kann für den Anfang eine tolle Lösung sein, allerdings ist die Nutzung vor Publikum teilweise rechtlich nicht erlaubt, setzt eine Internetverbindung voraus und wenn Songs von Streaming-Plattformen entfernt werden, hat man auch keine Möglichkeit mehr, diese zu spielen.

Wer aktuell auflegen will, braucht also eine eigene Musikbibliothek.

Digitale oder analoge Stores?

Neben dem iTunes Store gibt es seit vielen Jahren auch andere Plattformen, um Musik in digitaler Form zu erwerben. Für DJs sind hier Traxsource und natürlich Beatport die wichtigsten Kandidaten und das zu Recht. Der Vorteil ist hier zum einen die Bandbreite der Genres, aus denen man wählen kann. Was bei iTunes meist nur Dance oder Eletronica war, besteht hier aus zig Genres, mit denen man viel besser nach neuer Musik suchen kann. Der andere große Vorteil ist, dass man die Qualität der Musik selbst bestimmen kann. Standardmäßig bekommt man die Dateien in 320 kpbs, aber gegen Aufpreis gibt es hier auch die Möglichkeit, die Songs in unkomprimierter Qualität zu bekommen. Neben diesen Stores ist gerade in den letzten Jahren Bandcamp immer mehr in den Fokus gerückt. Hier können Musiker ihre Songs auch selbst vertreiben, in allen Formaten zur Verfügung stellen und den Preis der Songs, EPs oder Alben selbst bestimmen. Auch hier lohnt sich also ein Blick.

Da das Vinyl ein absolutes Revival erlebt hat, gibt es auch einen lebhaften Markt, was Schallplatten angeht und das gerade auch bei Neuveröffentlichungen. Gerade im elektronischen Bereich gibt es einige Veröffentlichungen, die nur als Vinyl-only erhältlich sind. Wer also einen Plattenladen in der Stadt hat, sollte dort mal vorbeischauen. Alternativ gibt es Adressen wie deejay.de. Einige Plattenläden wie Rush Hour oder Hardwax haben natürlich auch eine eigene Website. Der Vorteil bei allen genannten ist, dass es einen Preview-Player gibt, mit dem man sich die Neuerscheinungen bequem anhören kann. Der größte Vorteil eines gut kuratierten Plattenladens ist aber die Vorsortierung. Aus eigener Erfahrung können wir sagen, dass es kaum einen schnelleren Weg gibt, an ganz besondere, unbekannte Veröffentlichungen zu kommen, als in einem gut sortierten Plattenladen.

Wo findet man eigentlich neue Musik?

Angefangen hat es bei uns wie gesagt mit einer Mischung aus vorhandenen CDs, gekauften Songs bei iTunes. Ein überschaubarer Grundstock, mit dem man sich zumindest ein wenig hinter den Turntables ausprobieren konnte. Aber zum einen wurde es schnell langweilig und zum anderen passten die vorhandenen Songs auch nicht wirklich zusammen.

Natürlich gab es ein paar Songs auf der Wunschliste, die dann nach und nach gekauft wurden. Auf Basis der eigenen, etwas größer gewordenen Musikbibliothek konnten wir dann aufbauen. Wie das aussah, war zunächst ganz einfach: Man hörte sich weitere Veröffentlichungen der Künstler an und entschied, welche Songs man als nächstes haben wollte.

Wer noch einen Schritt weiter gehen möchte, findet in den Informationen zu den Tracks meist auch das Label und kann so schauen, was sonst noch auf dem gleichen Label erschienen ist. Hier findet man schnell weitere Veröffentlichungen, die gut zueinander passen.

Dann kommen natürlich die genannten Plattformen ins Spiel: Beatport, Traxsource oder Bandcamp. Die Vielzahl der Genres, in denen wöchentlich neue Releases bereitgestellt werden, ermöglicht eine gute Suche in eingegrenzten Bereichen, um schnell Ergebnisse zu finden.

Außerdem gibt es für die ersten beiden Möglichkeiten genrespezifische Charts, die einen weiteren guten Anhaltspunkt bieten.

Ob in einem kleineren Genre oder im Popbereich, Hits sind selten Hits ohne Grund und natürlich kann man auch diese spielen. Allerdings ist die Musik so vielfältig, dass es schade wäre, nur Hits zu spielen. Als Event-DJ sollte man natürlich auf die Wünsche der Gäste eingehen und da sprechen wir hauptsächlich von bekannten Songs. Dagegen ist auch nichts einzuwenden, wir sprechen hier von einem Dienstleistungsbereich mit kreativem Touch.

Doch neben dem Handwerk des Auflegens, der Spielweise, dem Einsatz von Effekten und der Gestaltung von Übergängen ist die Musikbibliothek einer der wichtigsten Aspekte der Individualität eines DJs.

Einige DJs haben sich einen Namen gemacht, indem sie das Publikum auf eine musikalische Reise mitnehmen und Songs präsentieren, die die meisten noch nie gehört haben. Das macht für uns einen großen Reiz aus, weshalb es sich in unseren Augen absolut lohnt, immer wieder auf die Suche zu gehen.

Songs finden, die in die eigene Musikbibliothek passt

Neben den genannten Stores gibt es heute mehr Möglichkeiten denn je und als DJ sollte man überall die Ohren offenhalten. Mit Apps wie Shazam kann man überall schnell einen Song identifizieren und sich so leicht zu neuen Songs inspirieren lassen.

Neben der Suche nach Künstlern und Labels haben wir wahrscheinlich noch mehr Zeit damit verbracht, die Sets unserer Lieblings-DJs zu hören. In Kombination mit Shazam, dem Lesen von YouTube-Kommentaren oder Websites wie 1001Tracklists findet man schnell heraus, was der Lieblings-DJ spielt, sofern es sich nicht um unveröffentlichte Tracks oder Vinyl-only Editionen handelt.

Dabei geht es keinesfalls darum, ein DJ-Set 1:1 zu kopieren, nein, es ist vielmehr ein wunderbarer Anhaltspunkt und eignet sich hervorragend, um neue Künstler und damit auch wieder neue Labels zu finden, bei denen man dann wieder auf eigene Faust suchen kann.

Qualität der Musik

Bei komprimierten Musikdateien geht die Qualität zu Gunsten von weniger Speicherplatz verloren. Die beste Anlage der Welt kann Musik in schlechter Qualität auch nicht besser klingen lassen. Es lohnt sich also, darauf zu achten, in welcher Auflösung die Musik gekauft wird. Standard sind Formate mit hoher Bitrate, wobei 320 kbps das Minimum sein sollte. Noch besser eignen sich verlustfreie Formate wie .wav. Diese verbrauchen allerdings mehr Speicherplatz, was aber im Zeitalter von USB-Sticks kein Problem darstellt.

Die Sortierung der eigenen Musikbibliothek

Um die eigene Musikbibliothek zu sortieren, empfiehlt es sich natürlich, in Ordnern oder Playlisten zu arbeiten. Nach unserer Erfahrung ist es besser, mehr Playlisten zu haben als zu wenige. Wir arbeiten mit mehreren Modellen.

Zum einen haben wir eine Playlist für den Anfang, eine für die Primetime und eine für das Ende des Abends. Diese Listen sind sehr umfangreich, dienen aber der groben Sortierung.

Natürlich kann man das je nach Spielart noch weiter in Genres unterteilen. Da wir uns meist innerhalb weniger Genres der elektronischen Tanzmusik bewegen, war das für uns nicht so wichtig.

Abgesehen von dieser groben Einteilung haben wir Playlists, die wir für Bars oder Clubs zusammengestellt haben. Songs, von denen wir uns vorstellen können oder bereits wissen, dass sie gut in das jeweilige Ambiente passen.

Meistens erstellen wir vor einem neuen Gig eine neue Playlist, in die wir die Neuzugänge einsortieren, um sie schnell griffbereit zu haben. Das ist auch deshalb sinnvoll, weil wir uns bei neuer Musik sicher nicht sofort alle Titelnamen und Interpreten merken können und so haben wir die neuesten Songs direkt an einem Ort und müssen uns bei Bedarf nur ein paar Tracks anhören, bis wir den gewünschten neuen Song gefunden haben.

Hier empfiehlt es sich auszuprobieren, womit man sich am wohlsten fühlt, wichtig ist, dass man den Überblick über seine Musikbibliothek behält und schnell darin navigieren kann.

Wir hoffen, dass euch dieser Artikel einen guten Einblick in das Erstellen und Sortieren eurer eigenen Musikbibliothek zum Auflegen gibt.