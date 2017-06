Test: Warwick LWA 500 + WCA 408 LW + WCA 115 LW, Bassverstärker

Der Markt der leichten, aber leistungsstarken Amps und Boxen ist heiß umkämpft – und seit einiger Zeit mischt auch Warwick im Segment der Class-D-Verstärker mit und hat auch die dazu passenden Boxen im Angebot. Zum Test liegt uns ein kompletter Fullstack vor, bestehend aus dem Warwick LWA 500, einer Warwick WCA 408 LW und einer Warwick WCA 115 LW. Wie die Namen erahnen lassen, handelt es sich um den „Light Weight Amplifier“ mit 500 Watt, eine 4 x 8″ und eine 1 x 15″ Box. Bei beiden steht „LW“ auch wieder für „Light Weight.“ Zu haben ist der Spaß für insgesamt 1197,- Euro, wovon 399,- auf den Amp, 449,- auf die 4 x 8″ und 349,- auf die 1 x 15″ Box entfallen. Nicht besonders teuer für einen Fullstack, aber auch nicht im ganz billigen Segment angeordnet.

Während Warwick bei den Bässen absoluten Weltruf genießt – selbst Musiker, die keine Fans des charakteristischen Sounds sind, werden die Qualität der in Deutschland gebauten Instrumente kaum leugnen können – sind die Verstärkeranlagen der deutschen Firma nicht überall geliebt. Fast alle in Fernost gefertigt (in diesem Fall China) und zu relativ günstigen Preisen angeboten, scheiden sich die Geister an den Geräten. Kaum jemand ist völlig des Lobes voll, aber man sieht besonders die Cabs öfter mal vor allem bei jüngeren Bands. Dass ich selber mal eine davon gespielt habe, ist so lange her, dass ich mich kaum dran erinnern kann. Bis auf den teuren Signature-Stack von Jonas Hellborg bietet Warwick eher untere Mittelklasse an, mit vor allem jungen Musikern als Zielgruppe. Apropos Hellborg, der Kollege soll wohl an der Entwicklung des zweikanaligen LWA 1000 und seines hier zum Test stehenden kleinen Bruders LWA 500 mitgewirkt haben. Schauen wir mal, was das gibt.

Facts & Features

Fangen wir mal mit dem Amp an. Der Warwick LWA 500 ist wirklich „Light Weight“ und gerade mal 1,3 kg schwer, bei Außenabmessungen von 22 x 21 x 5 cm. Wirklich ein kleines Gerät, das aber im Metallgehäuse wertig anmutend daher kommt. Das Bedienfeld ist im Gehäuse etwas zurückgesetzt, sodass kein Regler heraussteht und beim Transport einen Schaden davontragen könnte. Gute Idee! Eben dieses Bedienfeld leuchtet blau auf, wenn man den Verstärker einschaltet, was optisch tatsächlich einiges hermacht. O.k., man hat sich etwas von der typischen (allerdings grünen) Beleuchtung von Trace Elliott inspirieren lassen, aber gut ausschauen tut es jedenfalls.

An Bedienelementen finden sich Regler für Gain, vier EQ-Bänder, Kompressor und Mastervolume sowie zwei Minikippschalter, von denen einer den Verstärker stumm- und der andere den Kompressor ein- und ausschaltet. Vier LEDs sind ebenfalls verbaut, zwei zeigen Clipping in Vor- und Endstufe an, einer den Betriebsstatus des Amps (an oder mute) und einer den des Kompressors (an/aus) an. Außerdem Miniklinkenbuchsen für Aux-In und Kopfhörer. Nichts völlig Abgefahrenes, alles, was hier verbaut ist, scheint seinen Sinn zu haben.