TOP NEWS: TC Electronic Hall of Fame 2, Effektgerät

Das TC Electronic Hall of Fame zählt zu den beliebtesten Fußtretern, wenn es um die Erzeugung von Hallsounds geht. Und das zurecht, denn er ist günstig, der Klang stimmt einfach und zudem lockt die Möglichkeit, das Arsenal an Effekten mit dem TonePrint Verfahren zu erweitern. Bisher schmerzlich vermisst wurde bei all den grandiosen Hallsounds ein Shimmer-Effekt – und den legt TC jetzt mit dem ersten Update des Hall of Fame vor, das sich sinngemäß TC Electronic Hall of Fame 2 nennt und zu einem ähnlich niedrigen Preis die Nachfolge antritt.

Der neue Shimmer-Effekt wurde aus dem TC Sub ´n´Up Octaverpedal entnommen und kann nach Belieben auf eines der acht Presets gelegt werden. Die TonePrint Slots wurden nun auf drei erhöht – hier hat man ebenfalls gut auf die Wünsche der User reagiert und mit Paul Gilbert, Robben Ford und Satchel gleich drei prominente Künstler gefunden, die ihre Vorstellungen von Hallsounds im TC Electronic Hall of Fame 2 präsentieren.

Mash?

Mit dem TC Electronic Hall of Fame 2 hält auch eine neue Technologie Einzug: Mash. Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich eine Funktion des Fußschalters, der nicht nur einfache Schaltbefehle (an/aus) verarbeitet, sondern in gedrücktem Zustand, je nach ausgeübtem Druck, als Modulationsquelle genutzt wird. Einfacher könnte man auch sagen, es handelt sich hier um eine Kombination zwischen einem Fußschalter und einem Expressionpedal.

Der Preis wird sich gegenüber dem Vorgängermodell vermutlich nicht erhöhen, bisher ist ein Dollarpreis von 149,- USD bekannt, was ja durchaus im Rahmen liegt.