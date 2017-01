Info: Best Of Soundtrack

Das ist wohl ein reiner Füll-Artikel, von denen es seit letztem Jahr hier so viele gibt. Amazona goes Social Media. Ich denk mir, wenn die Klicks helfen, gut. Schließlich bekommen wir hier für Lau immer wieder tolle Infos. Aber ich bräuchte das alles gar nicht. Im Facebook Feed nervt es mich regelrecht.

Aber zum Topic, wir haben gestern auf David Bowie, Prince, George Michael, Trio, Eagles, Die Ärzte, Dead or Alive und so weiter gesetzt. So kam eine echt interessante Playlist raus.

Frohes Neues :)

Edit: Sehe gerade erst, dass die Facebook Meldung auf einen alten Artikel führte. Naja, ich lass es dennoch mal so stehen.