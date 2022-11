Audio-Technica AT-SB2022 Mobiler Plattenspieler

AT-SB2022 - Die Rückkehr des „Sound Burgers“

Audio-Technica AT-SB2022: So heißt der tragbare Plattenspieler, den Audio-Technica passend zum 60-jährigen Firmenjubiläum herausbringt. Selbstverständlich wird nicht auf die Retro-Optik verzichtet und dieses Mal kommt der AT-SB2022 sogar mit Bluetooth-Funktionalität und Lademöglichkeiten via USB-C!

Was bietet denn der Audio-Technica AT-SB2022?

Der Plattenspieler mit Riemenantrieb unterstützt natürlich 33 1/3 und 45 Umdrehungen pro Minute und soll durch den Gleichstrommotor eine konstante Rotation ermöglichen.

Der Akku soll nach einer Ladung bis zu 12 Stunden halten und damit genügend Zeit bieten, um die eigene Kollektion durchzuhören. Um den Akku wieder vollends aufzuladen, werden jedoch auch 12 Stunden gebraucht.

Dieses Mal gibt es sogar die Möglichkeit, die Nadel auszutauschen, hierfür kann man die ATN3600NL separat erwerben.

Der Plattenteller ist aus einem Aluminumdruckguss und soll ein dämpfendes Design aufweisen.

Die Retro-Optik mit dem knallenden Rot macht auf jeden Fall etwas her. In Zeiten des Vinyl-Booms der letzten Jahre und dem passenden Jubiläum sowie dem Fakt, dass der ursprüngliche Sound Burger vor circa 40 Jahren erschienen ist, kommt bei dem AT-SB2022 das 80er-Jahre Feeling wieder auf. Anscheinend ist die aktuelle Version auf 7000 Stück limitiert und ist mit einem Gewicht von 900 g auf jeden Fall sehr portabel.

Was finden wir alles im Lieferumfang?

Anbei wird noch ein 45 Umdrehungen pro Minute Adapter, ein Cinch-Audiokabel, das von 3,5 mm Klinke auf Cinch männlich und einem USB-Ladekabel, von USB Typ-A auf USB Typ-C geht.

Mit dem Lieferumfang lässt sich der Plattenspieler also an den heimischen Verstärker anschließen, sofern dieser in den aktuellen Zeiten noch vorhanden ist. Denn der Sound Burger hat lediglich einen Line-Ausgang.

Leider gibt es nicht die Möglichkeit, direkt an dem AT-SB2022 seine Kopfhörer anzuschließen, da hierfür kein Kopfhörerverstärker eingebaut wurde.

Jedoch hat man die Möglichkeit, seine Bluetooth-Kopfhörer mit dem Gerät zu verbinden. Trotzdem schade, da der originale Sound Burger die Möglichkeit besaß, direkt Kopfhörer anzuschließen.

Zudem hat man noch eine nette Trageschnalle auf der Rückseite des Gerätes. Inwieweit man in naher Zukunft jetzt jedoch Vinyl-Puristen im Café um die Ecke mit Bluetooth-Kopfhörern und dem AT-SB2022 sehen wird, bleibt jedoch abzuwarten, denn für das Retro-Feeling zahlt man immerhin einen Preis von 199 Dollar. Anmerken darf man hier, dass der originale Soundburger einen Preis von 89,95 Pfund hatte. Ob einem das Flair des Sound Burger mit diesem Preis wert ist, muss jeder dann für sich entscheiden. Aber hübsch sieht er aus und ist vor allem eins: platzsparend.