Reloop RMX-44 BT – DJ-Mixer mit Bluetooth-Schnittstelle

Club-Mixer mit Bluetooth-Schnittstelle

Alle reden immer vom Streaming, doch meistens inkludiert das DJ-Controller, DJ-Softwares oder derweil dann langsam ja auch mal Player – aber Mixer? Reloop schickt mit dem Reloop RMX-44 BT nun einen DJ-Mixer mit Club-Mixer-Ambitionen in den Markt, der Streaming kann. Nun ja, zumindest Bluetooth, aber damit der weiten digitalen Welt offen, sofern sie dem vom Smartphone oder Tablet und Co. kommt.

Zunächst einmal ist der Reloop RMX-44 BT ein klassischer DJ-Mixer mit vier Kanälen. Diese bieten ganz klassisch einen 3-Band EQ, Line-Fader, Gain und ein bipolares Filter als High-Pass- und Low-Pass-Filter.

Angeschlossen werden können Line-Zuspieler wie CD-Player auf allen vier Kanälen, auf den Kanälen 2 und 3 zudem noch Plattenspieler. Zudem gibt es einen Mic-Input mit Talk-over-Funktion und 2-Band EQ.

Soweit wird also alles abgedeckt, was ein einfacher Club-Mixer benötigt, der jedoch flexibel ist in seinem Einsatzgebiet zwischen Club-Mixer, DJ-Mixer für das Setup zuhause, den Einsatz in einer Bar oder auch in einem Setup eines Mobil-DJs.

Folgt das BT: Reloop verpasst dem RMX-44 eine Bluetooth-Schnittstelle und lässt so Smartphones, Tablets und Co. Teil des Spiels werden. Dafür gibt es auf der Oberseite des Mixers eine große Bluetooth-Pairing-Taste, landen tut das Signal auf Kanal 4.

Nach dem Reloop RMX-10 BT ist der RMX-44 BT nun der zweite Mixer mit Bluetooth-Funktion. Kosten wird das neue Modell UVP 429,99 Euro und zeitnah erhältlich sein.

Features des Reloop RMX-44 BT