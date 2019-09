Sequential hat den Pro 3 Synthesizer Trademark registriert

Nachfolger des Sequential Pro 2 am Horizont

Seit dem Produktionstop der Mopho Reihe im Jahr 2015, ist die Auswahl an monophonen oder paraphonen Sequential Synthesizer sehr überschaubar. Übrig blieb der Pro 2, ein vier stimmiger paraphoner hybrid Synthesizer mit vier DSP-basierenden Oszillatoren. Seit Mai ist das auch Geschichte. Kurz nach der Superbooth 2019 gab Sequential (früher Dave Smith Instruments) bekannt, die Produktion des Pro 2 Synthesizer auslaufen zu lassen. Dieser war 5 Jahre erhältlich und aktuell gibt es keinen monophen/paraphonen Synth von Dave Smith auf den Markt. Dies wird aber womöglich nicht lange anhalten.

Sequential hat am 10 September ein Trademark in den USA registriert für den Namen Pro 3. Dies sind eindeutige Hinweise, dass ein Nachfolger des Pro 2 in der Entwicklung ist. Ob es wieder ein hybrid Synthesizer wird ist bisher nicht bekannt.

Der Vorgänger wurde von der internationalen Presse (inkl. Amazona) sehr gelobt. Auch viele Musiker lieben den Pro 2 wegen seines Klangs und seiner Vielseitigkeit. Ein Nachfolger zu entwickeln ist sicherlich nicht die einfachste Aufgabe für das Sequential Team, vor allem wo der Pro 2 bis heute so geliebt wird. So müssen bestimmte Entscheidungen (Synthese Konzept, neue Funktionen…) drei oder viermal überlegt werden bevor sie umgesetzt werden. Man will ja den Vorgänger nicht interessanter machen als das neue Produkt.

Das Design, die neuen Funktionen oder die Verbesserungen des Sequential Pro 3 kennen bisher nur das Dave Smith Team. Wir wissen nur, dass die Firma ein Pro 3 in der Planung hat. Diese Neuigkeit wird zu vielen Spekulationen führen und schätze jeder Leser hätte andere Feature Präferenzen. Auf meiner eigenen Website habe ich einige Ideen niedergeschrieben, was ein Pro 3 beinhalten kann.

Die wären:

3 Oszillatoren (2 OSC + Sub im P2)

Kombination aus analogen & DSP-basierten Oszillatoren (P2 hat nur DSP-basierte)

speziellere Schwingungen für die digitalen Oszillatoren und mehr Möglichkeiten der Verformung

Paraphonie mit 6 Stimmen (P2 hat ein para Modus mit 4 Stimmen)

neuer digitaler Filter mit verschiedenen Typen (P2 dualer analoger Filter)

mehr Effekte

größere Modulations Matrix

mehr Sequencer Funktionen

größerer OLED Display (Wunsch von vielen Nutzern)

Wann Dave Smith’s neuer Synthesizer auf den Markt kommt ist bisher nicht bekannt. Ich schätze er wird zum ersten Mal im Januar auf der NAMM 2020 vorgestellt. Reine Spekulation und keine Garantie. Mehr dazu in naher Zukunft.