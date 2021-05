Strymon bringen Conduit MIDI Hub

Strymon bringen MIDI Hub Conduit

Meine Güte, das wurde aber auch mal Zeit!

Von allen großen MIDI-Spezialisten unter den Pedalbauern haben sich Strymon nun endlich auch dazu durchgerungen, seine breite Pedalfront mit einem MIDI-Hub zu unterstützen – das Strymon Conduit.

Wer es kennt – die Meris-, Empress- oder CBA-Hubs funktionierten zum Teil schon mit den Strymon-Pedalen, aber es ist dann auch schon noch was anderes, seine Strymon-Babys mit einem Hub aus dem Hause anzusteuern. Wer sich wundert, was das ist: Mithilfe schaltfähiger MIDI-Boards kann man PC- und CC-Befehle zwischen mehreren Pedalen gleichzeitig schalten – vorbei ist der nervige Playthrough-Stepptanz. mit dem man sich auf der Bühne und auch im Proberaum gerne mal lächerlich macht. Der Strymon Conduit ist der fehlende Link zwischen den Strymon Pedalen und eurem MIDI-Board und erlaubt eine Signalübertragung von MIDI zu TRS. Was stark ist – über den USB-C Anschluss lässt sich das Befehlssignal direkt in den PC und die DAW speisen. Das hat der Conduit der Meris-Box beispielsweise voraus.

Das ganze Stück dürfte sich auf 150,- Euro ungefähr einpendeln, plus / minus 10,- Euro. Ganz ehrlich – für jeden Nutzer von einem oder mehreren Strymon-Pedalen dürfte das Gerät Gold wert sein. Ich persönlich habe mich ja auf Meris und Red Panda eingeschossen, komme aber nicht drum rum, immer wieder zu betonen: Strymon sind die größte Pedalfirma aller Zeiten. Subjektive Sache, aber ich könnte einen Haufen guter Argumente für diesen Standpunkt ins Rennen schicken.

Händlerstart ist wahrscheinlich viertes Quartal, kann aber schon bereits bei Strymon bestellt werden.