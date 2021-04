Technics SL-1200MK7, DJ-Plattenspieler

Der Nachfolger der Technics-Legende nun auch in Silber

Kommt doch noch ein Technics SL-1200MK7? Die Frage hätte man bisher mit „nein“ beantworten müssen, denn obwohl der Technics SL-1210MK7 bereits 2019 auf den Markt gekommen ist, ist bisher keine „silberne“ Version gefolgt. Zufall? Sicher nicht, denn es war bisher die Regel, dass die beiden Versionen, 1200 und 1210, die sich ja nur in der Farbgebung unterscheiden, in zeitlichem Abstand auf den Markt gekommen sind. (Kurze Anmerkung, da es immer wieder zu Missverständnissen kommt: 1210MK (schwarz) und 1200MK (silber) gibt es so nur auf dem europäischen Markt. In den USA z. B. ist der legendäre DJ-Plattenspieler der 1200MK2 als schwarze Version. Die Namensgebung ist also unterschiedlich).

Wäre 2021 ein gutes Jahr für ein Release eines neuen MK? Nun, eigentlich nicht. Und schaut man sich die Lieferzeiten des 1210MK7 aktuell an, würde man wohl in Frage stellen müssen, ob eine Produktionskapazität für eine zweite Variante in diesem Jahr überhaupt aufgebaut werden könnte.

Nichtsdestotrotz wurde heute von Technics auf dem Instagram-Account die Ankündigung des MK7 in „neuer Farbe“ veröffentlicht.

Unterschiedliche Bilder der silbernen Version sind bereits vorher in einer Facebook-Gruppe aufgetaucht (Allen & Heath Xone Series Mixer), wurden dort schon fleißig diskutiert und die Sichtung auch von verlässlichen Quellen bestätigt.

Dort präsentiert sich der Technics SL-1200MK7 mit silberner Oberfläche, silberner Tonarmbase und Gelenk wie auch einem silbernen Tonarm. Matt wirkend, während der SME-Anschluss an der Front glänzend verchromt wirkt.

Die LED-Beleuchtung scheint blau zu sein, wie am 1210MK7 also – außer, man hat sie umgeschaltet auf die eher klassische, rote Farbe.

Funktionell wird der SL-12100MK7 mit Sicherheit dem SL1210MK7 gleichen, preislich ist selbiges zu erwarten.