Test: Waves Factory Trackspacer

Platz da!

Der Waves Factory Trackspacer ist ein Plugin, welches sich seit Jahren großer Beliebtheit erfreut und mehrfach Preise abgeräumt hat. Es wurde zum Beispiel 2017 zum „plugin of the year“ gekürt.

Weil ich nicht glauben konnte, dass diese beliebte Zauberkiste noch nie für Amazona.de getestet wurde, mache ich das jetzt einfach mal, auch wenn meine Schwerpunkt eigentlich beim DJ-Kram liegt.

Doch im Jahr 2020 bedeutet DJ zu sein eben beileibe nicht nur anderer Leute Produktionen zu spielen. Ohne ein paar Produktions-Skills kommt man nicht aus, und wenn es nur darum geht die Postproduktion für DJ-Mixe zu machen. Die meisten dürften auch Erfahrung mit eigenen Edits oder Remixen haben und da kommt der Trackspacer ins Spiel.

Was ist das Waves Factory Trackspacer Plugin?

Aber erstmal die grundsätzlichen Infos: Was ist der Trackspacer genau?

Das Plugin soll Platz im Mix schaffen, wie der Name schon sagt. Erreicht wird das mittels Sidechaining.

Nun gut, das ist erstmal nichts Besonderes. Kompressoren, Filter und auch dynamische EQs, die genau das versprechen, gibt es wie Sand am Meer. Alleine in Ableton Live versprechen vier der Stock-Plugins, per Sidechaining Platz für andere Spuren zu schaffen, nämlich Compressor, Glue Compressor, Multiband Dynamics und Auto-Filter. Dynamische EQs gibt es zumindest für Ableton Live nur von externen Anbietern. Als Beispiel sei hier iZotopes Neutron 3 genannt.

All diesen Plugins ist zu eigen, dass sie „starr“ auf den Sidechain-Input reagieren, also nur vom Pegel des Inputs gesteuert werden.

Ganz anders der Trackspacer. Das Plugin ist im Wesentlichen ein dynamischer 32-Band-EQ mit einem Spectrum-Analyzer mit ebenso vielen Bändern. Der Clou: Das Signal im Sidechain-Input wird analysiert. Auf Basis dieser Analyse werden nur die entsprechenden Frequenzbänder abgesenkt. Das alles erfolgt in Echtzeit. So wird erreicht, dass nicht pauschal das ganze Signal oder aber ein vorher ausgewählter Bereich geduckt wird, sondern genau die Frequenzen, die auch im Sidechain-Signal vorkommen. Mit dieser Funktionalität steht der Trackspacer meines Wissen völlig alleine am Markt, was seine Beliebtheit erklären könnte.

Routing

Das Signalrouting ist beim Trackspacer ein wenig komplizierter als ich es von Abletons Stock-Plugins gewöhnt bin. Man muss das Signal, das den Sidechain triggert, dezidiert an den Trackspacer schicken. Das bedeutet, man benötigt eine Kopie der Spur, die das Ducking triggert und wählt als Ausgang für diese den Eingang des Trackspacers aus.

Ist ein bisschen unhandlich im Vergleich zur Sidechaining-Funktion der Stock-Plugins, aber auch nur eine Sache von ein paar Klicks.

Wer gern mehr als ein Sidechain-Signal an den Trackspacer schicken will, kann eine Returnspur nutzen.

Bedienung und GUI

Wenn das Routing steht, ist die Bedienung des Trackspacers sehr simpel. Über einen Low- bzw. Highcut-Regler erlaubt das kleine Helferlein seinen Arbeitsbereich einzuschränken, während der Amount-Regler bestimmt, wie stark der dynamische EQ zupackt, also die aus dem Triggersignal gewonnenen Frequenzbereiche absenkt. Das wars im Wesentlichen auch schon.

Klickt man auf den kleinen Button am unteren rechten Rand des „Displays“ kommt das Panel mit den Optionen zum Vorschein, wo sich noch ein paar Dinge einstellen lassen. Attack und Release werden wohl niemanden überraschen, „Sidechain“ macht das Signal am Triggereingang zu Testzwecken hörbar. Schon eher überraschend ist die Möglichkeit, mit dem Panoramaregler zu entscheiden, wo der Effekt ansetzen soll und richtig cool ist die Möglichkeit, die Funktion des Trackspacers auf das normale Stereofeld oder aber nur Mitte bzw. die Seitensignale anzuwenden.

Stärken des Plugins?

Was ist nun das bevorzugte Einsatzgebiet des Trackspackers?

Seine große Stärke ist es Platz für Spuren zu schaffen, die mit wechselnden Frequenzen arbeiten. Das beste Beispiel ist ein gesungenes Vocal oder ein Soloinstrument, wie eine Flöte oder ein Blasinstrument. Um auf die Anwendung im DJ-Bereich zurückzukommen, bringe ich hier auch den Klassiker an, nämlich ein Acapella über einen schon ausproduzierten Track zu legen. Da nur die Frequenzen geduckt werden, die im triggernden Signal tatsächlich vorkommen, werden die Spuren, die geduckt werden, weniger stark verändert, als beim Sidechaining mit einem pauschal alle Frequenzbereiche anpackenden Sidechain-Kompressor.

Erstaunlich gut funktioniert der Trackspacer auch beim klassischen Redrum. In dem hier drunter eingebetteten Video staucht der Trackspacer von der zusätzliche Kick getriggert den darunter liegenden alten Track sehr sauber weg, ohne dass der Bassbereich des Originals komplett verschwindet. Die neue Kick setzt sich schön durch, klingt mindestens genauso laut, wie ohne Trackspacer, aber -wie man an der Masterpegelanzeige schön sehen kann- bei insgesamt deutlich konstanterem Pegel. Das liegt hauptsächlich daran, dass der Trackspacer auch die hohen Frequenzen des Originaltunes wegdrückt, wo der Klick der neuen Kick sitzt.

Preis für die Lösung

Der Preis für den Trackspacer beträgt ca. 60,- . Nicht ganz billig, aber für das Gebotene ein fairer Preis, wie ich finde.

Zu guter Letzt noch ein Video, bei dem der Trackspacer benutzt wird, um einer Stimme mehr Durchsetzungskraft gegen ein Piano zu verleihen: