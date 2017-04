Top News: GRP R24, Analog/MIDI Step Sequencer

Schon witzig, dass du als Beispiel für ein zeitgemäßeres Gerät ausgerechnet den MAQ16/3 aufführst.

M.E. gibt es kein aktuell erhältliches Gerät, dass unzeitgemäßer funktioniert.

War es schon für den Funktionsumfang, mit dem es ursprünglich erschien mit deutlich zu wenigen Bedienteilen ausgestattet, wurde es durch Morbus Funktionalis in Zusammenhang mit Morbus Historalis inzwischen fast komplett unbedienbar. Will meinen: Es sind über die Jahre etliche Funktionen hinzugekommen, aus Gründen der Abwärtskompatibilität zur Hardware wurden diese durch Zwei- und Dreifachbelegungen der Taster + absurden Klammergriffen zum Aufruf weiter Funktionen in das Gerät hineingeprügelt. „Schlimmer geht immer“ ist offensichtlich das Motto nach jedem Firmware-Update.

Was die grundsätzliche Ansteuerung (analog vs. digital) betrifft hast prinzipiell Recht, auch wenn gewisse Wackler in der Sequenz, die durch Bauteiltoleranzen hervorgerufen werden, sicherlich für den einen oder die andere Charme haben mögen.

Aber als Beispiel für ein zeitgemäßes Gerät taugt der MAQ aus o.g. Gründen leider so überhaupt nicht…