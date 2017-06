TOP NEWS: Hughes & Kettner ERA1, Akustikgitarrenverstärker

Dieses Jahr scheint irgendwie ein Ruck durch die Verstärkerszene zu gehen. Nachdem wir erst vor wenigen Tagen vom neuen Mesa Boogie Akustikamp berichtet haben, läutet man wohl auch bei Hughes & Kettner eine neue „Ära“ ein und präsentiert den ersten Verstärker für akustische Instrumente, den Hughes & Kettner ERA1.

Erhältlich in einer Holzoptik oder mit schwarzem Tolex überzogen, besitzt der ERA1 250 Watt Ausgangsleistung, die über einen 8″ großen Lautsprecher mit einer zusätzlichen 1″ Hochtonkalotte abgegeben werden. Insgesamt besitzt der ERA1 vier Kanäle, von denen Kanal 1 und 2 identisch aufgebaut sind. Hier gibt es Regler für die Lautstärke des Kanals, eine Dreiband-Klangregelung für Bässe, Mitten und Höhen, einer zur Auswahl der integrierten Effekte, ein Schalter zum Absenken des Eingangspegels um -10 db, sowie weitere Schalter für „Shape“ und „Mute“.

Die beiden übrigen Kanäle sind deutlich sparsamer ausgestattet. So besitzt Kanal 3 lediglich einen Lautstärkeregler, der ein AUX-IN Signal steuert. Kanal 4 wurde an die Rückseite verfrachtet und bestimmt nur die Intensität der Effekte, von denen Hall, Echo, Chorus und Flanger in verschiedenen Kombinationen zur Verfügung stehen.

Der 351 x 285 x 290 mm große und knapp 10 kg schwere Hughes & Kettner ERA1 besitzt eine Stütze, mit der sich das Gehäuse anwinkeln lässt. Alternativ dazu kann der Verstärker auch auf einem Hochständerflansch montiert werden.

Die Facts zum neuen Hughes & Kettner ERA1 kurz und knapp

Vierkanaliger Akustikgitarrenverstärker mit eingebauten Effekten

Gewicht: 9,85 kg

Maße: 351 x 285 x 290 mm

eingebauter 1×8″ Lautsprecher mit einer 1″ Hochtonkalotte

16 integrierte Effektkombinationen mit Chorus, Hall, Echo und Flanger

Ausgänge: Di-Out, Line-Out, Channel-Out, Optical Out (über S/PDIF Toslink Kabel), Kopfhöreranschluss, Tuner-Out

eingebauter Effektweg

optional erhältlicher Fußschalter zum Stummschalten der Effekte und/oder des Verstärkers

Ab Juli soll die Auslieferung des Hughes & Kettner ERA1 an den Einzelhandel beginnen, der Preis scheint mit rund 1200,- Euro sehr fair für das Gebotene.