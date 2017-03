Top News: Mooer Micro Preamps, Gitarrenverstärker

Zehn auf einen Streich! Mooer stellt mit der Micro Preamp Series zehn verschiedene preisgünstige Gitarrenvorverstärkermodelle im Platz sparenden und Pedalboard-freundlichen Format vor:

Micro Preamp 001: basiert auf Diezel® Hagen

Micro Preamp 002: basiert auf Marshall® JCM900

Micro Preamp 003: basiert auf Koch® PowerTone

Micro Preamp 004: basiert auf VOX® AC30

Micro Preamp 005: basiert auf EVH® 5150

Micro Preamp 006: basiert auf Fender® Blues Deluxe

Micro Preamp 007: basiert auf ToneKing® Falcon

Micro Preamp 008: basiert auf Mesa Boogie® MKIII

Micro Preamp 009: basiert auf Engl® Blackmore

Micro Preamp 010: basiert auf TwoRock® Coral

Die Mooer Micro Preamps stellen klanglich akkurate digitale Rekreationen der Vorstufensektionen angesagter Röhrenverstärker dar. Mooer hat die Vorbilder mit einer eigens entwickelten, brandneuen Technologie analysiert, um Sound, Dynamik und Tonansprache einzufangen. Jeder der zehn Mooer Micro Preamps bietet zwei Kanäle, einen unabhängigen 3-Band EQ, Gain- und Volume-Regler pro Kanal, eine integrierte, schaltbare Speaker-Emulation und zwei verschiedene Fußschalter-Modi, um die Wünsche aller Gitarristen erfüllen zu können.

Die Micro Preamps lassen sich direkt an einer Gitarren-Endstufe oder am Effects Return eines jeden qualitativ hochwertigen Gitarrenverstärkers (vorzugsweise Röhren-Amp) anschließen. Die eingebaute, schaltbare Lautsprecherboxen-Emulation ermöglicht außerdem den direkten Anschluss an eine Soundkarte, einen Aktivmonitor oder ein P.A.-System, ohne dass ein Gitarrenverstärker bzw. eine Gitarrenbox benötigt wird.

Da es sich bei den Mooer Micro Preamps um komplett ausgestattete Vorstufen, mit entsprechend hohem Ausgangspegel handelt, sind sie nicht für den Anschluss am Instrumenteneingang von Gitarrenverstärkern geeignet. Effektpedale wie Overdrive- und Distortion- Pedale lassen sich sehr gut vor den Mooer Micro Preamps in den Signalweg einfügen.

Die Specs

zehn verschiedene Modelle lieferbar

digitale Arbeitsweise

Klanglich akkurate digitale Rekreationen der Vorstufensektionen angesagter Röhrenverstärker

hochqualitative zweikanalige Vorstufe

unabhängiger 3-Band EQ pro Kanal

Gain- und Volume-Regler pro Kanal

Integrierte, schaltbare Speaker-Emulation

2 verschiedene Fußschalter-Modi zur Auswahl: An/Aus oder Kanal A/B

Zum direkten Anschluss an Gitarrenendstufen, Effects Return, Soundcard, Aktivmonitor, P.A. etc.

Overdrive- und Distortion-Pedale lassen sich vorschalten

Nicht geeignet zum Vorschalten vor den Instrumenteneingang eines Gitarrenverstärkers (!)

Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für den Mooer Micro Preamp beträgt inkl. Mwst. je 105,77 Euro.