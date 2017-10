Vergleichstest: Digitalpianos obere Mittelklasse, Kawai CA67, Roland HP605, Yamaha CLP-575

In der oberen Mittelklasse der Digitalpianos hat sich in den letzten Monaten einiges getan. Kawai überarbeitete seine Produktreihe der CA-Serie komplett und brachte die Modelle CA17, CA67 und CA97 auf den Markt. Roland legte etwas später mit den neuen Modellen HP603 und HP605 nach. Yamaha hatte bereits im Jahr 2014 die CLP-Reihe komplett neu aufgesetzt, darunter das CLP-575. Also machten wir uns auf den Weg, um drei gleichartige Digitalpianos direkt miteinander zu vergleichen. Heraus gekommen ist der Vergleichstest der Digitalpianos Kawai CA67, Roland HP605 und Yamaha CLP-575. And the winner is …

Drei Hersteller und täglich grüßt das …

Zunächst ein Wort vorab. Dass in diesem Vergleichstest wieder die Hersteller Kawai, Roland und Yamaha vorkommen, ist nicht unserer Präferenz für diese japanischen Firmen geschuldet, sondern liegt einfach daran, dass es im Bereich der Digitalpianos und besonders in diesem oberen Mittelklasse-Segment einfach keine anderen Konkurrenten gibt. Während sich im Einsteigerbereich auch andere Hersteller tummeln, darunter u.a. die Eigenmarken der großen deutschen Musikhäuser, wird das Feld mit ansteigendem Preis immer dünner. Zwar legte die Firma Casio in Zusammenarbeit mit Bechstein kürzlich eine aus aktuell zwei Modellen bestehende Celviano GP-Reihe auf, doch diese war zum Testzeitpunkt leider nicht verfügbar. Einen Einzeltest des GP-300/GP-500 werden wir aber bald nachreichen.

Kommen wir also zu unseren heutigen Konkurrenten, dem Kawai CA67, dem Roland HP605 und dem Yamaha CLP-575. Zunächst eine kurze Einzelvorstellung mit den wichtigsten Fakten:

Kawai CA67

Die CA-Reihe von Kawai gehört aufgrund ihrer Holztastaturen mit Sicherheit zu den besseren Digitalpianos, die man aktuell kaufen kann. Schon das kleinste Modell der Serie, das CA17, verfügt über diese Holztastatur. Der größere Bruder CA67 ist mit der Grand Feel II Tastaturmechanik samt Druckpunktsimulation, 3-Punkt Sensor und Ivory Touch Oberfläche ausgestattet. In jede Taste sind kleine Gewichte eingelassen, die das Spielen darauf sehr realistisch wirken lassen. Geboten werden 60 Sounds, eine maximale Polyphonie von 256 Stimmen, Effekte, Split-, Layer- und Vier-Hand-Modus sowie Registrierungen und ein interner Recorder.

Roland HP605

Das HP605 ist nahezu baugleich zum kleineren Bruder HP603, bietet allerdings ein paar kleine Zusatzfunktionen. Hinsichtlich der Tasten kommt eine Roland eigene PHA-50 Tastatur zum Einsatz, die im Gegensatz zu Kawai und Yamaha nur teilweise aus Holz besteht, ein Großteil ist aus Kunststoff gefertigt. Im direkten Vergleich werden wir später noch sehen, wie sich das auswirkt. Klanglich bietet das Roland klassischerweise den größten Fundus an Sounds, so auch das HP605, was insgesamt 307 Klänge unter der Haube hat und das bei einer maximalen Polyphonie von 384 Stimmen. Auch das Roland bietet die Standardfunktionen bzw. -ausstattung mit Split, Layer, Vier-Hand-Modus, Effekte, Metronom, Recorder etc. Dazu bietet das HP605 sogar eine Bluetooth Schnittstelle, über die man eine drahtlose Verbindung zu einem Smartphone oder Tablet herstellen kann. Musik kann so ganz einfach an das HP05 gestreamt und darüber wiedergegeben und dazu geübt werden.