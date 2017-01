News: Retrokits RK-004

Wie unsere Kollegen von Gearnews hier bereits berichteten gibt’s was neues aus dem Hause Retrokits: den Retrokit RK-004! Beim RK-004 handelt es sich um einen MIDI-Hub und MIDI-Merger der MIDI auf ein neues Level hebt. Doch was genau ist besonders an diesem Teil? Wir nehmen das Ding mal unter die Lupe!

Der RK-004 besitzt neben 7 DIN-MIDI-Anschlüssen auch 3 USB-Anschlüsse von denen einer als Programmierschnittstelle fungiert, einen Tap-Tempo-Knopf und ein analoger Synch Eingang sowie Ausgang. Eines der Basic-Features des Retrokits RK-004 ist „MIDI-thru“, womit der RK-004 als MIDI-thru Box verwendet werden kann, nützliche Sache hierbei: jeder Anschluss kann sowohl als MIDI-Input oder MIDI-Output verwendet werden, dass heißt man kann bis zu 6 MIDI-Quellen in einen Ausgang bündeln oder eine MIDI Source in bis zu 6 Ausgänge splitten, die Richtung der Ports is „ad hoc“ sprich man kann einfach einstöpseln und loslegen! Ein weiteres Feature stellt „MIDI merge“ dar. Damit kann zum Beispiel ein Soundmodul mit 2 unterschiedlichen Controllern gleichzeitig bedient werden, andersrum funktioniert das natürlich auch. Als weitere Kernfunktion werden die beiden Analog Synch In- und Outputs genannt. Der RK-004 verfügt über die guten alten Analog Synch Anschlüsse. Dadurch ist es möglich einen Analog-Synch-Generator als Master-Clock einzubinden, also kann man MIDI Clocks aus Analog-Synch generieren. In die andere Richtung funktioniert das Ganze natürlich ebenfalls!

Der Retrokits RK-004 kann dank des PiZero-Layouts auch mit einem RaspberryPi verbunden werden, wodurch man USB-only MIDI Geräte in die richtige MIDI-Welt mergen kann. Dazu steht auf der Herstellerwebsite ein passendes Disk Image zum Download bereit! Durch eine Web-App kann der RK-004 sehr einfach programmiert werden. Alle Einstellungen werden durch ein Audio-Signal zum Retrokits geschickt und dadurch die Hardware konfiguriert.

Wer also viel MIDI-Equipment besitzt oder einfach ein wenig flexibler unterwegs sein will sollte sich noch etwas tiefer mit dem RK-004 auseinander setzen. Aktuell besitzt das Unternehmen einen leichten Liederengpass, was natürlich gut veranschaulicht wie gefragt die Teile gerade sind! Preislich gibt es 2 Versionen des Retrokit RK-004, die nackte Rohvariante für 104€ und eine acrylummantelte Version für 114€ – Verfügbarkeit sollte sich nächste Woche wieder einstellen!