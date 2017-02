Talent: Super Straßengitarrist

Also ich weiss von einem Straßenmusikanten,

dass man sehr gut damit verdient.

Mein Kollege hat das 1 – 2 mal in der Woche in der Innenstadt gemacht,

damit er im Monat was zum leben hat.

Zusätzlich zum Hartz4, er kriegt also noch eine Wohnung bezahlt.

Wie das in Polen ist weiss ich nicht, aber ich denke nicht das der Herr Goli obdachlos ist, nur weil er auf der Straße musiziert.

Er macht das ja auf der Straße, weil es ihn dort am meisten befriedigt.

Laut Fanpage.

Mit dem was er einnimmt, kann er sich jedenfalls eine Wohnung leisten.