Native Instruments Traktor Kontrol S3 DJ-Controller geleaked!

Zeigt dieser Leak den neuen Traktor DJ-Controller?

Seit der Ankündigung einer neuen Hardware für Traktor wurde wild spekuliert, um was es sich dabei handeln könnte. Viele Fans von Traktor wünschen sich seit langem ein Update für den in die Jahre gekommenen Kontrol Z2 oder ein Single Deck wie den Kontrol D2, aber mit den Joghweels des Kontrol S4 MK3. Allem Anschein nach werden die Wünsche nicht nicht erhört werden, zumindest nicht allzu bald. Dem französische Händler Energyson ist da wohl ein kleiner Fehler unterlaufen, indem er einen Controller namens Traktor Kontrol S3 offen sichtbar in seinem Shop präsentiert, obwohl es seitens Native Instruments noch keine offizielle Ankündigung gab.

Wider Erwarten handelt es sich um einen weiteren DJ-Controller, der sich zwischen Kontrol S2 MK3 und -S4 Mk3 positionieren wird.

Das Gerät soll über einen 4-Kanalmixer verfügen, der aber ohne Standalone-Funktionalität auskommen muss. Wie damals beim Kontrol S5 wird es zumindest ein Eingang für externe Geräte und einer für ein Mikrofon verbaut sein. Vom S4 MK3 wurden die XLR- bzw. Klinken-Ausgänge für Master- und Booth-Out übernommen

Die Jog-Wheels werden wohl nicht motorisiert sein, ebenso fehlen -wie beim S2 MK3 -die Effekt-Steuerungen für die Effekt-Slots von Traktor Pro3.

Der Traktor Kontrol S3 muss auch auf die Displays des S4 Mk3 verzichten, dafür spendierten NI ihnen aber das gleiche Metering wie beim S4 MK3.

Das Gerät soll für 599,- Euro über den Ladentisch gehen und soll, so die Info in dem genannten Online-Shop, ab November lieferbar sein.