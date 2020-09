News: Strymon bringen NightSky heraus

Neues Hallwunder von Strymon!

BigSky, BlueSky – und jetzt: NightSky. Der Himmel hat sich geöffnet, und Strymon haben sich mal wieder dem endlosen Thema Hall zugewandt. Es macht ein bisschen Sinn: Nach dem Volante, eine spezifische Tape Delay-Variante, kommt nun eine spezifische Hall-Variante im Multieffekt-Format – und nein: Mit einem BigSky 2.0 hat das hier nichts zu tun. Unabhängig davon, was man vom ständigen Teasen halten mag, auf das sich gerade unzählige Firmen versteifen (mich fängt es ehrlich gesagt an, ein bisschen zu nerven) – wenn Strymon etwas rausbringt, horcht die Musikszene jedenfalls auf.

Der NightSky ist ein „Time Warped Reverberator“ und scheint wohl die Sorte Pedal zu sein, bei der ein paar Noten ausreichen, um ganze Lawinen loszutreten. Der NightSky ist auch – betont – experimentell: er wirft Pitch-Prozessierung, Harmonien, Synthie-Filter, Waveshapes sowie einen Step-Sequencer zusammen und verspricht, etwas vollständig eigenes zu sein. Viele Firmen kündigen sich gerne auf diese Weise an: Bei Strymon ist man versucht, ihnen zu glauben.

Also – was genau sind die Funktionen des NightSky? Das wird nur ein ausführlicher Test darlegen, aber ein bisschen kann man auf die Details eingehen: Drei grundlegende Delay-Typen stellen das Fundament dar. Sparse, Dense und Diffuse erlauben das Einstellen der Hall-Texturen, besitzt Shimmer-Funktionen und weitreichende Einstellmöglichkeiten für Harmonien, einen Pre- und Post-Drive, einen Synthie-Low-Pass-Filter, klassische Modulation, eine Morph-Funktion, bei der fließend zwischen zwei Presets gewechselt werden kann (sehr interessant!) sowie einen 8-Step Sequencer, der sowohl in Sachen Pitch als auch Size eingestellt werden kann. Achso – eine Glide-Funktion hat der Sequencer auch. Freeze-Funktion mit Overdub-Möglichkeiten gibt’s obendrauf, sowie ganz Strymon-typisch alle denkbaren Anschlüsse. Die Freeze-Funktion ist übrigens für den Sequenzer genauso einstellbar, und ihr könnt prozessierten oder unprozessierten Sound dann drüber spielen. 16 Presets können direkt am Gerät, und 300 per MIDI. Einen Anschluss für ein Expression-Pedal gibt es ebenfalls sowie hochwertige D/A- und A/D-Wandler.

Hach, Strymon. Man darf sich freuen – auf die Schmiede aus den Staaten ist Verlass. Wir werden den NightSky schon bald sowohl für Synthesizer als auch Gitarre ausführlich testen und schauen, ob es sowohl in ein Modular-Rig passt sowie auf ein Pedalboard.