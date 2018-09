Test: BenQ ScreenBar Bildschirm-Leuchte

Perfektes Arbeitslicht für die DAW

Ab und zu müssen wir hier auch „Off-Topic-Produkte“ vorstellen, vor allem, wenn sie so hervorragend in ein bildschirmgestütztes Projektstudio passen wie die BenQ ScreenBar.

Die Rede ist hier von einer USB-Arbeitsplatz-Leuchte, die ganz einfach oben an den Bildschirm gehängt wird.

Status Quo an meinem DAW-Arbeitsplatz

Bislang sah das bei mir so aus.

Um nicht das gesamte Studio in helles Licht zu tauchen, besitze ich eine Schreibtischlampe neben dem Monitor, die ich aber nach hinten oben an die Wand strahlen lasse, da sie sonst, selbst bei schwachen Leuchtmitteln, den Arbeitsplatz zu hell anstrahlt.

Montage und Bedienung der Bildschirmleuchte

Die BenQ ScreenBar kommt in einer flachen Schachtel. Das schwarze Metallgehäuse ist unaufdringlich und die Leuchtröhre selbst so schmal wie mein kleiner Finger.

An Bedienelementen gibt es auf der schwarzen Röhre Touch-Sensoren für Helligkeit, Farbtemperatur, Ein- und Ausschalter sowie eine Sensor-Taste für eine automatische Einstellung.

Die BenQ ScreenBar konnte ich ohne Anleitung in fünf Minuten zusammenstecken, auf den Bildschirm hängen, wo sie duch ein Gegengewicht fest arretiert wurde und mit dem Bildschirm via USB-Anschluss verbinden.

Computer an, Stehlampe weg – und hier das Ergebnis:

Praxistest der BenQ ScreenBar

Der Arbeitsplatz ist perfekt beleuchtet, ohne Spiegelungen auf dem Bildschirm oder der Tastatur zu erzeugen.

Die Sensoren reagieren bereits auf die kleinste Berührung und sind vom Arbeitsplatz aus gut erreichbar. Die Einstellungen bleiben dabei auch nach dem Abschlten erhalten.

Schaltet man auf Automatik um, erkennt die BenQ-Screenbar automatisch die Helligkeit des Raumes und des Bildschirms und passt sich automatisch an.

Was mir noch positiv aufgefallen ist: Die Arbeitsplatzleuchte verschwindet praktisch unsichtbar am oberen Bildschirmrand, sie schaltet sich selbstverstndlich mit dem Computer an und aus und sie streut keine seltsamen Zirpgeräusche in die USB-Audiokanäle. Außerdem strahlt sie keine Wärme ab.

Was mich stört: Für meinen Geschmack könnte die BenQ Screenbar noch weiter gedimmt werden. Mir ist sie in der dunkelsten Stufe immer noch einen Tick zu hell. Mal sehen, vielleicht helfe ich da mit einer kleinen Folie nach ;-). Vor allem aber die Automatik-Version ist mir viel zu hell.

Und zu guter Letzt der Preis für soviel Design und Lichtfreiheit: aktuell 99,-€. Das mag dem ein oder anderen hoch erscheinen, ich persönlich habe damit aber endlich die Arbeitsplatz-Leuchte gefunden, die ich immer gesucht habe. Das ist mir allemal 99,-€ wert.