Test: CAD E300S, e70, Groß- und Kleinmembranmikrofon

Heute finden sich das CAD E300S, ein Multi-Pattern Großmembranmikro und das CAD e70, ein Kleinmembraner, zum Test ein. Die beiden Mikrofone gehören der Equitek Linie des Herstellers an.

CAD Audio gehört bei uns nicht unbedingt zu den Big Playern, in Übersee sieht es dagegen etwas anders aus. Die amerikanische Firma aus Ohio existiert seit 1988 und ging aus der schon 1931 gegründeten Astatic Corporation hervor. Während zunächst in den USA produziert wurde, ging die Fertigung Anfang des 21. Jahrhunderts nach Asien. Inzwischen wird auch wieder in Amerika hergestellt, das ebenfalls in der Equitek Linie angebotene E100S wird mit „Engineered an built in the USA“ beworben.

CAD E300S

Das Großmembranmikro ist eine Neuauflage des von 1998 bis 2001 hergestellten Equitek E300 ohne das “S“. Die aktuelle Version ist seit 2012 erhältlich.

Die goldbedampfte 1,1“ Doppelkapsel ermöglicht die drei Richtcharakteristiken Niere, Kugel und Acht. Ein Low Cut Filter bei 135 Hz, 6 dB/oct ist ebenso vorhanden wie ein PAD-Schalter, der um 20 dB absenkt. Damit erreicht das Mikro eine MAX SPL von 145 dB. Ungewöhnlich ist ein vierter Schalter, der das Mikro einschaltet. Das originale E300 verwendete zur Stromversorgung zwei 9 Volt Akkus, die über die Phantomspeisung geladen wurden. Ob die neue Version ebenso arbeitet oder der Schalter schlicht eine Reminiszenz an das Originaldesign ist, darüber schweigt sich das beiliegende Datenblatt wie auch der Internetauftritt aus.

Also erst einmal weiter mit den verfügbaren Daten. Der Frequenzgang ist mit 20 Hz bis 18 kHz angegeben, die Empfindlichkeit mit -34 dBV (20 mV) @ 1 Pa, die Impedanz mit 220 Ohm. Das Rauschverhalten liegt bei 12 dBA.

Das CAD E300S ist ein ganz schöner Brocken, 190 mm hoch und mit einem Durchmesser von 77 mm. Damit bringt es 1 kg auf die Waage.

Mitgeliefert werden eine schnörkellose, funktionelle Spinne, in der das Mikrofon mittels Rädelschraube befestigt wird. So ist es ganz gut, dass der zugehörige Transportkoffer so mit Formschaum gefüttert ist, dass das Mikro mit angebrachter Spinne verpackt werden kann.

Der Plastikkoffer trägt mit 27 x 23 x 21 cm ebenfalls dick auf, wobei die ganze obere Hälfte schlicht mit einem Schaumstoffblock gefüllt ist.

Die Verarbeitung ist gut, das zweilagige Einsprechgitter sehr stabil, die Kippschalter laufen gut und rasten sauber ein. Leider sind sie etwas fummelig zu bedienen, da sie teilweise von den Gummis der Mikrofonspinne verdeckt werden. Aber da stellt man ja auch nicht permanent dran herum.