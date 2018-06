Test: Chris Hein Ensemble Strings, Sound Library

All together now!

Chris Hein, der Altmeister der authentisch-detailverliebten Sound-Library, ist zurück. Nach seinen diversen Orchestral-Brass und -Woodwinds, Gitarren (inklusive Mandolinen, Banjos und mehr) und Bass-Bibliotheken und den vier Solo-String-Librarys bringt er jetzt folgerichtig die Chris Hein Ensemble Strings heraus, die wie gewohnt unter dem Best Service-Label erscheinen. Nun ist der Markt an ordentlichen Streicher-Librarys mit VSL, Cinematic Strings, CineStrings, Vertigo Strings, LA Scoring Strings oder Emotive Strings (um nur einige zu nennen) ja durchaus gut gefüllt. Brauchen wir überhaupt noch eine mehr? Und – was haben die Chris Hein Ensemble Strings, was wir bisher vermisst haben?

Download & Installation

Die Chris Hein Ensemble Strings sind sowohl als DVD-Box als auch als Download für jeweils 399,- Euro erhältlich. Das 30 GB große Paket wird in der Download-Variante wohl nur noch den Internetnutzern in schlecht verkabelten ländlichen Gebieten die Sorgenfalten auf die Musikerstirn treiben. Runterladen, in ein Verzeichnis der Wahl entpacken, den kostenlosen Kontakt Player 5 (oder die kostenpflichtige Vollversion von Kontakt 5) auf den neuesten Stand bringen bzw. installieren, falls noch nicht vorhanden und am Ende die Ensemble Strings über Native Access registrieren – fertig. Hat man alles richtig gemacht (und da gibt es eigentlich nichts, was man falsch machen könnte), erscheinen die Chris Hein Ensemble Strings als weitere Library in Kontakt 5. Da hatte ich in den letzten Wochen deutlich kompliziertere Fälle im Test. Ein Handbuch gibt es bisher nur als englischsprachiges PDF, das an einigen Stellen noch Lücken und Absätze, die mittendrin abbrechen, aufweist und teilweise auch aus anderen Chris-Hein-Manuals kopiert wurde – so ist an einer Stelle zum Beispiel von „Chris Hein Harmonica“ die Rede. Etwas nachlässig.

Das Soundmaterial

Anders als sonst üblich wurden die Ensemble Strings eben nicht im Ensemble oder kleineren Gruppen aufgezeichnet. Stattdessen wurden separat aufgenommene Instrumente einzeln editiert, aufeinander abgestimmt und anschließend im Stereopanorama platziert und zu einem Ensemble zusammengefügt. Das hat dann natürlich gleich mehrere Vorteile: Timing und Stimmung der einzelnen Streicher können – nach der Einspielung – korrigiert werden, so dass der gewünschte Klangcharakter des Ensembles nicht durch die Unpässlichkeit eines Solisten ruiniert werden kann; zudem wurden damit dann auch einige spezielle Artikulationen integriert, die erst im Zusammenbau entstanden sind – dazu gleich mehr. Insgesamt schöpfte Chris Hein aus einem Pool von über 120.000 Samples, wobei ein Teil vermutlich auch aus den zuvor erschienenen Solo-String-Projekten stammt. Wenn dem so ist, ist das eine völlig legitime Art der Zweitverwertung.

Entstanden sind so sieben Kontakt-Instrumente (All Mix High, Mid und Low sowie Bass, Cello, Viola und Violine), jeweils in den Versionen „Full“ – also große Besetzung – und „Small“ für die intimeren, leiseren Momente im Orchestergraben, beide mit – je nach Artikulation – drei bis zu acht Dynamic Layer, die wahlweise per Keyboard, X-Fade (CC11) oder einer Kombination daraus getriggert werden; auch eine vorgezeichnete Dynamikkurve ist möglich. Für jedes der Instrumente gibt es 32 Artikulationen und Spielweisen, die – wie immer bei Kontakt – per Key-Switch ausgewählt werden, wobei sich die Switches frei editieren lassen. Was angesichts der dafür 26 verfügbaren Tasten von A -1 bis A #1 bei 32 Artikulationen auch Sinn macht. Außerdem lassen sich die Artikulationen auch einem (frei belegbaren) CC-Wert zuweisen, um dann eben per MIDI (Regler) umgeschaltet zu werden.