Test: EastWest MIDI Guitar Series, Orchestral Library

Die Geschichte ist so alt wie die Musik an sich. Wann immer der Mensch einen Gegenstand gefunden hat, aus dem er einen melodischen oder rhythmischen Klang erzeugen konnte, war er schon wieder auf der Suche, wie er diesen Klang erweitern oder ergänzen kann. Ähnlich einem Pedal Nerd auf dem „der Weg ist das Ziel“-Trip, dessen Suchen nach dem ultimativen Ton wichtiger geworden ist, als den ultimativen Ton auch wirklich zu finden.

Sprengte der Synthesizer bereits in den Siebzigern die Vorstellungskraft von Musizierenden, war es der Samplerboom der Achtziger, welcher endgültig jegliche Form von Klängen oder Geräuschen in einen Song zwängen konnte. Um diese Art der Musikspeicherung abrufen zu können, erinnerte man sich seiner Zeit an die DIN-Stecker, welche die Älteren unter euch noch von Papas Braun Stereoanlage kennen werden. Fünf Leiter auf kleinstem Raum, erwartungsgemäß eine deutsche Erfindung, welche der japanischen Cinch Armada um Längen überlegen war, allerdings nur ein Bruchteil so cool aussah.

Durch die neu eingeführte MIDI-Schnittstelle hingegen erlebte diese Steckerform jedoch eine neue Karriere. Jetzt ging es nur noch darum, das passende, möglichst polyfone Instrument zu finden, welches die Sampler ansteuern sollte. Die Entscheidung war schnell gefunden. Eine Gitarre schied mit ihren mannigfaltigen Modulationsmöglichkeiten wie Vibrato, Bendings und der Möglichkeit eines unsauber gespielten Tons sehr schnell aus, während das Keyboard lediglich mit dem Parameter Lautstärke hervorragend zu bändigen war. Von da an war alles, was mit „elektronischer“ Musik assoziiert wurde, fest in Keyboarder Hand.

Warum diese Geschichtsstunde? Nun, der folgende Testbericht der EastWest MIDI Guitar Series hat etwas von einer Marsexpedition, will heißen, wir bewegen uns in einem Terrain, was nicht für unsere Natur gemacht ist. Wenn wir darin überleben, erschließen sich dem Gitarristen neue Welten, respektive ungeahnte Klänge, aber vorher gilt es, die „feindliche Umgebung“ zu erschließen. Nun denn, wie gelangen wir denn nun in den Makrokosmos der Sampler-Verwaltung?