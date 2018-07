Test: JHS Pedals The Bonsai, Effektgerät

Äußerst flexibles Gewächs!

Der Ibanez Tube Screamer ist wahrscheinlich der bekannteste Verzerrer bzw. Overdrive-Pedal der Welt. Dieser hat im Laufe seiner nunmehr etwa 40-jährigen Existenz einige Updates und Modifikationen erfahren. Die Idee von dem amerikanischen Hersteller JHS Pedals, einen Tube Screamer mit quasi allen sinnvollen, teilweise nur minimalen Varianten in einem Pedal zu bauen, ist sehr interessant. Mit dem JHS Pedals The Bonsai erwirbt man quasi neun verschieden Tube Screamer. Das Original, der Ibanez Tube Screamer TS808, generiert bzw. verarbeitet beispielsweise wenig Bässe. Das hat einige Gitarristen gestört, worauf sie mittels eines Austauschs eines Kondensators den Frequenzgang nach unten erweiterten. Andere Varianten fügen weiter LEDs hinzu, um mehr Verzerrung zu erreichen.

Auch der TS9 erfreute sich großer Beliebtheit. Pedalgurus, wie Robert Keeley, der viele Modifikationen für diverse Pedale anbietet, verbesserte das Pedal auf seine Weise, indem er einige Kondensatoren gegen hochwertigere Typen (Scheibenkondensatoren im Picofarad-Bereich gegen Filmkondensatoren oder auch sogenannte Silver Micas etc.) austauschte und deren Werte auf seine persönlichen Bedürfnisse abstimmte (mehr Bass, weniger Höhen etc.). Die Anleitungen zu den entsprechenden Modifikationen findet man im Netz. Das JHS Pedals The Bonsai Pedal besitzt gleich satte 9 Tube Screamer Modi (fünf klassische TS-Schaltkreise und zwei populäre Mods).

JHS Pedals The Bonsai – Facts & Features

Die Elektronik des Pedals ist in einem soliden Metallgehäuse untergebracht. Die Lackierung des JHS Pedals The Bonsai Pedals ist farblich, wie sollte es auch anders sein, in Hellgrün gehalten und wurde sauber ausgeführt. Die Stromversorgung erfolgt erwartungsgemäß über ein 9-Volt-Netzteil (2,1 mm x 5,5 mm Hohlstecker, Minuspol innen), das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die Stromaufnahme beträgt bei einem Overdrivepedal à la Tube Screamer nur einige (10-20) Milliampere. Ein Betrieb mit einem 9-Volt-Block ist nicht möglich, da der Platz im Gehäuse schlicht dafür nicht ausreicht.

Die Verarbeitung des JHS Pedals The Bonsai Pedals macht einen sehr guten Eindruck. Natürlich haben wir auch jeweils einen 6,3 mm Monoklinken-Ein-/Ausgang, einen Metallschalter und eine grüne Status-LED. Das Pedal arbeitet wie der originale Tube Screamer von Ibanez und seine Abkömmlinge voll analog und besitzt True-Bypass. Viele alte Tube Screamer aus den 80ern waren ja noch nicht damit ausgerüstet, sondern verwendeten einen gepufferten Bypass.

Der Bonsai wurde mit satten neun (!) Tube Screamer Varianten ausgestattet. Diese wären im Einzelnen:

OD-1 / TS-808 / TS-9 / MSL (Power or L Serie) / TS-10 /Exar OD-1 / TS-7 / Keeley Mod Plus / JHS Strong Mod. Wie man sieht, hat JHS Pedals selbst auch eine Variante kreiert, die wir uns später auch anhören werden.

Regler des JHS Pedals The Bonsai

Wie zu erwarten, finden wir die drei klassischen Regler, die man vom Tube Screamer (und den meisten anderen Overdrive-Pedalen) kennt, vor: Volume, Drive und Tone. Die eigentliche Neuheit ist der Drehregler zum Wählen der neun oben bereits erwähnten TS-Modi, der den Bonsai überhaupt erst so flexibel macht.