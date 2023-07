Test: Adam A8H, Nahfeldmonitor

Im Kreis der klanglichen Schwergewichte!

Adam Audio genießt bereits seit geraumer Zeit einen sehr guten Ruf in der Szene. Firmen-definiernende Bauelemente, wie zum Beispiel der X-ART Folded Ribbon Hochtöner, tragen zusätzlich dazu bei, die Position zu stärken und sich gegen die alles andere als schwachbrüstige Konkurrenz durchzusetzen. Mit der Adam A8H schnuppert Adam aufgrund der Leistungsdaten bereits leicht Luft im Midfield-Bereich, wird aber dennoch im Nahfeldmonitorbereich vermarktet. Mal sehen, wie sich das Produkt schlägt, das über jede Menge interessante Features verfügt.

ANZEIGE

Die Konstruktion des Adam A8H

Bei der Adam A8H handelt es sich um einen 3-Wege-Monitor, der sowohl waage- als auch senkrecht betrieben werden kann. Die vom Hersteller anvisierte Position ist waagerecht, durch die Drehung des Hochtöners, der mit 4 Schrauben befestigt ist und in einem HPS-Waveguide sitzt, lässt sich der Monitor aber auch bei beengten Platzverhältnissen aufrecht benutzen. Erwartungsgemäß gibt es den Monitor in einer Links- und einer Rechts-Ausführung, die mit einem Ladenpreis von 1.549,- Euro pro Box zwar den einen oder anderen Interessenten erschrecken wird, jedoch für die zu erwartende Leistung sogar als vergleichsweise günstig anzusehen sind.

Das System besitzt die Abmessungen von 274 x 382 x 329 mm (H x B x T) und bringt 13,6 kg pro Box auf die Waage. Nicht wirklich viel, aber es empfiehlt sich, doch mit entsprechenden Stativen zu arbeiten. Die Leistung der einzelnen Lautsprecher beläuft sich auf RMS 250 W (8″ MLM-Tieftöner), 70 W (3.5″ MLM-Mitteltöner) und 20 Watt (X-Art Hochtöner), was immerhin einer Gesamtleistung von 340 Watt RMS bei einem max. SPL @ 1 m von 105 dB entspricht. Der Frequenzgang wird mit 34 Hz – 41 kHz angegeben, die Trennfrequenzen liegen bei 400 Hz und 3 kHz.

Das Gehäuse ist sauber verarbeitet und von einem hochwertigen, schwarzen Strukturlack überzogen. Um insbesondere im Hochtonbereich Phasenprobleme durch Kantenreflektionen zu unterbinden, wurden die oberen Seitenkanten dezent abgeschrägt. Trichterförmige Bassreflexöffnungen unterhalb der Basslautsprecher sorgen für eine stärkere Basswiedergabe und reduzieren eventuelle Lüftungsgeräusche. Für eine Wand- oder Festmontage verfügt das Gehäuse auf der Unterseite über vier M8 Schraubgewinde, um einen sicheren Stand auch in Schräglage zu gewährleisten.

Werden die Adam A8H auf der Adam Website registriert, bietet Adam eine Verlängerung der Garantiezeit auf 5 Jahre an.

Der DSP-Bereich der Adam A8H

Der Adam A8H Monitor verfügt über einen internen DSP, der unter anderem auch gleich mehrere Eingriffe von außen ermöglicht. Mit einer internen Samplerate von 96 kHz und einem 24 Bit AD-Konverter bietet der Adam A8H einen 4-fachen EQ mit den Parametern „Bass“, „Desk“, „Presence“ und „Treble“ an, mit dem man das System an die jeweilige Raumakustik angleichen kann und deren Reglerdruckknöpfe auf der Rückseite des Gehäuses angebracht wurden. Über verschiedene Presets oder aber manuell kann man über 100 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten an den Start bringen. Des Weiteren lassen sich 3 verschiedene Voicings einstellen – zwei Adam Presets und eine individuell erstellte. Interessant erscheint mit die Tatsache, dass Adam in dieser Leistungsklasse neben den XLR-Eingängen auch noch RCA-Anschlüsse anbietet. Es erscheint mir gewöhnungsbedürftig, dass es Nutzer geben soll, die über 3.000,- Euro für ihre Monitore ausgeben um dann ihre Studioverkabelung auf RCA-Basis umzusetzen.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Anbindung an die A-Control-Software über Ethernet, die eine Remote-Control für alle wichtigen Parameter ermöglicht. Die A-Control-Software kann auf der Adam Website kostenlos heruntergeladen werden. In der A-Control-Software lassen sich zusätzliche Klangoptimierungstools, wie zum Beispiel die Sonarworks Profile, direkt in den DSP der Adam A8H importieren.

Adam A8H right Kundenbewertung: (5) 1.549,00 € bei

Viele Hersteller verwenden DSPs für die Frequenzweiche und das Voicing, aber die aktuelle Generation der DSP-Monitore integriert die Lautsprecherkalibrierung gleich mit in ihre Monitore. Das ist an sich nichts Neues, Dynaudio hat diese Onboard-Kalibrierung bereits vor über 20 Jahren mit der AIR-Serie eingeführt, später dann Genelec sein proprietäres GLM-System.

ANZEIGE

Reine Software-Produkte wie Sonarworks Sound ID und IK Multimedias ARC sind jedoch äußerst beliebt und wenn es um Benutzerfreundlichkeit geht, gibt es in der Tat nichts Besseres. Die Verwendung von Software in ihrer Abhörkette ist jedoch invasiv und gelegentlich etwas frustrierend.

Die A-Serie bietet hingegen die Möglichkeit, die Sonarworks-Kalibrierung in den internen DSP der Monitore zu laden, dort wo sie hingehört. Kunden der A-Serie erhalten zudem Zugang zu einer erweiterten 60-Tage-Demoversion von Sonarworks, so dass sie lediglich die Kosten für ein Messmikrofon mit einkalkulieren müssen.

Wie klingt der Nahfeldmonitor Adam A8H?

Wie auch die meisten anderen Monitorhersteller empfiehlt auch Adam Audio dem Kunden, seine Lautsprecher über eine längere Zeit „einschwingen“ zu lassen, um alle Komponenten von der Steifheit der Fertigung zu befreien und den einzelnen Komponenten die nötige Elastizität zu gewährleisten. Adam Audio spricht hier von mindestens 8 Stunden „komplexen Materials“, welches sowohl den gesamten Frequenzbereich abdeckt, als auch die Leistungsdaten der Monitore kurzzeitig fordert. Um Monitoren einer solchen Leistungsklasse eine optimale Entfaltungsmöglichkeit zu geben, würde ich persönlich empfehlen, die Boxen mindestens 1,5 m von der Abhörposition entfernt zu platzieren, anderenfalls besteht die Gefahr einer ungleichmäßigen Wahrnehmung. Aufgrund der frontseitig angebrachten Bassreflexöffnung ist es mit der nötigen Vorsicht aber auch möglich, die Boxen etwas näher an der Wand zu platzieren als sonst üblich. Dennoch ist der Bereich unterhalb von 300 Hz immer mit der nötigen Vorsicht zu behandeln.

Bereits die ersten Töne, die aus den Boxen erklingen, zeigen auch ohne jegliche Einmessung oder EQ-Nachbearbeitung, in welcher klanglichen Liga wir uns befinden. Ein grundneutraler Basisklang mit einem sehr gut definiertem Tiefbass und dem allseits bekannten Adam Hochtonbereich offenbart sich von Anfang an und lässt jeden erfahrenen Toningenieur aufhorchen. Die Monitore kommen mit jeder Art von Toninformation ganz hervorragend zurecht, sei es Pop, Klassik oder Metal. Jeder Impuls wird sauber und vor allem sehr ermüdungsfrei in jeder Lautstärke abgebildet.

Selten habe ich bei einzelnen 8 Zoll Tieftönern eine solch saubere und gut definierte Wiedergabe auch unterhalb der 70 Hz wahrgenommen, was den Einsatz eines separaten Subwoofers wirklich nur bei sehr großen Regieräumen auf den Plan ruft. Auch der Hochtonbereich hinterlässt erwartungsgemäß einen sehr guten Eindruck, wobei man je nach Klangmaterial insbesondere im Bereich HiHat/Becken bei Drum-Takes eine sehr feine Auflösung oberhalb vom 10 kHz bemerkt. Beeindruckend! Die üblichen Standards wie Tiefenstaffelung, Impulsverhalten etc. braucht man wahrlich nicht weiter zu erwähnen, alles befindet sich auf höchstem Niveau.

Im Gegensatz zu einer 2-Wege-Lösung kann ein System im Stil der Adam A8H natürlich insbesondere im Mittenbereich seine Stärken ausspielen, fällt doch die berüchtigte Crossover-Senke weg. Dies bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass insbesondere die Bereiche Gesang und Gitarren deutlich prägnanter im Mix erscheinen und deshalb im Gesamtkontext entsprechend gesehen müssen. Man sollte nicht den Fehler machen und die Instrumente dann im Mix aufgrund der besseren Ortung sowohl in der Lautstärke als auch der räumlichen Anbindung zu weit im Hintergrund zu platzieren.

Interessanterweise brauchte ich im Vergleich zu vielen anderen Monitoren, die ich sonst so teste, nur eine extrem kurze Einhörzeit von ein paar Minuten, um mich auf das Klangbild der Adam A8H einzuhören. Kein aufgeblasenes Bassgeboller, keine unangenehm übermäßige Mittenpräsens und keine schneidenden Höhen, sondern ein extrem neutrales und analytisches Klangbild bietet eine exzellente Basis, die man dann nachträglich auf seinen persönlichen Geschmack mit der EQ-Software zurechtbiegen kann.

Also alles auf höchstem Niveau? Ja, bis auf einen Wermutstropfen! Ich konnte es kaum glauben, aber selbst ein High-End-Monitor wie der Adam A8H leidet unter der „Noisegate“-Krankheit, die mittlerweile bei so vielen Anbietern ihr Unwesen treibt. Der Fairness halber muss man dem System zwar attestieren, dass die Abschaltung der Endstufen nach der Unterbrechung des Signals sehr leise vonstatten geht, aber es ist wie es ist, nach ca. 4 Sekunden wird das System aus Nebengeräuschsgründen mit einem leichten „Klack“ deaktiviert, das einem doch je nach persönlichem Leidensdruck etwas auf die Nerven gehen kann. Nichts für ungut, aber in dieser Preisliga, zumal wenn der Klang des Systems über jede Kritik erhaben ist, hätte ich eine bessere Lösung erwartet, zum Beispiel eine manuelle Deaktivierung des Auto-Mutes durch einen simplen Druckschalter auf der Rückseite des Gehäuses.